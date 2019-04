Bułeczki bawarskie, czyli preclowe 0 8 kwietnia 2019

Już niedługo Wielkanoc. Oprócz jajek, pasztetów, żurku lubię na śniadanie podać własnoręcznie przygotowane pieczywo. W tym roku eksperyment – bułeczki bawarskie.

Nie jest to, może super łatwy przepis, ale na święta można się nieco wysilić. A te bułeczki są naprawdę tak pyszne, że warto. Goście będą pod wrażeniem Waszych umiejętności kulinarnych, a przy okazji wielkanocne śniadanie będzie miało ciekawy akcent.

W sumie największy wysiłek to obgotowywanie bułeczek. Ale niech to nikogo nie przeraża. Wcale nie jest to jakieś mega trudne i naprawdę można sobie z tym dać radę. Warto położyć sobie w pobliżu coś do odliczania czasu i wygodną łyżkę cedzakową.

Polecam te bułeczki na świąteczny stół. Spróbujcie i smacznego!

Ciasto:

4 i 1/4 szklanki mąki pszennej (najlepsza jest mąka chlebowa pszenna)

2 łyżeczki suchych drożdży

1 i 1/2 szklanki ciepłej wody

1 łyżka cukru

1 łyżeczka miałkiej soli

4 łyżki masła (roztopić)

olej

mąka do posypania blatu

Do obgotowania:

2 l wody

5 łyżek sody

Glazura:

1 łyżka roztopionego masła

1 łyżeczka soli morskiej gruboziarnistej

Czas przygotowania: 20 min + 2 godziny wyrastania

Czas pieczenia: 15-20 min

Porcje: ok. 13 bułeczek

Mąkę i drożdże wymieszaj w misie robota, a następnie dodaj pozostałe składniki z wyjątkiem rozpuszczonego masła. Kiedy już się połączą, dodaj tłuszcz i wyrabiaj, aż zostanie wchłonięty, a później jeszcze 5 minut. Jeśli ciasto wydaje się bardzo lejące i klei się, można dosypać trochę mąki, ale ostrożnie, bo ono ma być lekkie.

Gotowe ciasto uformuj w kulę, włóż do nasmarowanej olejem miski (naprawdę dużej), przykryj folią i odstaw w ciepłe miejsce aż podwoi objętość. U mnie po godzinie było już dużo, ale zostawiłam jeszcze na 40 minut, prawie zaczęło uciekać z miski.

Nastaw piekarnik na 410℉ (grzanie góra-dół bez termoobiegu), przygotuj dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Do garnka wlej wodę, wsyp sodę i doprowadź do wrzenia.

W tym czasie lekko odgazuj ciasto (ugniatając je kilka razy) i uformuj okrągłe bułeczki. Mnie wyszło 13.

Teraz czas na obgotowanie. Przygotuj sobie cedzak i minutnik nastawiony na 30 sekund.

Do stale wrzącej wody wrzucaj po jednej bułeczce i obgotowuj 30 sekund, nie dłużej, ponieważ pieczywo będzie miało metaliczny smak.

Bułeczki układaj na przygotowanej blasze. Kiedy już wszystkie są obgotowane, natnij je nożem (na krzyż, czy jak sobie życzysz) i posmaruj roztopionym masłem i posyp solą morską. Wstaw do nagrzanego piekarnika.

Piecz 15-20 min aż będą złoto-brązowe.

Wystudź na kratce do studzenia (choć niekoniecznie musi się to udać, jeśli pojawi się ktoś w okolicy, bo będzie chciał spróbować na gorąco).

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks