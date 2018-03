Kiedy dziecko płaci podatki (cz. 2)

W poprzednim tygodniu wyjaśniłam, kiedy i jak sporządzić zeznanie podatkowe, gdy nasze dziecko pracowało w ciągu roku i dostało druk W-2, albo otrzymało odsetki bankowe czy przychód z inwestycji (w sieci szukaj „Kiedy dziecko płaci podatki”). Dziś omawiamy inne okoliczności, które dla młodego człowieka mają konsekwencje podatkowe.

Junior dostał 1099-MISC

Jeżeli junior dostał druczek 1099-MISC, to z podatkowego punktu widzenia jest samozatrudniony (self-employed). Gdy druk 1099-MISC opiewa na kwotę mniejszą niż 400 dol., młodzian nie musi nic robić. Gdy kwota na 1099-MISC jest wyższa, nastolatek musi sporządzić deklarację podatkową i zapłacić składki na Social Security i Medicare (self-employment taxes) oraz ewentualne podatki dochodowe.

Przykład: Marek roznosił w lecie broszury reklamowe. Pod koniec roku dostał druczek 1099-MISC na kwotę tysiąca dolarów. Skoro jest to powyżej limitu 400 dol, Marek sporządza zeznanie podatkowe. Marek zarobił za mało, żeby płacić podatki dochodowe, ale dłużny jest składki na Social Security.

Absurd nakazu płacenia podatku Social Security od małych kwot polega na tym, że młodemu człowiekowi nie zostanie zaliczony nawet jeden kwartał stażu pracy, bowiem trzeba zarobić 1300 dol. na kwartał w roku 2017 i 1320 dol. w roku 2018. Limit ten jest co roku podwyższany.

Junior pracował na własną rękę

Ucieczkę przed podatkami dają odpisy podatkowe, do których uprawnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Młody przedsiębiorca może odjąć od przychodu koszty poniesione na jego uzyskanie.

Przykład: Adam jest studentem, dorabia sprzedając rzeczy na Ebay, a do tego sprzedaje koszulki na witrynie Zazzle. Od Ebay otrzymał formularz 1099-MISC informujący go, że w ostatnim roku zarobił tam 650 dol., a od Zazzle – na kwotę 270 dol. W sumie Adam zarobił w minionym roku 920 dol., ponad 400 dol., więc powinien sporządzić deklarację podatkową (patrz poniżej).

Czy Adam ma rozliczyć cały swój przychód z podatków? Otóż niekoniecznie. W minionym roku Adam kupił sobie laptop i drukarkę, na które wydał w sumie ok. 1600 dol. Jeżeli Adam używa tego sprzętu w połowie do celów prywatnych, a w połowie do działalności gospodarczej, to może odpisać od przychodu połowę zapłaconej kwoty, czyli 800 dol. Jak to zrobić, wyjaśniam poniżej.

Uwaga: Przepisy podatkowe stanowią, że każdy przychód podlega przepisom podatkowym, niezależnie, czy podatnik otrzymał go w formie czeku, przelewu czy gotówki.

Opieka nad dziećmi – babysitting

Większość nastolatków dorabia opiekując się dziećmi sąsiadów. Przepisy są uproszczone zarówno dla młodych babysitters jak i ich pracodawców.

Babysitter zalicza się do pracowników domowych (household employees). Gdy nastolatek (poniżej 18 lat albo student) pracuje jako domowy pracownik, to pracodawca nie musi odprowadzać podatków na Social Security i Medicare. Również babysitter nie jest dłużny podatków dla samozatrudnionych (self-employment tax) – czyli na Social Security i Medicare.

Większość pracodawców zatrudniających dorywczo opiekuna do dziecka płaci mu gotówką i nie wystawia ani W-2 ani 1099. Co robić w takiej sytuacji, żeby być w zgodzie z przepisami? Niezależnie od formy zapłaty, babysitter może rozliczyć się jako osoba samozatrudniona (self-employed), co wyjaśnione jest powyżej. Ale jeżeli ma poniżej 18 lat albo jest studentem, to płacić podatków na Social Security i Medicare nie musi.

Wniosek: Nastolatek w wieku poniżej 18 lat (albo student) nie musi słać deklaracji podatkowej, jeżeli zarobił jako babysitter mniej niż wynosi standard deduction w danym roku – 6350 dol. w roku 2017 i 12 tys. dol. w roku 2018.

Konto emerytalne dziecka

Młoda osoba, która zarobkuje, ma prawo do wpłat na konto emerytalne. Najbardziej opłacalne jest konto Roth IRA (a nie IRA), bowiem dziecko nie potrzebuje odpisu podatkowego, a pieniądze będą mu rosły na Roth IRA zupełnie bezpodatkowo. Oczywiście, nie pozbawiamy dziecka jego zaskórniaków. Wpłacamy jego pieniądze na Roth IRA, a w to miejsce dajemy mu tę samą kwotę w formie darowizny.

Więcej na ten temat w artykule pt. Dlaczego Roth IRA dla dziecka, zamieszczonym w przeszłości na tych łamach. Szukaj go na sieci.

Jak wypełnić podatkową deklarację dziecka-przedsiębiorcy

Jeżeli młody człowiek dostał druk 1099-MISC od pracodawcy, to powinien wypełnić swoją deklarację podatkową. Rodzice nie mogą wziąć tego przychodu na swoje własne rozliczenie. Na głównym druku podatkowym 1040 zaznacza się, że junior jest samotny (single) i nie ma osób na utrzymaniu. Do 1040 załącza się Schedule C oraz Schedule SE.

Adam z przykładu powyżej zarobił na własną rękę 920 dol., ale miał 1600 wydatków, z których połowę może wpisać w koszty uzyskania przychodu. Wypełnia więc załącznik Schedule C, z którego wynika, że jego dochód netto wynosi tylko 120 dol. (920 – 800). Od takiej kwoty nie ma ani składek Social Security, ani podatków dochodowych, ale zeznanie podatkowe posłać trzeba. Gdyby Adam zaniedbał jego wysłania, komputer IRS znalazłby druk 1099-MISC wysłany przez pracodawcę i stwierdziłby jego brak na deklaracji podatnika.

Najprościej rozliczyć podatki przy pomocy komputera. IRS umożliwia za darmo sporządzenie federalnego zeznania podatkowego na sieci pod adresem www.irs.gov. Można też kupić program TurboTax (www.TurboTax.com) i rozliczyć podatki dla siebie i całej rodziny.

Podatki stanowe

Pamiętajmy, że oprócz podatków federalnych istnieją też podatki stanowe, z których musi się rozliczyć każdy, kto musi złożyć deklarację federalną, albo ma przychody powyżej stanowego zwolnienia.

Na przykład, w stanie Nowy Jork granica przychodu, powyżej której trzeba sporządzić deklarację, wynosi dla osoby będącej na czyimś utrzymaniu 3100 dol. (8000 dla osoby samotnej na swoim utrzymaniu). W New Jersey obowiązuje odpis osobisty w wysokości tysiąca dolarów na osobę, a w Illinois – 2,175 dol. na osobę. O stanowych podatkach w stanie Nowy Jork dowiesz się tu: www.tax.ny.gov.

Czytelnicy w innych stanach powinni sprawdzić te informacje na witrynie swojego stanowego departamentu podatkowego. TurboTax wypełnia zarówno deklarację federalną jak i stanową.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.401(K) 2012/Flickr