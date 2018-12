Choinki z piernika

Ambitnie miałam upiec w tym roku domek z piernika, jednak brak czasu spowodował, że zmuszona byłam nieco obniżyć poziom (przepis na domek, sprzed dwóch lat jest dostępny na mojej stronie).

Jeśli pieczenie pierniczków dopiero przed Wami, będziecie bardzo zadowoleni z dzisiejszego przepisu. Można go wykorzystać do stworzenia pojedynczych pierniczków lub choinek, które są idealnym pomysłem na dekorację świątecznego stołu. Jest to również pomysłowy prezent świąteczny, do przygotowań możecie zaangażować całą rodzinę.

Do wykonania choinek potrzebne są różnej wielkości gwiazdki, ale jeśli ich nie macie, możecie zrobić okrągłe pierniczki przy pomocy szklanki, kubka i kieliszka. Taka choinka również ma swój urok! Wesołych Świąt!

Czas przygotowania 1 godzina i 30 minut

Składniki na 14 choinek lub większą ilość pierników:

230 g masła (2 sticks)

1/2 szklanka cukru pudru

1 szklanka miodu

1 jajko

5 szklanek mąki (u mnie bezglutenowa mieszanka mąki)

1/2 szklanki kakao niesłodzonego

1 łyżeczka sody

2 łyżki przyprawy do piernika

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę z kakao oraz sodą przesiewamy. W misie miksera miksujemy masło z cukrem pudrem na puszystą jasną masę. Dodajemy miód (jeśli jest scukrzony najpierw podgrzewamy i studzimy), jajko, mąkę oraz przyprawę do piernika. Wszystko miksujemy aż powstanie gładka i elastyczna masa.

Ciasto dzielimy na 3 porcje, owijamy folią i chłodzimy w lodówce 2-3 godziny lub zamrażarce 30 minut. Przygotowujemy foremki oraz blachy wyłożone papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 380 stopni F (180 C). Na blat posypany mąką wykładamy pierwsza porcję ciasta, jeśli ciasto się klei dodajemy mąkę i ręcznie ugniatamy aż powstanie konsystencja miękkiej plasteliny. Rozwałkowujemy nie za cienko na około 3 mm. Wykrawamy kształty, do przygotowania choinek potrzebujemy 7 – 8 różnych wielkości foremek w kształcie gwiazdek. Układamy na blaszkach w niewielkich odstępach.

Większe pierniczki pieczemy 8 minut, mniejsze około 3 minuty. Po paru minutach zdejmujemy delikatnie z blaszki (twardnieją po wystudzeniu).

Lukier królewski:

3 białka jajka

3 szklanki cukru pudru

Jajka ubijamy na sztywno, dodajemy po łyżce cukru ubijamy do momentu aż krem zwiększy nieco objętość. Nakładamy lukier do worków cukierniczych lub po prostu za pomocą łyżeczki dekorujemy pierniczki. Aby powstały choinki sklejamy od największej gwiazdki do najmniejszej, natomiast dekorujemy po paru minutach aż warstwy się nieco połączą.

Pierniczki pakujemy szczelnie, można je przechowywać nawet kilka miesięcy.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej