Bezglutenowa pizza

Co prawda międzynarodowy dzień pizzy obchodziliśmy 9 lutego, ale nie jest jeszcze za późno, aby własnoręcznie zrobić pizzę! Czy wiecie, że codziennie na całym świecie sprzedawanych jest aż 13 milionów pudełek pizzy? Jak myślicie, ile osób zdecyduje się na przygotowanie jej w domu? Myślę że ta liczba będzie drastycznie niższa. Jednak nie ma się co zniechęcać! Zapraszam do kuchni na przyrządzenie najpopularniejszej pizzy, która swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch – Marghericie Sabaudzkiej. Dzisiaj proponuję nieco urozmaiconą wersję tego przysmaku, w wersji bezglutenowej. Ale można wykorzystać pszenną mąkę i w tym przypadku należy odmierzyć 500g mąki. Do dzieła!

Czas przygotowania: 1 godzina i 20 minut

Ciasto na 2 duże spody:

2 szklanki mąki ryżowej

2/3 szklanki mąki ziemniaczanej

1/3 szklanki mąki z tapioki

1 łyżeczka soli

10 g drożdży suchych (niepełna łyżka)

1 łyżka cukru

1 ½ szklanki letniego mleka (lub wody)

2 łyżki oleju

2 jajka

Drożdże rozpuszczamy lekko ciepłej wodzie z cukrem. W misce łączymy mąki, sól, jajka, mleko oraz olej. Na końcu do jednolitej masy dodajemy drożdże i mieszamy. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na 40 minut.

Gdy ciasto podrośnie, przekładamy je na wysmarowanej tłuszczem formy. Najlepszą metodą rozprowadzenia ciasta jest założenie plastikowego woreczka na rękę i rozprowadzenie równomiernie ciasta. Brzegi zostawiamy nieco grubsze, by utrzymać sos i dodatki.

Rozprowadzone ciasto zostawiamy do wyrośnięcia na około 30-45 minut. W tym czasie nagrzewamy piekarnik do 400 stopni F (200 C). Spody podpiekamy w piekarniku przez 10-15 minut. Następnie wyjmujemy spody, smarujemy sosem pomidorowym i wykładamy ulubione dodatki. Pizzę pieczemy ponownie przez 20 -25 minut.

Sos pomidorowy do pizzy:

220 g pomidorów świeżych lub w puszcze

½ łyżeczka suszonego oregano

½ łyżeczka suszonej bazylii

1 ząbek czosnku (ew. łyżeczka suszonego czosnku)

1 łyżeczka cukru

Wszystkie składniki blendujemy razem, do uzyskania jednolitego sosu. Sosem smarujemy podpieczone blaty, natomiast pozostały sos wykorzystujemy do polania upieczonej pizzy zamiast keczupu.

Dodatki:

– pieczarki ( wcześniej je myjemy, kroimy i podduszamy z odrobiną soli)

– cebula (posiekana)

– oliwki

– ser mozarella

– szynka, bekon, salami

– suszone oregano

– papryka

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl