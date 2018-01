Zmiany w podatkach w 2018 roku

Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził reformę podatkową Tax Cut and Jobs Act of 2017, a prezydent ją podpisał 22 grudnia. Od 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe. Jest to największa od 1986 roku zmiana w fiskusie i spełnienie jednej z głównych obietnic wyborczych prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa przewiduje zmniejszenie podatków o prawie 1,5 bln dol. w ciągu 10 lat, w tym zmniejszenie stopy podatkowej dla korporacji z 35 do 21 procent. Przyszłość pokaże, jak wyjdzie na tym amerykańska gospodarka. W międzyczasie przyjrzyjmy się, co nowelizacja daje nam, przeciętnym podatnikom.

Skala podatkowa

Pozostaje siedem przedziałów podatkowych, ale zmienia się podatkowa stawka i progi.

Stare przepisy

Mieliśmy siedem progów ze stawkami 10, 15, 25, 28, 33, 35 i 39,6 proc. w przedziałach od 9325 aż do 418 400 dol. rocznego przychodu dla osób samotnych oraz od 18 650 do 470 700 dla małżeństw rozliczających się razem.

Nowe przepisy

Stawki podatkowe maleją, a przedziały będą trochę podwyższone. Od 1 stycznia 2018 roku stawki podatkowe wyniosą 10, 12, 22, 24, 32, 35 i 37 proc. w siedmiu przedziałach od 9 525 dol. do 500 tys. dol. dla osób samotnych i 19 050 dol. do 600 tys. dla małżeństw. Pełne tabele podatkowe można znaleźć w witrynie IRS: www.irs.gov.

Odpis standardowy

Odpis standardowy to kwota wolna od podatków. Odpis standardowy można wybrać zamiast wyszczególniania innych przysługujących nam ulg.

Stare przepisy

W roku 2017 odpis standardowy wynosił 6 350 dol. dla osób samotnych i dwa razy tyle dla małżeństw rozliczających się razem.

Nowe przepisy

Odpis standardowy został prawie podwojony do 12 tys. dol. dla osób indywidualnych i do 24 tys. dla rodzin. Warto wyjaśnić, że w przeszłości wyszczególniane odpisy były redukowane dla osób o bardzo wysokich zarobkach. Nowe przepisy znoszą te limity.

Odpis osobisty

Odpis osobisty to odpis od dochodu przysługujący na każdą osobę na utrzymaniu podatnika.

Stare przepisy

W roku 2017 odpis osobisty wynosił 4050 dol. Oznacza to, że małżeństwo z dwojgiem dzieci może odpisać do przychodu 16 200 dol.

Nowe przepisy

Znoszą odpis osobisty. Kwota wolna od podatku równa jest tylko odpisowi standardowemu.

Kredyt podatkowy na dzieci

Kredyt podatkowy pomniejsza podatki w odróżnieniu od ulg i odpisów, które pomniejszają dochód podlegający opodatkowaniu.

Stare przepisy

Małżeństwa zarabiające do 110 tys. dol. i osoby samotne zarabiające do 75 tys. dol. miały kredyt do jednego tysiąca na każde dziecko mające poniżej 17 lat.

Nowe przepisy

Kredyt na dziecko wzrasta do 2 tys. dol., z czego 1400 dol. jest kredytem „zwracalnym”, czyli może obniżyć należność podatkową poniżej zera. Limit przychodu wzrósł do 400 tys. dla małżeństw.

Odpis za pożyczkę hipoteczną

Stare przepisy

Właściciele domów, którzy wyliczają swoje odpisy, mogli odjąć od dochodu odsetki pożyczki hipotecznej do 1,1 mln dol. W to wliczana była pożyczka pod zastaw domu do 100 tys. dol.

Nowe przepisy

Nie wnoszą zmian dla obecnych właścicieli domów, a tylko dla tych, którzy nabędą domy po 31 grudnia 2017 roku. Dla nich limit pożyczki spada do 750 tys. dol. i odsetki od pożyczki pod zastaw domu nie są odpisywane.

Podatki stanowe i lokalne

Stare przepisy

Podatnicy wyliczający odpisy mogli uwzględnić lokalne i stanowe podatki dochodowe od nieruchomości czy sprzedaży.

Nowe przepisy

Zezwalają odpisać na SALT tylko do 10 tys. dol., co będzie ciosem dla osób płacących wysokie podatki od nieruchomości.

Odpisy na wydatki medyczne

Stare przepisy

Podatnicy, którzy wyliczają swoje odpisy, mogli odliczyć od podstawy podatkowej wydatki medyczne w wymiarze przekraczającym 10 proc. dochodu brutto.

Nowe przepisy

Podatnicy wyliczający odpisy mogą odpisać wydatki medyczne ponad 7,5 proc. AGI, ale kończy się to 1 stycznia roku 2019.

Podatki spadkowe

Stare przepisy

Federalne podatki od spadku płacą tylko multimilionerzy, których masa spadkowa w roku 2017 przekracza 5,49 mln dol., a małżeństw – 11 mln dol. Od nadwyżki płaci się podatki spadkowe maksymalnie do 40 proc.

Nowe przepisy

Podwyższają kwotę wolną od podatków spadkowych do 11,2 mln i do 22,4 mln dla małżeństw. Nie cieszmy się za bardzo. Pozostają jeszcze stanowe podatki spadkowe, zależne od lokalnych przepisów.

Ulga dla przedsiębiorców

Nie mówię tu o obniżeniu podatków korporacji z 35 proc. do 21 proc., lecz o nowym przywileju danym strukturom przepływowym (ang. pass-through entities), takim jak firmy jednoosobowe (ang. sole proprietorship), spółki partnerskie i korporacje. Cechują się one tym, że właściciele przejmują przychód z tych firm bezpośrednio na swoje rozliczenie podatkowe. Jan Kowalski pracujący na własny rachunek będzie teraz mógł odliczyć 20 proc. od swego przychodu. Jako właścicielka jednoosobowej firmy jestem Kongresowi wdzięczna. Odpis ten spada do zera dla znacznie zarabiających: osób samotnych o przychodzie ponad 157 tys. dol. i małżeństw zarabiających ponad 315 tys. dol. rocznie.

Nowelizacja wygaśnie w roku 2025

Wyżej podane zmiany oraz liczne inne mają wygasnąć w roku 2025, chyba że Kongres je przedłuży. Rozliczenie podatków za rok 2017 sporządzamy według starych reguł. Już w styczniu czek z wypłatą może być nieco inny, bo pracodawcy zaczną odprowadzać zaliczki podatkowe według nowych stawek.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.niyazz/123RF