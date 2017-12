Manewry podatkowe na koniec roku

Nie po raz pierwszy ustawodawcy w Waszyngtonie pracują nad reformą przepisów podatkowych. Na razie nie wiadomo dokładnie, co z tego wyniknie i kiedy. Wiadomo natomiast, że podatki za rok 2017 rozliczymy po staremu.

Aby nasza należność podatkowa była jak najmniejsza, manewry podatkowe należy wykonać do końca roku kalendarzowego, mimo że rozliczenie wyślemy dopiero do 15 kwietnia 2018 roku. Ale zanim zaczniemy planować podatkową strategię, najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy wyliczamy odpisy podatkowe?

Wyliczasz odpisy czy nie?

Amerykański podatnik ma do wyboru odpis standardowy albo rzeczywiste odpisy. Odpis standardowy w roku 2017 wynosi 6 350 dol. dla osoby samotnej, 12 700 dol. dla małżeństwa rozliczającego się razem. Osoba, która ukończyła 65 lat, ma ulgę standardową wyższą o 1250 dol., a małżeństwo seniorów – o 1550 dol.

„To itemize or not to itemize?”, łamią sobie głowy Amerykanie. Sprawa jest w zasadzie prosta. Jeżeli wszystkie nasze odpisy podatkowe nie przekraczają ulgi standardowej, to wybieramy ulgę standardową i nie trudzimy się zbieraniem paragonów.

Przeciętny człowiek, który mieszka w wynajętym mieszkaniu, pracuje najemnie i trzyma pieniądze w banku, rzadko kiedy ma odpisy przekraczające standardową ulgę. Pułap ten przekraczają w zasadzie tylko właściciele domów, którym wolno odpisać koszt pożyczki i podatki gruntowe. Poniższe sugestie są dla osób, których rzeczywiste odpisy są wyższe od standardowego. Innym czytelnikom pozostają tylko wpłaty na konta emerytalne.

Darowizny dla polonijnych organizacji

Darowizny dla odpowiednio zarejestrowanych organizacji charytatywnych są odpisem podatkowym, a polonijne organizacje potrzebują naszej pomocy. Mniejsze kwoty można podarować w gotówce, nawet bez żadnego poświadczenia (np. położyć pieniądze w kościele na tacę). Powyżej 250 dol. dowodem darowizny musi być nie tylko zrealizowany czek, ale również pisemne poświadczenie odbioru przez organizację.

Darować można nie tylko gotówkę, lecz również używaną odzież, sprzęty domowe, stary samochód itp. i odjąć ich szacunkową wartość od wymiaru podatku. Czytelnicy, którzy dają dużo i często, mogą sięgnąć po IRS Publication 561, Determining the Value of Donated Property (www.irs.gov/pub/irs-pdf/p561.pdf).

Uwaga: opłaca się podarować walory, których wartość wzrosła: akcje, obligacje, nieruchomości, by uniknąć płacenia podatków od wzrostu kapitałowego.

Zgrupuj wydatki medyczne

Wydatki medyczne nie zwrócone przez firmę ubezpieczeniową oraz składki ubezpieczeniowe mogą stanowić odpis podatkowy, ale tylko te, które przekraczają 10 proc. dochodu brutto. Jeżeli jesteś blisko tej granicy, to przyspiesz niektóre wydatki, np. idź do dentysty, zamów okulary czy udaj się na profilaktyczny sprawdzian jeszcze w tym roku.

Uwaga: koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pracujących na własny rozrachunek nie podlega limitowi jest w stu procentach odpisywany na pierwszej stronie zeznania podatkowego.

Więcej informacji znajdziesz w Publikacji 502, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

Przyjrzyj się swoim zyskom i stratom kapitałowym

Giełda sprawiła się w tym roku bardzo dobrze, więc fundusze powiernicze wypłacą zyski. Przyjrzyj się dystrybucji swoich zysków kapitałowych. Jeżeli widzisz, że jesteś w tym roku na plusie, sprzedaj jakieś udziały albo akcje, które zniżkowały, a będziesz mógł pomniejszyć swoje zyski o straty kapitałowe.

Straty kapitałowe można odpisać do wysokości zysków kapitałowych plus 3 tys. dol. Jeżeli mamy większą stratę, nadwyżkę możemy przelać na kolejny rok. Warunkiem tych manewrów jest jednak dokonanie transakcji sprzedaży do końca tego roku.

Skomasuj rozmaite odpisy

Różne wydatki, zaklasyfikowane jako miscellaneous deductions, czyli rozmaite odpisy, mogą być odjęte od przychodów, ale tylko w wymiarze, o który przekraczają 2 proc. dochodu brutto (AGI). Dzielą się one na trzy grupy: 1. wydatki pracownicze nie zwrócone przez pracodawcę, 2. wydatki inwestycyjne (np. koszt fachowych publikacji, seminariów itp.) 3. wydatki na przygotowanie zeznania podatkowego (honorarium księgowego, komputerowy program podatkowy itp.).

Warto skomasować te odpisy, by móc je odliczyć przynajmniej co drugi rok. Na przykład, warto odnawiać prenumeratę pism na dwa lata, przedpłacić w grudniu honorarium księgowego itp.

Wydaj oszczędności z konta FSA

Kilka słów dla osób, które mają w pracy konto zwane Flexible Savings Account, które służy na opłacanie opieki nad dzieckiem i kosztów medycznych pieniędzmi nie podlegającymi podatkom. Jeżeli masz w pracy konto FSA, to wydaj uskładane tam środki do 31 grudnia tego roku, bo inaczej przepadną. Tylko 500 niewykorzystanych dolarów można przenieść na następny rok.

Wykorzystaj swój dom

Właściciele domów i mieszkań własnościowych odpisują od przychodu odsetki od pożyczki hipotecznej oraz podatki od nieruchomości. Jeżeli styczniową należność poślesz w grudniu, powiększysz odpis na bieżący rok.

Wpłać na programy emerytalne

Osobom korzystającym ze standardowego odpisu podatkowego pozostają tylko wpłaty na konta emerytalne: IRA, 401(k), SIMPLE IRA itp., bo to dla nich jedyna ucieczka przed podatkami. Co prawda, mamy czas do 15 kwietnia 2018 roku na otwarcie IRA i dokonanie wpłat, ale im wcześniej to zrobimy, tym szybciej środki zaczną procentować. Jeżeli ktoś inwestuje w fundusze powiernicze, to fluktuacje giełdy mogą stanowić dobrą okazję do zakupu udziałów swego ulubionego funduszu.

Chociaż jesteśmy w przedświątecznym nastroju, powinniśmy na chwilę oderwać się od zakupów i przygotowań oraz zadbać, by nie przepłacić podatków. W ten sposób damy sami sobie świąteczny prezent.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com