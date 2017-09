Pułapki odejścia z pracy

Jeżeli planujesz zmienić pracę, powinieneś być świadomy przepisów, które dotyczą zasiłku dla bezrobotnych, twojego programu emerytalnego, ostatniego czeku oraz odpisów podatkowych za poszukiwanie pracy i przeprowadzkę. Nieznajomość ich może cię dużo kosztować.

Pułapki zasiłku dla bezrobotnych

Nie zakładaj z góry, że zasiłek dla bezrobotnych należy ci się niezależnie od sposobu, w jaki rozstałeś się z pracodawcą. Ażeby dostać zasiłek, musisz utracić pracę bez swojej winy, czyli zostać zwolnionym z przyczyn niezależnych od ciebie. Jeżeli sam zrezygnujesz z pracy, porzucisz ją albo zostaniesz wyrzucony dyscyplinarnie, nie należy ci się ani cent tytułem bezrobocia. Nie warto zatajać prawdy, bo urząd ds. zatrudnienia pisze do pracodawcy, prosząc o potwierdzenie informacji.

Gdy zwalniasz się z powodów osobistych, nie licz na to, że pracodawca pójdzie ci na rękę, żebyś mógł dostawać zasiłek dla bezrobotnych, bowiem sporo by go ta przysługa kosztowała w formie podwyższonych przyszłych stawek ubezpieczeniowych. Unemployment insurance jest ubezpieczeniem opłacanym z kieszeni pracodawców, a jego koszt zależy od tego, jak często pracodawca zwalnia ludzi i jak dużo pobierają oni świadczeń.

Wysokość zasiłku zależy od stanu: w Nowym Jorku wynosi on około połowę średnich zarobków z 26 tygodni (do 420 dol. na tydzień), a w New Jersey 60 proc., (maksymalnie 657 dol.) i 47 proc. (do 418 dol. tygodniowo) w Illinois. Szczegółowe wyliczenia są dosyć skomplikowane. Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu.

Pułapki programów emerytalnych

Jeżeli masz w pracy tradycyjny program emerytalny, to przyjrzyj się mu dokładnie przed złożeniem wymówienia, gdyż przedwczesne odejście może cię dużo kosztować. Jeżeli nie wypracowałeś odpowiedniej liczby lat, emerytura ci przepadnie.

Czasami zakłady pracy dają do wyboru: wypłatę stopniową emerytury aż do śmierci, albo w jednej kwocie. Porozmawiaj z księgowym, żeby wybrać optymalne rozwiązanie.

Pułapki planu 401(k)

Programy o zdefiniowanych wpłatach takie jak 401(k) mniej wiążą pracownika, ale trzeba wiedzieć, że nie wszystkie pieniądze na koncie możesz zabrać ze sobą. Do ciebie należą kwoty, które sam zdeponowałeś, ale z tych dołożonych przez pracodawcę zabierasz tylko fundusze, do których nabrałeś prawa. Dowiedz się szczegółów w dziale kadr.

Środki na koncie 401(k) możesz przelać na swoje konto IRA, zostawić u pracodawcy, albo przelać na konto 401(k) w drugim zakładzie pracy. Niektórzy liczą na to, że z pieniędzy emerytalnych utrzymają siebie i rodzinę w czasie, gdy są bez pracy. Czekają tu na nich dwie pułapki.

Pułapka podatkowa: kwoty wypłacone z konta 401(k) podlegają dochodowym podatkom federalnym i stanowym zgodnie z twoim przedziałem podatkowym. Ponadto, przed ukończeniem 59,5 roku życia, zapłacisz 10 proc. kary za przedwczesną wypłatę pieniędzy. Jeżeli mieszkasz w którymś z wysoko opodatkowanych stanów, to możesz utracić około połowę swoich oszczędności. Druga strata polega na utracie szansy na przyszłą tzw. bezpodatkową aprecjację. Z konta emerytalnego środki wybiera się łatwo i szybko, ale wkłada powoli, tylko tyle, ile zezwalają przepisy i własne finansowe możliwości. Jeżeli pozbawisz się przez lata zakumulowanych oszczędności, to poważnie zredukujesz swoją emerytalną pulę.

Pułapka pożyczkowa: wielu pracowników zaciąga pożyczki ze swojego konta emerytalnego 401(k) na pokrycie pilnych wydatków. Jeżeli opuścisz pracę bez spłacenia pożyczki, to dług staje się automatycznie opodatkowaną dystrybucją. Do tego dochodzi 10-procentowa kara.

Problem: wielu osobom przychodzi płacić podatki i karę w czasie, gdy mają najmniej pieniędzy, bo stracili pracę lub musieli pokryć koszty przeprowadzki.

Niewykorzystane wakacje

Nie rezygnuj z zapłaty za niewykorzystane wakacje. Firma ma prawdopodobnie obowiązek zapłacić ci za ten czas. Około połowa z 50 stanów ma przepisy zobowiązujące pracodawców do wypłacenia wynagrodzenia za niewykorzystane wakacje. Nawet gdy prawo twego stanu milczy na ten temat, pracodawca musi ci zapłacić za urlop, jeżeli obiecał to w podręczniku pracownika, albo wypłacał pieniądze innym zatrudnionym. Departament Pracy w twoim stanie z pewnością udostępnia stanowe prawo pracy w Internecie. Dni chorobowe niewykorzystane w danym roku przepadają.

Ostatni czek

Nawet jeżeli wyszedłeś trzaskając drzwiami, wróć po ostatnią wypłatę. Żaden szef nie może ci tego odmówić. W każdym stanie pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie w terminie od kilku do kilkunastu dni.

Osoby zwolnione dyscyplinarnie w Connecticut muszą dostać ostatni czek na drugi dzień, a w Kalifornii natychmiast. W stanach Illinois, Nowym Jork, New Jersey i Pennsylwania – ostatni czek jest dłużny w terminie regularnej wypłaty.

Jeżeli odszedłeś sam, w większości stanów ostatni czek należy ci się w terminie regularnej wypłaty. Szukaj w sieci: Final Paychecks for Departing Employees.

Odpisy podatkowe

Zmiana pracy, poszukiwanie nowego zatrudnienia i przeprowadzka za chlebem pochłaniają dużo czasu i pieniędzy. Kongres o tym wie, więc uchwalił przepisy, które mają pomóc osobom szukającym pracy. Możesz być uprawniony do odpisów podatkowych za koszty poniesione na poszukiwanie pracy oraz przeprowadzkę. Zbieraj paragony.

Przeczytaj więcej w książce pt. „Praca w Ameryce”. Dokładne wyjaśnienia zawierają publikacje wydane przez IRS: Publication 529, Miscellaneous Deductions, www.irs.gov/pub/irs-prior/p529–2011.pdf oraz Publication 521, Moving Expenses, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p521.pdf

Rozstań się z klasą

Złóż rezygnację na piśmie. Przepisy nie regulują długości wypowiedzenia, ale dobre maniery nakazują tydzień albo dwa, a nawet miesiąc, w zależności od rodzaju stanowiska. Warto rozstać się w zgodzie, by zostawić po sobie dobre wspomnienia i w razie potrzeby dostać dobre referencje.

Ponadto, pamiętaj, że zawodowa stabilność jest bardzo ceniona. Jeżeli zmieniasz pracę co rok czy dwa, będziesz miał kłopoty ze znalezieniem dobrej posady, bo każdy pracodawca będzie obawiał się, że u niego też nie zagrzejesz miejsca.