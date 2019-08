Babka cytrynowa z borówkami 0 31 sierpnia 2019

Dobra babka nie jest zła. A jeśli na dodatek jest to babka bardzo cytrynowa i pełna borówek to jest to po prostu hit weekendowych deserów. Zresztą równie dobrze nadaje się na śniadanie czy kolację. Z kubkiem kawy lub herbaty smakuje przepysznie.

Nie jest to specjalnie skomplikowane ciasto i robi się je naprawdę szybko. Za to piecze się długo i długo musi się studzić. To studzenie jest naprawdę ważne. Lepiej spokojnie zostawić babkę w formie, niech sobie w niej stygnie. Pośpiech w jej wyjęciu może spowodować, że ciasto się rozleci, a to byłaby szkoda.

Całości babki dopełnia pyszny lukier maślankowy. Dodatkowo można posypać ciasto podprażonymi płatkami migdałowymi. Babka jest wilgotna i pyszna, prawdziwie letnie ciasto.

1 szklanka miękkiego masła

2 szklanki cukru

3 jajka, duże

1 łyżka ekstraktu waniliowego

2 i ¾ szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody

½ łyżeczki soli

1 i ¼ szklanki maślanki

Skórka otarta z 2 cytryn

2 szklanki borówek

Lukier:

2 łyżki maślanki

1 szklanka cukru pudru

Czas przygotowania: 20 min

Czas pieczenia: 60-80 min

Czas studzenia: min 30 minut

Porcje: dużo

Nagrzej piekarnik do 325℉ i przygotuj dużą formę na babkę (o pojemności 12 szklanek). Lekko posmaruj tłuszczem i posyp mąką.

W mniejszej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę i sól.

W misie miksera utrzyj starannie masło z cukrem, aż będą mocno napowietrzone, a masa będzie prawie biała.

Dodaj jajka i ekstrakt waniliowy, wymieszaj starannie, ok. 1 minuty.

Zmniejsz obroty miksera i dodawaj stopniowo na zmianę mąkę i maślankę. Ja dzielę sobie je na 5 części.

Na końcu dodaj skórkę z cytryny i połowę borówek i delikatnie wymieszaj.

Ciasto przelej do przygotowanej formy i na wierzch wysyp resztę borówek.

Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 60-80 min, do momentu, aż wyjęty z ciasta patyczek będzie suchy.

Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika i zostaw w formie ok. 30 min lub nawet dłużej. Nie wyjmuj wcześniej, bo ciasto się rozleci.

Przygotuj lukier: w niewielkiej miseczce wymieszaj dokładnie cukier puder i maślankę, aż dokładnie się połączą. Polej wyjętą z formy babkę.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks