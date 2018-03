Sałatka z ananasem, żółtym serem i orzechami

To nie jest zdrowa sałatka. Powiedziałabym nawet, że ona jest mocno niezdrowa, ale za to jaka dobra. Poza tym od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie “bezeceństwa” i w sobotni wieczór uraczyć siebie, a może i gości takim przysmakiem.

Za to sałatka ta jest niezwykle prosta i ma niewiele składników, więc też nie wymaga ani wielkich zakupów, ani żmudnych przygotowań. Taki rach ciach i hop na stół. Dlatego ja też już kończę ten wstęp i zapraszam na sałatkę z ananasa, żółtego sera, orzechów włoskich i bardzo czosnkowego majonezu 😉

1 puszka ananasa w zalewie

1 szklanka łagodnego żółtego sera (ementaler, gouda), pokrojonego w kostkę

½ szklanki grubo pokrojonych orzechów włoskich

Sos:

½ szklanki majonezu

2-3 łyżki syropu z ananasów

2-3 ząbki czosnku

1 łyżeczka białego pieprzu, świeżo mielonego

Czas przygotowania: 15 minut

Porcja: dla 4 osób

Ananasa odsącz z zalewy i pokrój na mniejsze kawałki. Dorzuć do pokrojonego w kostkę sera i posiekanych orzechów.

Przygotuj sos: czosnek przeciśnij przez praskę, dodaj do majonezu, dolej syrop z ananasów i pieprz. Wszystko starannie wymieszaj.

Sosem zalej pozostałe składniki i wymieszaj dokładnie.

Możesz schłodzić przed podaniem, wtedy składniki lepiej się „przegryzą”, ale nie jest to konieczne.

Idealne do białego lekkiego wina i chrupiącego pieczywa.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.