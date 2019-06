Jak tanio podróżować z darmowym noclegiem 0 17 czerwca 2019

Wielu ludzi marzy o podróżach, lecz uważa, że ich na to nie stać. Ale podróże niekoniecznie wymagają dużej kasy. Istnieją sposoby na zwiedzanie świata za ułamek tego, czego domagają się turystyczne biura. Z pomocą przychodzą społecznościowe portale łączące podróżnych z osobami chętnymi je u siebie gościć za darmo lub za pomoc w pracy.

Wymiana gościnności nazywa się „hospitality exchange” albo „couch surfing”, czyli kanapowe surfowanie, od nazw najpopularniejszych serwisów. Pomoc za dach nad głową – to help exchange. Ponadto wymienić się można swoim mieszkaniem czy domem. Warto poznać te możliwości.

CouchSurfing.com

CouchSurfing.com – to strona internetowa założona w 2002 roku przez Amerykanina Caseya Fentona – dzięki której podróżny znajdzie darmowe zakwaterowanie, a właściciel mieszkania czy domu – interesującego gościa. Serwis cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przekroczył obecnie 14 milionów zarejestrowanych użytkowników z ponad dwustu tysięcy miejscowości.

Każdy użytkownik portalu tworzy w nim profil, w którym podaje podstawowe informacje o sobie, jak np. zainteresowania, znajomość języków, przejechane kraje. Również zamieszcza zdjęcia, zaznacza, co może zaoferować swoim gościom: kanapa, sypialnia, zwiedzanie, wyjście do kawiarni, i czego oczekuje w zamian. Osoba poszukująca noclegu, zwana „surferem”, loguje się na stronie, wyszukuje użytkownika, który może ją przyjąć w danym terminie i kontaktuje się z nim bezpośrednio. Surferów i gospodarzy można wyszukać według lokalizacji, wieku, języka, płci albo jakiegoś słowa zawartego w ich profilu.

Profile zarówno gospodarzy jak i gości uzupełnione są o oceny i komentarze innych osób. Każdy użytkownik sam decyduje, kogo przyjmie pod swój dach.

Hospitality Club

Podobnie do CouchSurfingu działa Hospitaliy Club: www.hospitalityclub.org. Jest to również społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg (zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto) oraz te, które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club zwane HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad trzysta tysięcy użytkowników z ponad dwustu krajów.

Rejestracja jest bezpłatna i dostępna dla każdego, ale proces rejestracji może trwać do kilkunastu dni, ponieważ każdy nowo utworzony profil jest weryfikowany przez wolontariuszy.

Zaletą zatrzymania się w cudzym domu jest nie tylko fakt, że nic za to nie zapłacisz, lecz również, że poznasz interesujących ludzi, którzy najprawdopodobniej zaoferują ci posiłek i pomogą zwiedzić okolicę.

Jest jeszcze kilka inny stron tego typu jak: GlobalFreeloaders.com, Staydu.com, WarmShower (tylko dla osób podróżujących rowerami), Servas. Warto zarezerwować nocleg odpowiednio wcześnie, nawet kilka tygodni przed wyjazdem, szczególnie jeżeli jest to atrakcyjne miejsce.

Airbnb

Jeżeli podróżujesz z rodziną, zatrzymywanie się w cudzych domach może być trudne albo niepraktyczne. Gospodarze gotowi są przyjąć przeważnie jedną, dwie osoby, i nie wszyscy godzą się na dzieci. Większe grupy mogą rozważyć skorzystanie z systemu zwanego Airbnb (www.airbnb.com, skrót od Air Bed and Breakfast), gdzie możesz wynająć pokój albo całe mieszkanie. Podobnie działa www.9flats.com. Tu za nocleg płacisz, ale mniej niż w hotelu, ponadto masz możność korzystania z kuchni, co obniży koszty wyżywienia.

Aby zarezerwować lub zaoferować nocleg należy zarejestrować się na stronie internetowej serwisu i utworzyć prywatny profil. Profile gospodarzy zawierają rekomendacje innych użytkowników i opinie gości, którzy zatrzymali się u danego gospodarza. Informacje te bardzo ułatwiają wybór odpowiedniego miejsca pobytu.

GuesttoGuest.com, to platforma działająca podobnie do Airbnb, która pomaga w wynajęciu własnego domu, mieszkania, pokoju podróżującym osobom. Warto się z nią zapoznać.

Pomoc za utrzymanie

Couchsurfing jest dobry na krótki pobyt, a gospodarze nie dają tam posiłków. Ponadto nie wszędzie można znaleźć bezinteresowne osoby przyjmujące CouchSurferów.

Jeżeli chcesz zatrzymać się gdzieś na dłużej, a nie masz pieniędzy na hotele, to możesz rozważyć wymianę pomocy zwaną help exchange albo workaway, czyli wolontariat w zamian za jedzenie i dach nad głową. Jest to ciekawy pomysł na tanie podróżowanie i poznanie kraju od podszewki, a serwisy takie jak www.workaway.info, www.wwoofinternational.org, czy www.helpx.net pomagają kojarzyć osoby potrzebujące pomocy z podróżnikami, którzy szukają dachu nad głową i wyżywienia w zamian za pracę.

Pomocnik żyje przy rodzinie, lepiej poznaje ludzi, kulturę, życie codzienne w danym kraju. Pracodawca ma tanich pomocników, spotyka ciekawych ludzi, poznaje dzięki nim świat nie wyjeżdżając z domu. Praca nie powinna zajmować więcej niż 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Strony umawiają się co do ewentualnego kieszonkowego, warunków do spania i wyżywienia. Często gotują posiłki na zmianę.

Zainteresowani przyjęciem podróżnych do pracy na zasadzie wymiany są przeważnie właściciele małych ekologicznych farm, szklarni, hotelików, placówek bed and breakfast, a także rodzice chcący nauczyć dzieci obcych języków oraz starsze osoby potrzebujące pomocy przy domu. Placówki turystyczne położone są w atrakcyjnych miejscach, farmy – niekoniecznie.

Skoro zagraniczny turysta w zasadzie wykonuje woluntariat, nie powinien naruszać przepisów imigracyjnych. Zagadnienie to jest trochę problematyczne i wyżej wymienione witryny milczą na ten temat.

Wymiana domów

Masz mieszkanie albo dom? Możesz się wymienić swoim lokum z właścicielem z innej części kraju czy świata. „Home swap” umożliwia wiele witryn, m.in. HomeExchange, który pozwala przeszukać ponad 400 tys. domów w 187 krajach. Inne, to Love Home Swap, Knok, Intervac, CasaHop.

Rzadko uda ci się znaleźć lokum całkowicie za darmo. Zapłacić trzeba za członkostwo w danym programie i uiścić różne opłaty, ale może się to opłacać.

Hostele

Hostele nie są za darmo, oczywiście, ale warto pamiętać o tej alternatywie. Na zachodzie hostele są dedykowane głównie młodym i bywają zwane „youth hostels”. Starsze osoby mogą nie czuć się tam komfortowo. Hostele są tańsze od hoteli (w zależności od standardu), ale może ci przyjść spać w kilkuosobowym pokoju. Bonusem jest przyjazna atmosfera, możliwość poznania ludzi, dobra lokalizacja przeważnie blisko stacji kolejowej i centrum miasta.

Hostele możesz odszukać na sieci w takich witrynach, jak www.hostels.com, hostelworld.com, hostelbookers.com. W www.booking.com znajdziesz wszystko: hotele, motele, hostele, apartamenty do wynajęcia, bed and breakfest – w sumie 28 milionów obiektów w 228 krajach. Wybierz rodzaj noclegu i region, jaki się interesuje. Wspaniały serwis.

Tyle o noclegach. Za tydzień podpowiem, jak podróżować za jak najmniejsze pieniądze.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Pexels.com