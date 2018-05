Sałatka brokułowa

Rozpoczynamy maraton sałatkowy dzisiaj w roli głównej piękny zielony kwiat czyli dorodny brokuł, który prawdopodobnie pochodzi z Cypru. Brokuły można spożywać zarówno ugotowane jak i surowe – co jest dla mnie nowością. Długo nie mogłam się przekonać, jednak w końcu odkryłam sałatkę, dzięki której jestem w stanie zjeść naprawdę duże ilości zielonego kwiatu.

Sałatki z brokuła są naprawdę łatwe w przygotowaniu. Niecodziennie połączenie składników idealnie komponuje się z chrupiącymi warzywami. Pamiętajcie: sos najlepiej przygotować z dodatkiem polskiego miodu – smakuje wtedy najlepiej!

Czas przygotowania 15 minut + 1 godzina, aby smaki się przegryzły

Składniki na 8 porcji:

2 kwiaty brokuła

1/2 czerwonej cebuli

1/2 szklanki płatków migdałowych

1 opakowanie bekonu

Sos:

1/3 szklanki majonezu

3 łyżki jogurtu greckiego

1 łyżka octu jabłkowego

1 łyżka miodu

1/4 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki pieprzu

opcjonalnie: 1/3 szklanki suszonej żurawiny

Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od bekonu – siekamy go w drobną kosteczką i podsmażamy na mniejszym ogniu przez parę minut aż będzie chrupiący. Wysypujemy go na papier ręcznikowy aby pozbyć się zbędnego tłuszczu.

Brokuł myjemy i siekamy wedle uznania – można zarówno bardzo drobno jak i średnio. Migdały prażymy na patelni, aż ładnie zbrązowieją. Cebulę siekamy w drobną kosteczkę. Wszystkie składniki wsypujemy do większej miski. Oddzielnie mieszamy wszystkie składniki sosu – dodajemy do pozostałych składników i dokładnie mieszamy. Sałatkę przechowujemy w lodówce przez około godzinę, aby smaki się przegryzły. Moim zdaniem ta sałatka smakuje najlepiej na drugi dzień.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl