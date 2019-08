Lubię wypieki z nutką cytryny. W ogóle lubię cytrynę za jej świeży, orzeźwiający smak. Dlatego dzisiaj bardzo proste, a pyszne ciasteczka cytrynowe. Są miękkie, lekko ciągnące, ale też chrupiące dzięki cukrowi na wierzchu. Robi się je naprawdę szybko, jednak nie można pominąć etapu chłodzenia ciasta.

Te ciasteczka bardzo lubią dzieci. Kiedy spodziewam się małych gości, często je piekę. Szybko i tajemniczo znikają z talerza, a małe rączki lekko kleją się od cukru, ale to taka cecha małych rączek.

Mam jeszcze kilka uwag technicznych, bo chciałabym zaoszczędzić wpadki, jaką miałam piekąc je po raz pierwszy. Ciasto musi być dobrze schłodzone, wtedy będzie się je formować z łatwością, można sobie pomóc gałkownicą do lodów. Porcje ciasta nie powinny być za duże, 1 łyżka jest optymalna. Przed pieczeniem ciasteczka można jeszcze na moment włożyć do lodówki. No i szalenie ważna sprawa: układając ciasteczka na blasze trzeba zachować duże odstępy. Mnie za pierwszym razem wyszedł cytrynowy placek, bo ciastka rosły i rozlały się w trakcie pieczenie łącząc w jedno wielkie ciacho. Ale i tak było dobre 😉

2 i ¾ szklanki mąki

1 łyżeczka sody

¼ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

1 szklanka masła, miękkiego

2 łyżki serka kremowego, np. Philadelphia

1 i ¼ szklanki cukru

2 łyżki soku z cytryny

Skórka otarta z 1 cytryny

1 jajko

½ szklanki cukru do obtoczenia ciasteczek

Czas przygotowania: 20 min

Czas chłodzenia: min. 1 godz.

Czas pieczenia: 10 min

Porcje: ok. 24 ciasteczka

W średniej misce wymieszaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i sól. Odstaw.

W misie miksera utrzyj masło i serek kremowy, ok. 1 minuty. Następnie dodaj cukier i ucieraj kolejną minutę, aż całość będzie kremowa.

Następnie dodaj skórkę otartą z cytryny i sok cytrynowy i wymieszaj. Wbij jajko i miksuj do połączenia z pozostałymi składnikami.

Dodawaj stopniowo mąkę (ja dzielę na 4 części) i miksuj aż całość się połączy. Miskę z ciastem nakryj folią spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 1 godzinę.

Piekarnik nastaw na 350℉. Przygotuj blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Do miseczki wsyp ½ szklanki cukru.

Ciasto wyjmij z lodówki i rób małe kulki (ok. 1 łyżki ciasta), każdą obtaczaj w przygotowanym cukrze.

Ciastka układaj na blasze i rób duże przerwy, bo ciasteczka w trakcie pieczenia bardzo się rozpływają. Jeśli wszystkie nie zmieszczą się na blasze koniecznie umieść je w lodówce na czas oczekiwania przed włożeniem do piekarnika.

Piecz 10-11 minut.

Po wyjęciu ciasteczka zostaw na kolejne 10 minut na blasze i dopiero po tym czasie przełóż na kratkę do pieczenia.

Można je przechowywać w puszce, a nawet zamrażać.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks