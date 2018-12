Witam Was w pierwszych dniach grudnia! Rok dobiega powoli końca, jednak mam coś na pocieszenie: zdrowe ciasteczka z masła orzechowego w proszku i kakao.

Czym jest sproszkowane masło orzechowe? To głównie zmielone orzechy ziemne, które dzięki obróbce tracą część tłuszczów i kalorii. Jest to coraz modniejszy dodatek do koktajli, można je kupić w niemal każdym supermarkecie. Jeśli lubisz smarować tosty masłem orzechowym, prawdopodobnie masło w proszku nie jest rozwiązaniem dla ciebie. Sproszkowane masło można rozrobić z wodą jednak konsystencja nie będzie tak kremowa jak zawsze. Masło w proszku dodaje orzechowy smak do wypieków, płatków owsianych, jogurtów, można również posypać nim popcorn lub nawet dodać do sosu azjatyckiego.

Ciasteczka na zdjęciu są przygotowane bez dodatku mąki. Intensywny smak kakao idealnie komponuje się z proszkiem orzechowym. Wypieki są bardzo syte, kilka ciastek może zastąpić nam drugie śniadanie. Zapraszam do kuchennych rewolucji!

Czas przygotowania: 25 minut

Składniki na około 30 ciasteczek:

1 3/4 sticks masła (około 200 g)

2/3 szklanki drobnego cukru

1 jajko

1 szklanka masła orzechowego w proszku (powder peanut butter)

1/2 szklanki niesłodzonego kakao

1/2 łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

Piekarnik nagrzewamy do 350 stopni F (175C), dużą blachę wykładamy papierem do pieczenia.

Wszystkie suche składniki wsypujemy do miski, na końcu dodajemy posiekane masło i wbijamy jajko. Szybko zagniatamy ciasto aż powstanie nam zgrabna kula (jeśli ciasto się zbyt klei dodajemy łyżkę orzechowego proszku lub kakao, natomiast jeśli jest zbyt suche możemy dodać łyżkę zimnej wody).

Formujemy kuleczki wielkości orzecha włoskiego, układamy je na blaszce w niewielkich odstępach.

Widelcem dociskamy ciastka, dzięki czemu powstaje ładna kratka.

Ciasteczka pieczemy około 8-10 minut, studzimy na blaszce. Można oprószyć je cukrem pudrem.

Ciasteczka można przechowywać do 7 dni.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej