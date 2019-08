Bakłażany na ostro 0 11 sierpnia 2019

Pełnia lata kojarzy mi się z mocno pachnącymi słońcem pomidorami, papryką, cukinią i bakłażanami. To ostatnie warzywo bardzo lubię niemal w każdej postaci: smażone, panierowane, pieczone, grillowane, faszerowane.

Ten przepis pochodzi z kuchni indyjskiej, ale naprawdę nie przerażajcie się, że to jakieś curry. Nic z tych rzeczy. Testowałam tę potrawę nawet na osobach, które lubią jeść tradycyjnie i bardzo im smakowało 🙂 Wtedy najwyżej obniżałam ostrość dodając nieco mniej imbiru i czosnku.

Jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca bakłażanów na ostro: można je jeść na ciepło i zimno. Smakuje idealnie w każdej temperaturze. To znakomita przekąska piknikowa, do grilla i innych posiłków na łonie natury. Jeśli lubicie bakłażany tak jak ja, to wpadniecie w to danie z głową 🙂

3 większe bakłażany

1lb dojrzałych pomidorów lub pomidory z puszki

kawałek imbiru, starty (taki na pół kciuka)

6 ząbków czosnku, zmiażdżonych (można zmniejszyć nawet o połowę)

1 łyżka oleju

1 łyżeczka nasion kopru włoskiego

1/2 łyżeczki nasion czarnuszki

1 łyżka mielonej kolendry

1/4-1/2 łyżeczki mielonej kurkumy

1/2 łyżeczki pieprzu cayenne

1 łyżeczka soli

Czas przygotowania: 15 min + 30 min na odsączanie

Czas gotowania: 30 min

Porcje: 4-6 osób

Nieobrane bakłażany pokrój na grube półplastry, posyp solą, odstaw aż puszczą sok (ok. 30 min), po czym opłucz i wytrzyj papierowym ręcznikiem. Może zdarzyć się tak, że bakłażan nie ma goryczki, wtedy można pominąć ten etap.

Rozgrzej patelnię grillową lub grill elektryczny, posmaruj lekko oliwą i smaż plastry bakłażana z obu stron. Można to zrobić również na zwykłej patelni, ale bakłażany „piją” niemal każdą ilość tłuszczu, więc danie robi się bardzo kaloryczne. Oczywiście wybór należy do Ciebie.

Czosnek, imbir i pomidory z puszki zblenduj na gładką masę. Jeśli chcesz użyć świeżych pomidorów, to obierz je ze skórki i pozbaw gniazd nasiennych. Powiem szczerze, że ja nawet w sezonie używam tych z puszki, żeby zaoszczędzić nieco na czasie.

Kiedy wszystkie kawałki bakłażanu będą usmażone, na średnim ogniu rozgrzej olej, wsyp nasiona kopru i czarnuszki, przykryj i smaż, aż nasiona zaczną pękać i podskakiwać (podobnie jak popcorn). Dodać przecier z pomidorów z czosnkiem i imbirem (ostrożnie, bo pryska), resztę przypraw i sól, zamieszaj i duś kilka minut, żeby sos zgęstniał.

Do sosu włóż usmażone plastry bakłażana, duś pod przykryciem 10 minut.

Podawaj z sosem lub pieczywem (chleb naan, bagietka). Warto posypać natką kolendry.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks