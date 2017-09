Brownie z wiśniami

Lato już prawie za nami. Na jesienne smutki i pierwsze pochmurne dni idealnie sprawdzą się czekoladowe ciasta. Moja propozycja na nadchodzący weekend to brownie z nutką sernika udekorowana wiśniami.

Ciasto nie wymaga posiadania miksera, wystarczy nam miska i łyżka do wymieszania składników. Ale co najważniejsze, to ciasto wyjdzie każdemu! Jednym bardziej wilgotne, drugim trochę mniej, jednak i tak będzie smaczne. Pozostaje tylko sprawdzić, czy wszystkie składniki mamy aktualnie w kuchni i… do dzieła.

Czas przygotowania: 50 min

Porcji:12

Składniki na prostokątną blaszkę:

1 szklanka cukru brązowego lub kokosowego

4 łyżki oleju kokosowego lub masła

1/2 szklanki niesłodzonego kakao

3/4 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 tabliczka gorzkiej czekolady

2 jajka

Dodatkowo:

200 g sera sernikowego

2 łyżki cukru brązowego lub kokosowego

szklanka wiśni (u mnie mrożone)

Do miski wkładamy pokruszoną czekoladę oraz olej kokosowy – roztapiamy w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Odstawiamy na chwilę.

Formę wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do 350 st. F (175 st. C).

Do większej miski wsypujemy szklankę cukru, kakao, mąkę, proszek do pieczenia. Dodajemy roztopioną czekoladę oraz jajka. Mieszamy do utworzenia jednolitej masy, którą rozprowadzamy równomiernie po całej powierzchni formy.

Oddzielnie mieszamy ser razem z cukrem. Nakładamy go porcjami na masę czekoladową. Na koniec pozostaje nam powbijanie w ciasto wiśni, w kubeczku powinna zostać nam 1/3 szklanki wiśni, które będą idealnie nadawać się do dekoracji.

Ciasto pieczemy około 30 minut. Jemy po wystudzeniu.

Ciasto można podawać z lodami.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl