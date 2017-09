Bananowiec

Lubicie słynne ciasto „kopiec kreta”? Oto jego nieco zmieniona wersja. Składniki pozostają niemal takie same: czekoladowy biszkopt, banany oraz śmietana. Co dodałam od siebie? Niespodziankę w środku i na wierzchu! Krem czekoladowy oraz moją ulubioną polską galaretkę cytrynową. Połączenie nieco szalone, ale efekt oszałamiający.

Myślę, że na zakończenie wakacji warto jeszcze trochę rozpieścić najbliższych i przygotować dla nich to ciasto. Gwarantuje stuprocentową satysfakcję! Dzięki zmniejszonej ilości cukru w biszkopcie oraz śmietanie – ciasto nie jest za słodkie. Życzę wam słodkiego, długiego weekendu!

Czas przygotowania: 45 min

Składniki na tortownicę:

Spód:

4 jajka

3/4 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

1/4 szklanki kakao niesłodzonego

2 łyżki oleju

1/3 szklanki cukru brązowego

Pozostałe składniki:

3 banany

250 ml śmietanki kremówki

2 łyżeczki żelatyny

2 łyżki cukru brązowego

3 łyżki kremu czekoladowego (typu Nutella)

1 opakowanie galaretki cytrynowej

Spód formy wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do 350 st. F (175 st. C). Białka ubijamy na sztywno z cukrem. Następnie dodajemy żółtka oraz olej, mieszamy na minimalnych obrotach miksera. Oddzielnie łączymy kakao z mąką, delikatnie mieszamy za pomocą szpatułki z masą jajeczną. Ciasto wylewamy do formy, rozprowadzamy równomiernie i pieczemy około 25 minut (do suchego patyczka). Studzimy.

Galaretkę rozpuszczamy w 1 1/2 szklanki gorącej wody, odstawiamy w chłodne miejsce. Żelatynę rozpuszczamy w 5 łyżkach gorącej wody, na koniec dodajemy 3 łyżki śmietanki, również odstawiamy na bok. Banany obieramy i kroimy wzdłuż, układamy na biszkopcie tak, aby utworzyć okrąg, natomiast do powstałego w środku wgłębienia nakładamy krem czekoladowy. Wkładamy do lodówki.

Śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem, pod koniec dodajemy żelatynę, mieszamy jeszcze przez chwilę. Krem śmietanowy rozprowadzamy równomiernie w formie, tak aby zakryć zarówno banany jak i krem czekoladowy. Ponownie wkładamy do lodówki, ostatnim elementem jest wylanie tężejącej galaretki na śmietanę. Ciasto przed krojeniem chłodzimy minimum 3-4 godziny.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl