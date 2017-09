Jak oszczędzić na ubezpieczeniu samochodu nastolatka

W Stanach Zjednoczonych samochód dla nastolatka to nie luksus, lecz w wielu przypadkach konieczność. Rodzice mający dzieci w średniej szkole powinni z należytym wyprzedzeniem pomyśleć o samochodzie i jego ubezpieczeniu.

Od kiedy drugi kierowca

Zależnie od stanu, uczeń może uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie kursu prawa jazdy w wieku 16, a nawet 15 lat i być uprawniony do zdania egzaminu teoretycznego i prowadzenia samochodu z licencjonowanym co najmniej 21-letnim kierowcą. Po 6 albo 12 miesiącach, albo po osiągnięciu pełnoletności, uczeń może zdawać na pełne prawo jazdy (patrz: www.iihs.org/iihs/topics/laws/graduatedlicenseintro).

Kiedy poinformować firmę ubezpieczeniową o nowym kierowcy? Gdy dostanie pozwolenie na naukę jazdy, czy gdy uzyska prawo jazdy? Odpowiedź na to pytanie zależy od stanu i przepisów danej firmy. Zadzwoń więc do swojego agenta ubezpieczeniowego i spytaj. Niektóre firmy podnoszą cenę od razu, inne pozwalają dopisać nastolatka do polisy rodziców, kiedy jest w trakcie nauki jazdy i podnoszą cenę dopiero, gdy uzyska pełne prawo jazdy albo kiedy ukończy 18 lat.

Polisa rodzinna czy indywidualna

Młodzi ludzie, szczególnie płci męskiej, stwarzają najwięcej zagrożenia na drodze, przez co ich ubezpieczenie jest drogie. Nie kupuj pochopnie oddzielnej polisy na nastolatka, raczej dodaj go do swojej polisy rodzinnej, bo tak będzie znacznie taniej. Towarzystwa ubezpieczeniowe wiedzą, że nastolatki prowadzą ostrożniej samochód rodziców niż własny.

Syn czy córka mogą pozostać na twojej rodzinnej polisie tak długo, jak mieszkają razem z tobą albo są na studiach. Gdy kupią nowy samochód i zarejestrują go na swoje nazwisko, potrzebować będą oddzielnej własnej polisy ubezpieczeniowej.

Wybierz firmę ubezpieczeniową

Zacznij poszukiwania, zanim młodzian otrzyma prawo jazdy. Nie dodawaj go bez namysłu do swojej polisy. Najpierw zapytaj swego ubezpieczyciela, ile wyniesie podwyżka, potem rozejrzyj się wśród konkurencji.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe mają dobre ceny dla dorosłych, ale zawyżają je, gdy rodzic doda do polisy nastolatka. Porozmawiaj ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Możesz dostać lepszą stawkę w innej firmie, jeżeli przeniesiesz się tam sam, a później do polisy dodasz syna czy córkę.

Consumer Reports (www.ConsumerReports.org) prowadzi sondaże, z których wynika, że w cenach i obsłudze klientów od lat prowadzą Amica, USAA, State Farm, Geico, Progressive i Allstate.

Wybierz odpowiedni samochód

Wstrzymaj się ze sprezentowaniem dziecku samochodu, szczególnie nowego, bo ubezpieczenie będzie bardzo drogie. Raczej udostępnij mu swoje stare auto albo kup pojazd używany.

Kupując samochód patrz nie tylko na cenę, ale również na koszt jego ubezpieczenia. Najdroższe są polisy na samochody sportowe i luksusowe, bo ich wypadkowość jest wysoka, a ponoszone straty znaczne. Klasyfikacje w różnych kategoriach obejrzeć można w witrynie Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), www.iihs.org/iihs/topics/insurance-loss-information. W sieci szukaj „Insurance losses by make and model”.

IIHS radzi, jakie auto jest najlepsze dla młodzieży (http://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicles-for-teens). Sugeruje, by stronić od samochodów o dużej mocy, wybrać pojazd używany i większy, który jest bezpieczniejszy w razie kolizji, oraz taki, który ma jak najwyższy ranking bezpieczeństwa. W kategorii średnich aut, IIHS rekomenduje modele Dodge Avanger z lat 2011-2014, Chrysler 200 (rok 2011 albo nowszy), Kia Optima (2011 lub nowszy).

Wybierz odpowiednią polisę

Dodając nastolatka do polisy, podnieś pułap ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wybierz przynajmniej wariant „100/300/50”, który mimo że jest kilkakrotnie wyższy od minimum wymaganego przez stan, może kosztować tylko ok. jednej trzeciej więcej. Przyda się też „polisa parasolka” na kwotę miliona dolarów ponad limit polisy samochodowej i polisy na dom. Gdy dziecko wyfrunie z domu, będziesz mógł z niej zrezygnować.

Koszt dobrej polisy obniżysz przez odpowiednie dobranie udziału własnego. Stać cię wyjąć z kieszeni 500 czy 1000 dol. na naprawę stłuczki. Nie stać cię natomiast opłacić koszty szpitala, w którym może znaleźć się ofiara wypadku, ani płacić jej rekompensatę za utratę zdrowia.

Na stary samochód nie opłaca się kupować pełnej polisy, bo nie jest wiele warty. W razie wypadku odciągniesz go na złomowisko.

Zniżki za dobre stopnie i nie tylko

Większość ubezpieczycieli oferuje zniżki dla uczniów i studentów poniżej 25. roku życia, którzy utrzymują średnią ocen B lub wyższą. Zniżka zależy od firmy i od stanu, a wynieść może nawet do 20 procent. Prześlij świadectwo ocen dziecka do firmy ubezpieczeniowej.

Możesz dostać zniżkę, jeżeli młodzian ukończy kurs bezpiecznej jazdy, zainstalujesz zatwierdzone urządzenie alarmowe, zaczniesz parkować w garażu, masz kilka polis w tej samej ubezpieczalni, jesteś stałym klientem i masz dobrą kartotekę kierowcy.

Elżbieta Baumgartner



