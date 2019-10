Bawarska sałatka ziemniaczana (bayerische kartofflen salat) 0 6 października 2019

To było tak: postanowiłam zrobić kotlety schabowe. Nie przepadam, ale czasem trzeba wrócić do klasyki, bo domownicy się domagają. A do schabowych wiadomo, że ziemniaki. I wtedy stwierdziłam, że ok, będą ziemniaki, ale nie tak po prostu hop i ziemniak na talerzu. Wtedy sobie przypomniałam, że nasi zachodni sąsiedzi też lubią kartofle (w końcu to niemieckie słowo) i mają bardzo fajną sałatkę.

Od pomysłu do wykonania go upłynęło dokładnie tyle, ile dzieli mnie od mojej kuchni. Wkrótce już kroiłam, siekładam, gotowałam. Nie ma się co martwić, prace nie są jakieś ciężkie i czasochłonne. Więcej czasu zajmuje gotowanie, studzenie, a następnie macerowanie (przegryzanie się sałatki).

Tę sałatkę często robi się też z majonezem. Ja jednak proponuję wersję zbliżoną do oryginału, czyli z bulionem i winegretem. Wg mnie taka jest smaczniejsza. Jeśli ktoś chce mięso w sałatce, można podsmażyć bekon i pokruszyć go na wierzch. Sałatka idealnie pasuje do mięs smażonych, pieczonych i grillowanych. Pyszna jest również, jako samodzielne danie.

1 lb ziemniaków (najlepiej sałatkowych)

1 cebula czerwona, duża

2-3 ogórki kiszone, ale mogą być również pikle

½ szklanki bulionu, gorącego

1 łyżka octu

1 łyżka oleju roślinnego

2 łyżki musztardy, ja dodałam z ziarnami gorczycy

Trochę soli

Trochę pieprzu

1 spora garść natki pietruszki, posiekanej

Czas gotowania: 30-45 min

Czas przygotowania: 30 min

Czas macerowania: 1 godzina

Porcje: 4 osoby

Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach (w skórce).

Pokrój w kostkę cebulę i ogórki kiszone, posiekaj natkę pietruszki i ostudź bulion warzywny. Jeśli nie lubisz surowej cebuli, możesz wrzucić ją do bulionu.

Gdy ziemniaki są ugotowane, osusz je, polej zimną wodą i pozwól, aby trochę ostygły. Chodzi o to, żeby w trakcie obierania nie poparzyć sobie palców. Jednak powinny być nadal ciepłe.

Następnie obierz ziemniaki i pokrój je w plasterki o szerokości około ¼ inch. Najlepiej użyć do tego krajalnicy do jajek, ale może być też zwykły nóż.

Przygotuj winegret: do miski wlej ocet, olej, dodaj sól, pieprz i musztardę, a następnie wymieszaj trzepaczką, aż wszystkie składniki zostaną połączone. Stopniowo dodawaj bulion z cebulą do ziemniaków, aż uzyskasz pożądaną konsystencję (uwaga: ziemniaki powinny być jeszcze ciepłe, a bulion gorący). Następnie dodaj winegret i ogórki. Pozostaw sałatkę ziemniaczaną na około godzinę.

Na koniec dopraw wszystko jeszcze raz, w razie potrzeby dopraw natką pietruszki.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks