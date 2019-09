Ciasteczka a’la Twix

Kto nie lubi Twixów? To proszę poczekać na wytrawny przepis. Dzisiaj ogłaszam święto wszystkich wielbicieli dwóch paluszków, czekolady, karmelu i chrupiącego ciasteczka. Będziemy udomawiać ten domowy przysmak. A okazało się to bardzo proste, choć jak to z domową wersją bywa, niekoniecznie będzie wiernie imitować oryginał.

Trochę bałam się robić te ciasteczka, bo wydawało mi się, że wcale nie będzie to takie proste. Na szczęście myliłam się, bo praca przy nich była przyjemna i… smaczna. Może nie są bardzo szybkie, bo wymagają zastygania warstw, ale jak chce się zjeść domowego Twixa, to trzeba się poświęcić.

W nagrodę za poświęcenie dostajesz maślane, kruche ciasteczko, na nim warstwę karmelu, a na niej z kolei czekoladę. Cóż tu więcej gadać? Trzeba robić i przekonać się samemu, jakie to pyszne. Dodam tylko, że robiłam je z myślą o małych gościach, a pożarł je w całości dorosły osobnik i trzeba było dorabiać kolejne.

Ciastka:

½ szklanki miękkiego masła

½ szklanki cukru

1 białko jajka (dzięki temu ciasteczka zachowają jasny kolor)

1 i ½ szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta soli

Warstwa karmelowa:

20 cukierków typu krówka

1 łyżka tłustego mleka

Warstwa czekoladowa:

2 szklanki pokruszonej czekolady mlecznej lub chipsów czekoladowych

Czas przygotowania: 30 min + czas zastygania

Czas pieczenia: 6-8 min

Porcje: ok. 30 ciasteczek

Piekarnik nastaw na 350℉ i przygotuj blachę, wyłóż papierem do pieczenia.

W dużej misie lub misie robota, utrzyj masło z cukrem, aż staną się białe i napowietrzone. Następnie dodaj białko, mąkę, proszek do pieczenia. Wymieszaj dobrze.

Ciasto wyłóż na posypany mąką blat i rozwałkuj na grubość ¼-½ incha. Wycinaj okrągłą foremką albo szklanką o średnicy 2-2 i ½ incha.

Wycięte krążki ułóż na przygotowanej blasze, zachowaj odległości, bo ciasteczka trochę rosną w trakcie pieczenia.

Włóż do nagrzanego piekarnika na 6-8 min. Ciasteczka mają być dosyć jasne.

Upieczone ciastka wystudź całkowicie na kratce.

Cukierki bez papierków włóż do miseczki, dodaj mleko i podgrzewaj w mikrofalówce w 30 sekundowych interwałach, po każdym zamieszaj je. Kiedy rozpuszczą się całkowicie i powstanie karmel, rozsmaruj go łyżką na każdym ciastku zostawiając jedynie niewielki margines.

Ciastka najlepiej włożyć do lodówki, żeby warstwa karmelowa dobrze zastygła. 15 min powinno wystarczyć.

Czekoladę również rozpuść w mikrofalówce. Podobnie, jak przy karmelu, mieszaj co 30 sekund. Rozpuszczoną czekoladę rozsmaruj dosyć grubą warstwą na karmelu.

Ponownie włóż do lodówki aż do zastygnięcia czekolady.

Ciasteczka można przechowywać w puszce lub pudełku. Najlepiej trzymać je w lodówce.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks