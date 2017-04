Rodzina w Polsce a rozliczenie podatków

Wkrótce tysiące imigrantów w USA otrzyma od Urzędu Podatkowego (IRS) odmowy zwrotu nadpłaconych podatków, a niektórzy nawet będą musieli sporo dopłacać. Powodem jest fakt, że od 1 stycznia 2017 r. zaczęły wygasać numery rejestracji podatkowej ITIN i wiele osób nie zdążyło ich odnowić. Jeżeli na ten numer rozliczasz siebie albo członków rodziny, to powinieneś wiedzieć, jak się bronić, by nie stracić setek, a nawet tysięcy dolarów.

Pytanie pana Tomasza

„Jeszcze w lutym dokonałem rozliczenia podatkowego za rok 2016, podając swój numer SS oraz numer ITIN mojej żony przebywającej w Polsce, co robię od wielu lat. W ubiegłym tygodniu dostałem pismo z IRS informujące mnie, że zamiast zwrotu 50 dol. muszę dopłacić 782 dolary. Księgowy mówi, że powodem tego jest nieaktualny numer ITIN, a ponadto, że mogę podawać moją żonę do rozliczenia tylko wtedy, gdy żona jest w USA legalnie. Faktem jest, że żona jest w Polsce, nigdy tutaj nie była, ale ja jestem legalnie i mam obywatelstwo USA. Gdzie jest prawda? Co powinienem zrobić w tej sytuacji? Niestety, mój angielski nie jest wystarczająco dobry, abym mógł samodzielnie poszukiwać rozwiązania tego problemu. Dlatego, bardzo proszę o pomoc”.

Powodem wyższych podatków pana Tomasza jest fakt, że IRS unieważnił istnienie żony na zeznaniu podatkowym i zmienił status podatkowy ze wspólnego rozliczenia małżeństwa na pojedyncze. Uczynił to nie dlatego, że żona nie przebywa w USA legalnie, bo w tej dziedzinie przepisy się nie zmieniły, lecz dlatego, że wygasł jej numer ITIN. (Patrz: www.irs.gov/irm/part21/irm_21-006-001r.html).

Kto może dostać ITIN

Przypomnijmy, że ITIN jest numerem identyfikacji podatkowej wydawanym przez IRS dla osób, które nie są uprawnione do numeru Social Security (SSN), a mają w Stanach obowiązek podatkowy, albo są członkami rodziny amerykańskiego podatnika. Oto osoby uprawnione do ITIN:

– cudzoziemiec nierezydent, który jest zobowiązany do rozliczenia się z podatków, lub który złożył deklarację podatkową, by uzyskać zwrot nadpłaconych podatków

– cudzoziemcy zgłaszani jako współmałżonkowie w rozliczeniach podatkowych (jak żona pana Tomasza)

– cudzoziemiec nierezydent, który składa wspólne zeznanie podatkowe z małżonkiem – obywatelem lub rezydentem USA

– cudzoziemcy zgłaszani jako osoby będące na utrzymaniu w rozliczeniach podatkowych (na przykład dzieci podatnika).

Więcej o numerach ITIN, sposobach ubiegania się o nie, potrzebnych dokumentach itp. dowiedzieć się można z broszury: www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915.pdf

Numery ITIN wygasają

Począwszy od 1996 r. IRS wydał numery tysiącom osobom nieuprawnionym, które wyłudziły od rządu miliardy dolarów. Okazało się na przykład, że do jednego adresu w mieście Phoenix przypisane jest aż 15 795 numerów, a z jednego adresu w Atlancie wysłano aż 23 994 deklaracji podatkowych, domagających się zwrotu podatku na kwotę ponad 46 mln dolarów. Oszustwa są masowe, a organy ścigania nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Dlatego IRS zarządził przedawnianie tych numerów i konieczność ich odnawiania.

Twój ITIN może wymagać odnowienia. Od 1 stycznia 2017 r. utraciły ważność numery ITIN, które nie są używane na federalnych deklaracjach podatkowych w którymś z ostatnich trzech lat (2013, 2014 i 2015). Również odnowić należy numery wydane przed rokiem 2013, które będą wygasać stopniowo. W roku 2017 przedawniają się numery mające środkowe cyfry 78 albo 79 (przykład: 9XX-78-XXXX). Posiadaczy tych numerów IRS poinformował pisemnie. IRS jeszcze nie ogłosił, które numery wygasną w kolejnych latach, ale wiadomo, że proces trwać będzie cztery lata i zakończy się w 2020 roku.

Wygaśnięcie ITIN może powiększyć należność podatkową nawet o wiele tysięcy dolarów, gdyż rodzina traci odpis na osoby będące na utrzymaniu oraz inne potrącenia podatkowe (m.in. Child Tax Credit i American Opportunity Tax Credit). Ażeby odzyskać te przywileje, trzeba ITIN odnowić. IRS nie zwróci nadpłaconych podatków do czasu uaktualnienia numeru.

Czy można rozliczać się razem z żoną w Polsce?

Można rozliczać się ze współmałżonkiem mieszkającym za granicą. Nawet jeżeli żona p. Tomasza nie ma amerykańskiego statusu imigracyjnego, nigdy w Stanach nie była i nie ma numeru Social Security, mąż – amerykański podatnik – może się z nią razem rozliczyć. Publikacja IRS 1915 (www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915.pdf) wyjaśnia dokładnie zagadnienie. Warunkiem jest dodanie do przychodu rodziny zarobków żony w Polsce. Przeważnie żona w Polsce nie pracuje, więc wspólne rozliczenie jest dla rodziny korzystne.

W celu odnowienia numeru ITIN, żona powinna wypełnić druk W-7. W prawym górnym rogu zakreślcie “Renew an existing ITIN”. Stare wersje formularzy nie mają tej opcji. Jeżeli tego nie zrobisz, to IRS założy, że ubiegasz się o nowy numer, stwierdzi, że na to nazwisko numer był już przyznany i wniosek odrzuci. Formularz należy posłać na adres podany w instrukcjach wraz z odpowiednio poświadczoną kopią paszportu żony. (Instrukcje do formularza W-7 są tu: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw7.pdf).

Dzieci w Polsce i w Stanach

Dzieci traktowane są inaczej. Dzieci bez numeru Social Security mieszkające w Polsce nie mogą być uznane za osoby na naszym utrzymaniu na amerykańskim zeznaniu rodziców. Dzieciom bez SSN mieszkającym w Stanach można odnowić ITIN i traktować je jako będące na naszym utrzymaniu, ale wtedy, gdy mają odpowiednie dokumenty. Z wnioskiem o odnowienie ITIN należy bowiem wysłać kopie ważnego paszportu dziecka z datą przekroczenia granicy. Oprócz tego, dla dziecka poniżej lat 6 trzeba wysłać dokumenty medyczne, pokazujące imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, oraz adres i numer telefonu lekarza. Od dziecka w wieku szkolnym (poniżej 18 lat) IRS domaga się dokumentów szkolnych, a od dzieci powyżej 18 lat – dokumentów szkolnych, umowy najmu mieszkania, wyciągu z konta bankowego itp., pokazujących imię, nazwisko i adres. (Szczegółowe informacje: www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html).

Ze względu na nadużycia, IRS chce dowodów, że dziecko mieszka w Stanach. Rokrocznie pobierane jest tysiące dolarów na nieistniejące dzieci albo żyjące w Meksyku, czy gdzie indziej poza granicami USA.

Jak odzyskać zwrot podatku?

Co masz robić, jeżeli tak jak pan Tomasz, posłałeś zeznanie, a potem dostałeś od IRS list o powiększonej należności podatkowej z powodu unieważnienia numeru ITIN? Odnów ITIN, a następnie odpisz na list IRS, by przywrócono ci podatkowe odpisy. Udaj się do swego księgowego albo zrób to sam w następujący sposób.

Złóż wniosek o odnowienie numeru ITIN na formularzu W-7 (www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf), skompletuj wymaganą dokumentację opisaną w instrukcjach (www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw7.pdf). Wyślij wszystko do IRS na adres podany w instrukcjach. Po kilku tygodniach, jeżeli IRS przychyli się do twego wniosku, dostaniesz odpowiedź (pismo CP565, Confirmation of your Individual Taxpayer Identification Number).

Wniosek o odnowienie ITIN łatwiej jest złożyć osobiście u któregoś z autoryzowanych przez IRS agentów (oto adresy: www.irs.gov/individuals/acceptance-agent-program).

Mając odnowiony numer, odpisz na pismo IRS (CP notice), załączając list CP565. IRS powinien przywrócić ci należne odpisy na członków rodziny, zwrócić nadpłacone podatki i poinformować cię o tym.

