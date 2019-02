Bananowe pancakes

Pancakes to jeden z tych amerykańskich przepisów, które pokochałam. Dlaczego? Lubię śniadania na słodko, lubi je mój syn. Może nie za często, ale raz na kilka tygodni miło mieć taki słodki początek dnia.

Tym razem do pancakes dodałam banana. I tu znowu wspomnę mojego syna, bo to on wpadł na ten pomysł: ,,Mamy już kilka mocno dojrzałych bananów. A może zrobisz z nich pancakes?”. Oburzonym feministkom wyjaśniam, że akurat specjalistką od pancakes w naszym domu jestem ja 🙂

Wracając do rzeczy – postanowiłam wykorzystać banan i placuszki wyszły pyszne. To bardzo dobry sposób na zużycie mocno dojrzałych owoców. Smak bananowy jest delikatny i nienachalny. Racuszki są puszyste i pyszne. No i łatwe do zrobienia o poranku.

1 i ½ szklanki mąki pszennej

2 łyżki cukru

2 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

1 dojrzały banan (czym skórka bardziej brązowa tym lepiej)

2 jajka

1 szklanka mleka

3 łyżki rozpuszczonego masła

Olej i masło do smażenia

Syrop klonowy do podania

Czas przygotowania: 20 min

Porcje: ok. 12 placków

W misce wymieszaj suche składniki: mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sól.

W drugiej misce: widelcem rozgnieć banana, dodaj rozkłócone jajka oraz jajko i masło. Wymieszaj dokładnie.

Wlej mokre składniki do suchych i wymieszaj łyżką lub szpatułką do połączenia składników. Mieszanka jest dosyć gęsta i nierównomierna, tak ma być.

Na patelni rozgrzej odrobinę oleju, dodaj trochę masła. Kiedy są rozgrzane wylej porcję ciasta. Ja nalewałam miarką o pojemności ¼ szklanki. Smaż aż na powierzchni placków będą się pokazywać pęcherzyki, wtedy przewróć na druga stronę i smaż ok. 2 minut.

Usmażone placuszki odkładaj na papierowy ręcznik. Podawaj z syropem klonowym, sosem czekoladowym lub owocowym.

