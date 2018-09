Ciasto orzechowe z jagodami

W miniony weekend wybraliśmy się na wycieczkę do Galeny. Miasto to nosi nazwę mineralnej galeny, którą od ponad tysiąca lat wydobywali rdzenni Amerykanie. Miasto zasłynęło w przeszłości jako największe centrum parowców na rzece Mississippi, dzięki czemu bardzo wzrastała populacja mieszkańców (w 1828 roku rywalizując z populacją Chicago). Dzisiaj Galena jest pięknym turystycznym miastem, znanym z swojej historii, architektury oraz kurortów.

Wracając do przygotowań do wycieczki, potrzebowałam stworzyć szybki przepis na sycące i nie kruszące się ciasto na nasz wyjazd. Przeglądając kuchenne półki natrafiłam na masło orzechowe, postanowiłam zaryzykować! Powstało idealne kruche ciasto o smaku orzechowym, połączone z lekko kwaskowatymi jagodami i uwieńczone słodkim lukrem (opcjonalnie). Zapraszam do wypróbowania w najbliższy weekend! Póki sezon jagodowy trwa! Ps. Jeśli nie mieliście okazji odwiedzić Galeny, najwyższy czas to nadrobić!

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na większą blaszkę:

480 g mąki (około 2 szklanki – u mnie bezglutenowa)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 „stick” masła (115g)

5 łyżek masła orzechowego

1/2 szklanki cukru

2 jajka

szczypta soli

2 szklanki opłukanych jagód

Lukier – 1 szklanka cukru pudru + 6 łyżek ciepłej wody

Piekarnik rozgrzewamy do 360 stopni F (180C). Formę wykładamy papierem do pieczenia.

Do miski przesiewamy mąkę dodajemy posiekane masło, masło orzechowe, cukier, sól oraz proszek do pieczenia, na końcu wbijamy jajka. Szybko zagniatamy, jeśli ciasto jest zbyt zbite dodajemy parę łyżek zimnej wody.

Ciasto dzielimy na dwie jednakowe części, jedną wykładamy na spód (rozprowadzamy warstwę za pomocą dłoni). Wysypać jagody aby pokrywały całą powierzchnię blachy. Na wierzch krusząc pozostałe ciasto przykryć owoce.

Ciasto pieczemy około 35 minut, po wyjęciu odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Przygotowujemy lukier do cukru pudru dodajemy wodę, mieszamy aż pozbędziemy się wszystkich grudek (można dodać do niego kilka kropel soku z cytryny). Za pomocą łyżeczki tworzymy na cieście lukrową mozaikę. Odkładamy na bok, aż lukier zastygnie. Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej