Więcej radości w Nowym Roku

Wielu ludzi robi rzeczy, które nie mają sensu. Emocjonują się polityką, na którą nie mają żadnego wpływu, bo nie głosują. Żalą się na swoje problemy, nie robiąc nic, by je rozwiązać. Narzekają na brak czasu, ale nie mają priorytetów i gubią się w drobiazgach. Cierpią z powodu braku przyjaciół, ale sami odstraszają od siebie ludzi swoją negatywną postawą. Obwiniają innych za swoje problemy, stresują bez logicznego powodu.

Warto sobie uświadomić, że większość spraw, na które narzekamy, zależy tylko od nas, od naszego podejścia do życia i otoczenia. Z okazji Nowego Roku zastanówmy się, jak sprawić, by nadchodzący rok uczynić pogodniejszym i radośniejszym od poprzednich.

Wycisz negatywne emocje

Kierat dnia powszedniego przydaje nam stresu, w wyniku czego bywamy zirytowani i wyładowujemy złość na otoczeniu. Oto kilka metod, które pozwolą na wyzbycie się negatywnych emocji.

Daj sobie dodatkowy czas. Jeżeli stres wynika z ciągłej pogoni za czasem, daj sobie dodatkowe 10 minut. Wstawaj nieco wcześniej rano, by przygotować się spokojnie. Wychodź wcześniej do pracy czy na spotkanie.

Uspokój nerwy. Spędź 10 minut dziennie w całkowitym spokoju. Usiądź słuchając własnego oddechu, pójdź na spacer, albo zaparz szklankę herbaty i pij ją, koncentrując się tylko na jej smaku.

Bądź pozytywny. Nie narzekaj. Narzekanie jest objawem bezradności, wzmaga negatywne uczucia i odstręcza pozytywnych ludzi.

Nie frustruj się sprawami, na które nie masz wpływu. Rzeczy będą się zdarzać niezależnie od tego, czy będziesz się nimi martwić i przejmować. Po co więc to robić? Skieruj natomiast swoją energię na kwestie, w których możesz coś zmienić.

Nie mów źle o ludziach. Przyjmij zasadę: ,,Nie rozmawiam o ludziach, chyba że mam coś pozytywnego lub konstruktywnego do powiedzenia”.

Przywróć problemom właściwą proporcję. Powiedz sobie: to nie ma znaczenia! Oplotkowała cię koleżanka? Zepsuł się samochód? Zachorował piesek? Zniżkowała giełda? To nie są życiowe tragedie!

Pozbądź się rupieci

Rozejrzyj się wokół siebie. Zobaczysz pełne szuflady, szafy, półki, zagracone kąty. Jesteśmy wszyscy otoczeni przez zbędne martwe przedmioty, które nie dość, że przypominają nam, że zmarnowaliśmy na nie pieniądze, ale jeszcze osaczają nas, zabierają naszą przestrzeń życiową i nasz czas. Tak, czas, gdyż w zagraconym życiu trudno jest cokolwiek znaleźć, dotrzymać terminu, realizować cele.

Począwszy od dzisiaj warto godzinę w tygodniu poświęcić na ,,odgracenie” domu i życia. Bezwartościowe rupiecie trzeba wyrzucić, te, które mogą być jeszcze użyteczne – oddać potrzebującym: Armii Zbawienia czy kościołowi. Zadzwoń do United War Veterans (http://uwvc.org/recycling), Lupus Foundation (http://www.lupus.org) czy innej organizacji, a przyjadą do ciebie do domu i odbiorą używaną odzież czy sprzęty.

Wyzbycie się otaczającego cię balastu da ci poczucie lekkości i satysfakcji.

Zerwij szkodliwe związki

Ludzie mogą zaśmiecać nasze życie bardziej niż nawał materialnych przedmiotów. Wielu z nas uwikłanych jest w toksycznych, niepotrzebnych związkach, czuje się skazanych na wąskie grono ograniczonych, nieciekawych ludzi.

Nie narzekaj na ludzi, lecz zmień otoczenie. Sam dobieraj sobie znajomych, obracaj się wśród ludzi, którzy będą cię inspirować, otwierać nowe horyzonty, uczyć. Znajomości takie można zawrzeć w organizacjach, które skupiają ludzi mających ciekawe zainteresowania. Zapisz się do chóru, polonijnej organizacji, zacznij aktywnie działać w swoim kościele. Uczęszczaj na ciekawe kursy w pobliskiej uczelni czy szkole. Co tydzień organizowanych jest wiele ciekawych imprez: koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania. Wybierz się tam, a otworzą się przed tobą nowe światy.

Dbaj o ludzi, nie o przedmioty

Aby czuć się dobrze i radośnie, powinniśmy czynić dobro i nieść radość innym.

Bądź grzeczny. Uśmiechnij się do kolegów w pracy, nie rzucaj słuchawki, gdy ktoś źle wykręcił numer, podziękuj kasjerowi w sklepie, powiedz ,,hello” przechodniowi. Poślij uśmiech czy dobre słowo, a od razu poczujesz się lepiej. Gwarantowane.

Okazuj szacunek rodzinie. Zwracaj się do współmałżonka i dzieci tylko tak, jak chciałbyś, by oni zwracali się do Ciebie. Często najmniej przyjemni bywamy wobec najbliższych nam osób, bo względem nich nie musimy udawać, silić się. Błąd. Okazujmy im najwięcej szacunku. Nawet małe dzieci mają swoją godność i uczucia. Sugestia dla mających poczucie humoru: By przyzwyczaić się do kurtuazji, przez kilka dni zwracajcie się do siebie w domu przez ,,pan” i ,,pani”.

Spędź więcej czasu z rodziną. Zacznij coś robić razem: poczytaj wieczorem na rodzinnym forum ulubioną książkę, wyjedź za miasto, zaplanuj wspólne wakacje. To zbliży Was do siebie.

Zostań wolontariuszem. Zaoferuj pomoc w kościele czy w organizacji, do której należysz. Poznasz nowych ludzi i poczujesz się lepiej.

Wychowuj radosne dzieci

Baw się ze swoimi dziećmi czy wnukami. Odkrywaj świat widziany ich oczyma, a przekonasz się, że jest radosny i fascynujący. Naucz dzieci nowych gier (ale nie elektronicznych), np. szachów, brydża, kanasty. Śpiewaj im polskie piosenki, mów wiersze. Kiedyś, po latach znana melodia kojarzyć im się będzie z rodzinnym domem, przywoła ciepłe wspomnienia.

Wyłącz telewizor. Ucz dzieci (i siebie), by być w życiu sprawcą, nie biernym widzem, by umieć rozmawiać, śpiewać, coś zrobić własnymi rękami.

Angażuj dzieci do współpracy. Już od najmłodszych lat proś dzieci o pomoc, a wykonywanie obowiązków stanie się wspaniałą okazją do spędzenia razem czasu, do rozmowy, ćwiczenia języka polskiego. Pomagając w pieczeniu ciasta, nakrywaniu do stołu, wycieraniu kurzu, maluchy poczują się ważne i potrzebne, a przy okazji przyzwyczają się do pracy.

Dawaj dzieciom swój czas, nie same przedmioty. Jeżeli podarujesz na urodziny np. klocki LEGO, to usiądź z dzieckiem na podłodze i buduj z nim razem. Podaruj np. lornetkę teatralną i bilet na interesujące przedstawienie i udaj się na spektakl razem z rodziną.

Co dalej

Gdy już ,,odgracisz” swoje życie, wyzbędziesz się niepotrzebnych związków, wyciszysz własne negatywne emocje i wzmocnisz więzi z rodziną, to weź się od podstaw za swoje domowe finanse, by zapewnić sobie i rodzinie solidną bazę bytową i poczucie bezpieczeństwa. Na ten temat pisuję dla Państwa od lat.

Dużo pogody ducha, satysfakcji i osiągnięć w Nowym Roku życzy Elżbieta Baumgartner

jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Free-Photos/Pixabay.com