Bułeczki serowe

Z okazji urodzin mojego męża postanowiłam przenieść nas w brazylijskie klimaty. Przygotowałam pyszną kolację do której podałam ciepłe serowe bułeczki (oryginalna nazwa to: Pão de Queijo).

Historia pierwszych wypieków sięga XVIII wieku, jednak tak naprawdę bułeczki stały się popularne w latach 50-tych i od tamtego czasu podbijają serca miłośników serów na całym świecie.

Przysmak jest naturalnie bezglutenowy, ponieważ przygotowuje się go z mąki z tapioki (niemal jedyny rodzaj mąki dostępny w Brazylii przed okresem kolonizacji). Przysmak przygotowuje się w pół godziny, wystarczy podgrzać płyny po czym wymieszać wszystkie składniki. Zapraszam na mały eksperyment! Jedyne co musicie zrobić to wybrać się do sklepu i kupić ser oraz mąkę z tapioki. Powodzenia!

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na około 25 -30 bułeczek:

3 szklanki mąki z tapioki

1 szklanka mleka

1/4 szklanki wody

4 łyżki oleju (u mnie oliwa z awokado)

1 szklanka tartego parmezanu

1 szklanka tartego sera mozzarelli

2 jajka

2 łyżeczki soli

W garnuszku wymieszaj mleko, wodę, olej oraz sól, doprowadź do wrzenia. Przelej płyn do misy miksera, dodaje mąkę z tapioki. Mieszaj aż powstanie jednolita jasna masa. Następnie dodaj jajka, ponownie miksuj po czym dodaj sery ( tak wiem masa będzie bardzo rzadka – jednak tak ma być).

Piekarnik rozgrzewamy do 400 stopni F (200C). Formę do mini muffinów natłuszczamy po czym do każdej nalewamy 3/4 masy. Pieczemy około 15-20 minut. Bułeczki podajemy na ciepło.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl