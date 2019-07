Jak nie wydawać dużo na wakacjach 0 1 lipca 2019

Amerykańska czteroosobowa rodzina wydaje średnio 4800 dol. na wakacje – 1200 dol. na osobę, co stanowi 8-9 proc. przeciętnego przychodu rodziny. Na szczęście istnieje wiele metod, by nie wydawać majątku. Oto kilka sugestii, które pomogą zminimalizować koszty letnich wakacji.

Odwiedź znajomych lub rodzinę

Dla Amerykanów mogłaby to być stresująca wersja wakacji, ale nie dla większości z nas. Mając w pamięci przyjmowanie gości w małych polskich M4, goszczenie w naszych przestronnych amerykańskich domach przyjaciół czy rodziny bywa prawdziwą przyjemnością.

Zatrzymanie się w cudzym domu ma, oczywiście, swoje ograniczenia, ale pozwala oszczędzić krocie na hotelu i posiłkach. Gospodarze podpowiedzą, co w okolicy jest do zwiedzenia, może nawet obwiozą po okolicy czy pożyczą samochód. Pamiętaj, by odwzajemnić się podobną przysługą.

Odwiedziny u rodziny przestają się kalkulować, gdy rodzina jest w Polsce. Karaibski rejs statkiem i wiele innych atrakcji po tej stronie Atlantyku bywa tańszy, ale, oczywiście, uśmiech babci nie da się przeliczyć na dolary!

Nie jedź daleko

Nie trzeba koniecznie jechać daleko, by dobrze odpocząć i zobaczyć coś ciekawego.

Pozostań w promieniu kilku godzin jazdy samochodem, a z pewnością znajdziesz miejsca, których jeszcze nie zwiedziłeś. Oszczędzisz na przelotach samolotowych, a motele czy ośrodki letniskowe z dala od wydeptanych szlaków bywają tańsze. Ale nie zawsze, bo bywa, że w rejonach turystycznych ceny hoteli są niskie dzięki dużej konkurencji, a na uboczu nieliczne hotele są stosunkowo drogie. Dokonaj dokładnego porównania, albo rozważ kamping.

Omijaj mekki turystyczne, bo tam jest drogo i tłoczno. Małe dzieci mogą być bardziej zafascynowane żabami w pobliskim jeziorku niż tysiącletnimi zabytkami po drugiej stronie oceanu.

Pod namiotem

Wakacje pod namiotem są niedrogie, a stanowią prawdziwą frajdę dla dzieci. Pola campingowe, rozsiane na obszarze całego kraju, dają możliwość spędzenia tanich wakacji blisko natury w różnych ciekawych regionach Stanów Zjednoczonych. Możesz wynająć przyczepę kampingową, albo rozłożyć namiot.

O oczko wyżej jest podróżowanie z pojazdem rekreacyjnym (Recreational Vehicle, czyli RV). Wynajem pojazdu nie jest tani, ale może się kalkulować dla rodzin planujących długą podróż. Poczytaj o tej formie odpoczynku w witrynie www.cruiseamerica.com czy www.gorving.com.

Pola dla namiotów czy dla pojazdów rekreacyjnych w parkach narodowych znajdziesz w www.Recreation.gov. Można tam też zarezerwować miejsce.

Zaplanuj pobyt w hotelach

W czasie weekendów hotele w miastach bywają tańsze, bo ludzie w delegacji wracają do domów, a ośrodki wczasowe są wtedy najdroższe. Dlatego warto dni powszednie spędzić w ośrodku, a w weekendy zwiedzać miasta. Przyjrzyj się cenom, bo czasami weekendy są droższe wszędzie i warto w tym czasie być w domu.

Wynajem mieszkania może opłacać się bardziej od hotelowego pokoju, bo umożliwia przyrządzanie posiłków (patrz niżej). W Booking.com i wiele innych przeszukiwarek hoteli pokazuje również mieszkania do wynajęcia.

Pamiętaj o posiłkach

Podróżuj z pojemnikiem do chłodzenia w bagażniku (cooler), trzymaj tam kupioną w supermarkecie wodę, owoce i drobne przekąski, by nie musieć kupować w delikatesach po podwójnej cenie.

Wybierz motel czy hotel, a najlepiej mieszkanie, które ma w pokoju lodówkę i mikrofalówkę i jedz tam posiłki rano i wieczorem. Przy większej rodzinie oszczędności wyniosą setki dolarów.

W restauracjach jedz raczej lunch niż obiad. Na lunch restauracje serwują podobne dania ale za połowę ceny. Po drugie, będąc wieczorem w pokoju hotelowym możecie zjeść coś z lodówki.

Weź z domu to, co potrzeba

Widzi się turystów, kupujących w sklepach z pamiątkami swetry, kostiumy kąpielowe, kapelusze czy inne rzeczy, których zapomnieli spakować. Jest faktem, że w cywilizowanym świecie kupisz każdą rzecz, ale niepotrzebnie i za wyższą cenę. Zapakuj więc kilka tabletek aspiryny, mały krem od słońca, płyn przeciw komarom, okulary słoneczne itp.

Nie kupuj pamiątek

Oszczędzisz pieniądze, jeżeli ominiesz sklepy z pamiątkami. Souveniry to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy, a potem – zawalisko w domu. Lepiej przywieź ładna muszlę znalezioną na plaży, zasuszony kwiat czy oryginalną szyszkę. I, oczywiście, dużo zdjęć.

Odwiedź biuro informacji turystycznej

Miejscowości turystyczne mają biura informacji turystycznej (visitors centers). Dostaniesz tam bezpłatne mapy, broszury, a także dowiesz się o kuponach i różnych okazyjnych ofertach. Pakiety na wstęp do kilku atrakcji bywają tańsze od biletów kupowanych oddzielnie.

Urlop na ostatnią chwilę

„Last minute travel” to popularne rozwiązanie dla osób, których plany mogą być elastyczne. Najlepsze oferty turystyczne czekają na tych, którzy mogą się do nich dostosować. Witryny www.lastminutetravel.com, www.lastminute.travelocity.com, www.lastminute.com i inne podają oferty na ostatnią chwilę. Również Orbitz.com, Trevelzoo.com i wiele innych mają działy z przelotami, rejsami czy wakacyjnymi pakietami dla ociągających się. Przyjrzyj się cenom, by być w stanie odróżnić okazję od oferty za pełną cenę.

Poważne oferty „last minute” pojawiają się z wyprzedzeniem trzytygodniowym, ale najatrakcyjniejsze propozycje tego typu pojawiają się tuż przed terminem wylotu czy wyjazdu. W tym przypadku trzeba być przygotowanym na wyjazd za dwa czy trzy dni i być otwartym na różne warianty, gdyż trudno przewidzieć, w jakim kierunku pojedziemy i o jakim standardzie będzie taka wycieczka.

Zostań w domu

Gdy twój budżet jest naprawdę napięty – zostań w domu. Wakacje nie musza być wtedy stracone. W okolicy zawsze znajdzie się jezioro, rzeka czy las, gdzie można pojechać z dziećmi na dzienne wycieczki. Albo odwiedzić lokalne muzeum czy zabytek, gdzie dawno nie byłeś, udać się na koncert czy festiwal.

Pamiętaj, że wakacje, to stan umysłu. Mogą być znakomite niezależnie od budżetu, miejsca i pogody pod warunkiem, że rodzinie dopiszą humory i ciekawość świata.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.rawpixel.com/Pexels.com