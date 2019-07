Ciasto jogurtowe z rabarbarem 0 7 lipca 2019

Bardzo proste i szybkie w przygotowaniu jogurtowe ciasto z kwaskowatym rabarbarem. Chciałam zrobić na cieście mozaikę z kawałków rabarbaru jednak troszkę odbiegłam od celu (chcielibyście widzieć minę mojego męża:). Następnym razem na pewno się uda!

Wiedzieliście, że to właśnie Marko Polo przywiózł do Europy wspomniane warzywo. Rabarbar poza wykorzystaniem w wypiekach, wspaniale nadaje się na kompot, który oczywiście przygotowałam jako dodatek do niedzielnego obiadu. Wystarczy dodać do garnka z wodą rabarbar, trochę truskawek oraz odrobinę cukru – zagotować i odstawić do wystudzenia.

Pokrojone w kostkę ciasto idealnie sprawdzi się jako letni podwieczorek do filiżanki chłodnej lemoniady lub do zabrania na weekendową imprezę plenerową.

Czas przygotowania: 1 godzina i 10 minut

Składniki na większą prostokątną blachę:

2 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

2 duże jajka

1/2 szklanki oleju roślinnego

1 szklanka cukru brązowego (3/4 szklanki cukru białego)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szklanka jogurtu naturalnego (u mnie grecki)

kilka gałązek rabarbaru

opcjonalnie: cukier puder do posypania

Formę wykładamy papierem do pieczenia, piekarnik nagrzewamy do 350 stopni F (175C). Rabarbar myjemy i kroimy w mniejsze kawałki.

Jajka wbijamy do misy miksera i ubijamy z cukrem na jasną masę. Dodajemy jogurt oraz olej, następnie wsypujemy mąkę wraz z proszkiem do pieczenia.

Masę wylewamy do formy, rozprowadzamy ją równomiernie. Na wierzch w niewielkich odstępach układamy rabarbar. Wkładamy do piekarnika.

Ciasto pieczemy około 50 minut (do suchego patyczka). Kroimy po całkowitym wystudzeniu.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej