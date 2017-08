Kiedy lepiej bez ślubu

Tydzień temu wyliczyłam powody, dla których nasi czytelnicy powinni zawiązać węzeł małżeński, by zabezpieczyć się na przyszłość. Dziś wyjaśnię, w jakich okolicznościach warto się wstrzymać z pójściem do ołtarza, szczególnie w dojrzałym wieku.

Macie różne podejście do życia

Ty jesteś oszczędna, zapobiegliwa, rozsądna, on – rozrzutny, lekkomyślny, zawsze bez pieniędzy. Różnicie się we wszystkim, ciągle kłócicie o pieniądze, o plany na przyszłość. Jeżeli tak wyglądają wasze relacje, to nie jesteście dobrze dobrani i wasz związek staje pod znakiem zapytania.

Nie licz na to, że twój partner się zmieni, albo że ty sama dasz rodzinie mocne finansowe podstawy. Lepiej ci będzie samej, albo z kimś innym. Zdecyduj, zanim pojawią się dzieci, czy pożyczka hipoteczna.

On ma duże długi

Jeżeli twój partner tonie w długach, to po ślubie mogą one stać się twoim problemem.

W stanach gdzie obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa – Arizonie, Kalifornii, Idaho, Luizjanie, Nevadzie, Nowym Meksyku, Teksasie, Waszyngtonie i Wisconsin – dług jednego z małżonków staje się wspólnym długiem. W pozostałych stanach za długi odpowiedzialna jest osoba, która o niego wnioskowała, chyba że środki zostały wydane na potrzeby rodziny.

Jest jeszcze trudniej w przypadku długów podatkowych. Jeżeli podpiszesz wspólne rozliczenie podatkowe, stajesz się w pełni odpowiedzialna za jego prawidłowość. Gdy mąż ukrywa przychody, ty odpowiadasz przed IRS na równi z nim.

Nawet jeżeli za długi osobiście odpowiedzialna nie jesteś, ich spłaty stanowić będą dotkliwe obciążenie rodziny. Kłopoty finansowe nie dyskwalifikują oczywiście każdego człowieka, ale często są symptomem niefrasobliwego podejścia do życia.

Jesteś majętna

Przez wiele lat dążyłaś do finansowej niezależności i ją osiągnęłaś. Zrobiłaś karierę, dobrze zarabiasz, masz dom i znaczące oszczędności, inwestycje. Może odziedziczyłaś jakiś spadek. Chcesz, by po twojej śmierci dorobek przeszedł na twoje dzieci. Jeżeli teraz, w średnim czy starszym wieku nie chcesz naruszać tego status quo, to małżeństwo niekoniecznie jest w twoim interesie, szczególnie gdy przypuszczasz, że partner jest bardziej zainteresowany twoim majątkiem niż tobą.

Niektóre zamożne osoby próbują się zabezpieczyć przez spisanie umowy przedślubnej (ang. prenuptial agreement). Porozmawiaj ze swoim prawnikiem.

Jesteś na zasiłku

Oto sytuacja całkowicie odmienna. Pobierasz niewielką rentę zdrowotną, do tego zasiłek SSI (Security Supplemental Income). Medicaid dopłaca ci do ubezpieczenia Medicare, więc leczenie masz za darmo. Doczekałaś się również subsydiowanego miejskiego mieszkania, gdzie czynsz stanowi procent twego przychodu. Masz niewiele, ale starcza ci na wygodne życie.

Gdy uboga osoba zawrze związek małżeński, to całkowicie zmieni się jej sytuacja życiowa i finansowa; zmiany te należy zgłosić do urzędu. Zasoby i przychody męża i żony zaczną być brane do obliczenia pomocy społecznej, więc pewnie zostanie ona odebrana. Właśnie pomoc społeczna powoduje, że co trzecie dziecko w Stanach jest wychowywane przez niezamężną matkę.

Jesteś uprawniona do renty Social Security z innego związku

Ponowny ślub może pozbawić cię świadczeń rentowych Social Security, albo nie.

Jeżeli bierzesz (albo liczysz na) rentę małżeńską po rozwodzie (a były mąż żyje), to nie wychodź za mąż po raz drugi, bo stracisz prawo do renty małżeńskiej. Oczywiście, gdy twój drugi mąż zarabia lepiej od pierwszego, to dostaniesz wyższą rentę tytułem drugiego małżeństwa.

Uwaga, dla wdów (wdowców) przepisy są inne. Wdowy mogą zawrzeć ponowny związek po ukończeniu 60 lat, a wdowich świadczeń po pierwszym mężu nie stracą.

Wniosek: nieformalny związek jest korzystny dla osób starszych, które pobierają renty małżeńskie z tytułu pierwszego małżeństwa, gdyż ponowny ślub spowodowałby utratę tych świadczeń.

Dzieci idą na studia

Pewnie niewiele osób zastanawia się nad tym, że pójście na ślubny kobierzec może mieć niekorzystny wpływ na pomoc studencką dzieci.

Przykład: Katarzyna jest od wielu lat wdową i samotnie wychowuje dwóch synów, którzy wybierają się na studia. Od kilku lat jest w nieformalnym związku z Lucjanem. On kocha chłopców, chce się ożenić i być dla nich ojcem. Dobrze, że osobiste życie Katarzyny układa się pomyślnie, jednak powinna dobrze zastanowić się przed datą pójścia do ołtarza.

Wniosek o pomoc studencką Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), używany do przyznania pomocy studenckiej, uwzględnia przychody i majątek obydwu małżonków, nawet jeżeli tylko jedno z nich jest rodzicem dzieci. Gdy w dniu złożenia wniosku FAFSA Katarzyna i Lucjan są małżeństwem, środki finansowe Lucjana zostaną uwzględnione, nawet jeżeli on nie podejmuje się łożenia na edukację chłopców. Natomiast, gdy w tym dniu para nie jest w związku małżeńskim, to partnera przychody i oszczędności nie są liczone, chyba że jest on ojcem dzieci.

Wniosek: jeżeli obydwoje rodzice żyją razem, ale bez ślubu, to muszą deklarować swoje finanse na wniosku FAFSA tak, jak by byli małżeństwem.

Sprawy zdrowotne

Wysokie koszty ochrony zdrowia mogą zniechęcić starsze pary do zawarcia małżeństwa. Po ślubie stajesz się odpowiedzialna za koszty leczenia męża, a jego pobyt w domu opieki może poważnie uszczuplić wasz majątek.

Medicare nie płaci za pobyt w domu opieki, a majątek was obydwojga liczony będzie do przyznania Medicaid. Jeżeli twój mąż znajdzie się w domu opieki, wtedy ty, jako małżonek, który pozostanie w domu, możesz zatrzymać pewną kwotę, (tzw. community spouse resource allowance, CSRA – znajdź szczegóły w sieci). Z drugiej strony, jeżeli nawet mieszkacie ze sobą, ale bez ślubu, to twoje oszczędności, inwestycje i przychody nie są uwzględniane przez Medicaid partnera, chyba że posiadacie je wspólnie.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com