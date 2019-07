Zobaczyłam ten przepis w pięknej książce kucharskiej, którą kupiłam kilka lat temu. Jej tytuł to „Mamuszka” i jest zbiorem wschodnich przepisów z terenów Ukrainy, Białorusi, Rosji. Wszystkie udomowione przez autorkę, bo robione w jej rodzinnym domu na Ukrainie. I jak nie przepadam za kuchnią tych rejonów, to ta wprost kipi warzywami, ziołami, nabiałem i kompletnie nie przypomina nudnego jedzenia typu “mięso, ziemniaki, tona tłuszczu”.

W dziale z deserami znalazłam przepis na ciasteczka berlińskie. Dlaczego berlińskie to nie wiem, ale są niesamowicie fajne i proste w przygotowaniu. Co prawda jest tajny składnik taki jak „syr”, ale autorka daje sugestię, że można go zastąpić twarogiem, więc użyłam tłustego białego sera. Można zastąpić zwartym serkiem kremowym.

Kolejna sprawa to margaryna. Praktycznie nie używam tego tłuszczu w mojej kuchni, zdecydowanie stawiam na masło. Jednak autorka przekonuje, że jest lepsza w tym przypadku. Zastosowałam się, więc do jej sugestii. A wynik był pozytywny, więc pozostawiam to rozwadze. W każdym razie ciasteczka są super, robi się migiem i są przepyszne.

7 lb sera białego tłustego (może być serek kremowy, tłusty i zwarty)

5 łyżek margaryny

1 i ¼ mąki pszennej (plus do podsypania)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

5-6 łyżek cukru

Czas przygotowania: 10 min (+30 min chłodzenia)

Czas pieczenia: 30 min

Porcje: 20-23 ciasteczka

Margarynę i ser zmiksuj aż powstanie jednolita masa. Zajmie to ok. 2 minut. Do masy dosyp mąkę i proszek do pieczenia. Miksuj aż całość dokładnie się połączy. Zagnieć ciasto, uformuj kulę, zawiń w folię i włóż do lodówki na 30 min. Ja włożyłam na 15 min do zamrażarki i też było ok.

Piekarnik nastaw na 356℉. Przygotuj blachę, wyłóż papierem do pieczenia. Cukier wysyp na talerzyk.

Ciasto rozwałkuj, na blacie oprószonym mąką, na grubość ok ⅛ in. Wycinaj szklanką o średnicy ok. 2 in kółka z ciasta. Każdy krążek ciasta zanurz w cukrze z jednej strony, następnie złóż na pół cukrem do środka, znowu dotknij do cukru jedną stroną i złóż ponownie na pół cukrem do środka (powinna być ćwierć okręgu, czyli rożek). Dotknij ponownie cukru jedną stroną ciastka. Układaj na blasze stroną bez cukru.

Resztki zagnieć ponownie i powtórz całą procedurę, aż ciasto się nie skończy.

Ciasteczka piecz ok. 30 minut w nagrzanym piekarniku. Niektóre mogą się rozłożyć na pół, ale to nic strasznego.

Jeśli nie zjesz od razu zapakuj do pudełka, żeby nie sczerstwiały.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks