Chleb bez glutenu z siemieniem lnianym 0 27 października 2019

Fenomenalny przepis na dwa bochenki naprawdę smacznego chleba. Jeden z moich lepszych przepisów, a próbowałam ich wiele. Pieczywo jest niemal perfekcyjne, miękkie i elastyczne kromki są rzadkością w bezglutenowym jadłospisie. Przepis jest nie tylko prosty do przygotowania, ale także wyjątkowo ekonomiczny!

Czy widzieliście cenę bochenka bezglutenowego w sklepie? Czasami zwala to z nóg ( z reguły im smaczniejszy, tym droższy). Chlebek który Wam proponuję kosztuje tylko ułamek tego co można dostać gotowe na półce, dodatkowo smakuje lepiej – nie ma to jak domowe wypieki!

Dodatkowo: w przepisie wykorzystuję gumę guar, która nadaje bochenkowi odpowiednią strukturę, kolejny ważny punkt, to fakt, iż sama przygotowuje mieszankę mąki bezglutenowej. Jak już wspominałam w wielu moich przepisach, większość rzeczy mrożę, podobnie postępuję z chlebem. Trzeba poczekać aż całkowicie ostygnie, pokroić na kromki i włożyć do zamrażalki.

Czas przygotowania: 1 godzina i 40 minut

Składniki na dwa bochenki:

Mieszanka drożdży:

1 szklanka ciepłej wody

2 łyżeczki miodu

2 koperty lub 4 ½ łyżeczki aktywnych drożdży

Mieszanka siemienia lnianego:

1 szklanka ciepłej wody

½ szklanki mielonego siemienia lnianego

Pozostałe składniki:

3 szklanki bezglutenowej mieszanki mąki

1 szklanka mąki migdałowej

1 łyżeczka soli

1 łyżka gumy guar lub gumy ksantanowej

4 jajka

½ szklanki oleju

Wodę łączymy z cukrem i mieszamy, dodajemy drożdże, ponownie mieszamy i odkładamy na bok.

W misie miksera łączymy drugą szklankę wody z siemieniem lnianym, mieszamy i czekamy parę minut przed przystąpieniem do dalszych kroków.

Do misy dodajemy mąki, sól, gumę, jajka, olej oraz mieszankę drożdży. Mieszamy mikserem na niskich obrotach aż ciasto się połączy, jeśli jest zbyt zbite dodajemy trochę więcej wody (wszystko zależy od mieszanki bezglutenowej, jaką używamy). Włączamy mikser na wysokie obroty i mieszamy kilka kolejnych minut.

Formy natłuszczamy, dzielimy ciasto na 2 części i przekładamy je do foremek, wyrównując górę. Blachy przykładamy ściereczką i odstawiamy na 30-40 minut w ciepłe miejsce.

Piekarnik rozgrzewamy do 370 stopni F ( 185 C). Bochenki pieczemy około 50 minut aż będą ładnie brązowe. Chleb studzimy pierwsze 20 minut w formie po czym przekładamy go na kratkę. Kroimy po wystudzeniu!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej