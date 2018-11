Jak naprawić błędy w obciążeniach na karcie kredytowej 0 by EM 7 listopada 2018

Karty kredytowe są najpopularniejszą formą płatności. Gdzie jest dużo transakcji, tam zdarzają się pomyłki lub nieporozumienia. Rozwiązuje się je przeważnie ze sklepem czy usługodawcą, ale dobrze wiedzieć, że ostoją w ochronie naszych praw jest również wystawca karty kredytowej. W razie zaistnienia kradzieży czy pomyłek, Fair Credit Billing Act (FCBA) daje nam sporo uprawnień, które zostały rozszerzone przez Fair and Accurate Transactions Act.

Pozycja na rachunku, której nie poznajesz

Okazuje się, że ponad połowa sporów o prawidłowość rachunku karty kredytowej wynika z tego, że klient nie rozpoznaje obciążenia. Powodem bywa fakt, że sklep figuruje na rachunku nie pod swoją nazwą, która znajduje się na szyldzie, lecz pod nazwą korporacji – właściciela sklepu.

Rada: obciążenia na karcie kredytowej wyliczone na miesięcznym zestawieniu opatrzone są numerem telefonu, najczęściej z serii 800. Zadzwoń pod ten numer i spytaj, za co jesteś obciążony i przez kogo.

Pomyłki w rachunku

Ochrona ustawy FCBA dotyczy takich sytuacji, jak:

– omyłkowe kwoty czy data transakcji, błędy w obliczeniach, podwójne obciążenia, itp.,

– opłacony towary nie dotarł, usługi nie były wyświadczone,

– niezaksięgowane wpłaty, zwroty,

– niewysłane rachunki albo posłane na niewłaściwy adres, zakładając, że klient zgłosił zmianę adresu co najmniej dwadzieścia dni przed końcem okresu rozliczeniowego.

Błędy popełnione przez emitenta karty kredytowej naprawisz dzwoniąc pod numer działu obsługi klienta, który figuruje na odwrocie karty. Pamiętaj, by zapisać imię i nazwisko osoby, z którą rozmawiasz przez telefon, oraz datę i godzinę rozmowy. Włóż notatkę do teczki, w której trzymasz miesięczne zestawienia.

Transakcje dokonane przez nieautoryzowaną osobę

Prawa użytkowników kart kredytowych są chronione przez Fair Credit Billing Act na wypadek użycia karty przez nieautoryzowaną osobę. Gdy widzisz na rachunku nieautoryzowane przez ciebie obciążenia, zadzwoń do banku natychmiast, wyjaśnij sytuację. Bank natychmiast zablokuje starą kartę i prześle ci nową, z innym numerem.

Częściej komputery wystawcy karty kredytowej wyłapują nietypowe transakcje na twoim koncie. Dostaniesz wtedy telefonicznie wiadomość, że powinieneś skontaktować się z bankiem.

Jeśli zgłosisz zgubę czy kradzież karty zanim zostanie ona użyta przez złodzieja, to nie ponosisz odpowiedzialności, a jeżeli później, to twoja strata jest limitowana do 50 dol., choć niektóre banki zrzekają się nawet tego.

Towar nieodpowiedniej jakości

Karta kredytowa nie gwarantuje zwrotu pieniędzy za produkt o niezadowalającej jakości. Przepisy chronią praw klientów na wypadek zaistnienia nieprawidłowości w obciążeniu rachunkiem (ang. billing errors) i nieautoryzowanego użycia karty, ale niezadowalająca jakość produktu, to co innego. W tej sytuacji interweniować musisz najpierw u sprzedawcy (usługodawcy) lub producenta. Twoich interesów zazwyczaj chroni gwarancja towaru. Duże amerykańskie firmy bardzo dbają o swoją reputację i starają się zadowolić klienta.

Gdy interwencja w sklepie czy u producenta się nie powiedzie, FCBA daje klientowi prawo do dalszych reklamacji i odwołań (ang. claims and defenses), pod warunkiem, że kwestionowana kwota przekracza 50 dol., a zakupu dokonałeś w swoim stanie lub nie dalej niż 100 mil od swego domu. Czytaj dalej.

Jak dopiąć swego

Pomyłki w rachunku czy nieautoryzowane transakcje możesz rozwikłać już po jednym telefonie do banku. Ale nie zawsze. Wtedy napisz do banku w przeciągu 60 dni od daty otrzymania wyciągu karty kredytowej (ang. credit card statement), załącz dowody. Bank musi odpowiedzieć na piśmie w przeciągu 30 dni, a rozwikłać problem w przeciągu dwóch cykli płatniczych. Tak długo, jak prowadzone jest dochodzenie, możesz wstrzymać zapłatę spornej kwoty. Gdy okaże się, że rachunek był błędny, bank musi znieść naliczone ci karne opłaty czy odsetki.

Gdy konflikt jest ze sprzedawcą, Sekcja 170 Fair Credit Billing Act wymaga, żeby klient najpierw w dobrej wierze poczynił starania (ang. good faith attempt), by z nim rozwikłać problem. Powiedzmy, że on nie przyznaje ci racji i pieniędzy zwrócić nie chce.

Ponieważ FCBA pozwala klientom pozwać wystawców kart kredytowych do sądu, a banki nie chcą irytować klientów (którzy mogą przenieść się do konkurencji), nierzadko idą one klientom na rękę. Bank powinien przysłać ci odpowiedni formularz, który po wypełnieniu i odesłaniu do banku trafi do wystawcy karty. Ten z kolei zweryfikuje sytuację ze sprzedawcą i w razie uzasadnionych roszczeń zwróci środki na twój rachunek, co nazywa się obciążeniem zwrotnym (ang. chargeback).

Wniosek

Warto posługiwać się kartą kredytową, gdyż chroni ona naszych interesów. Najlepszym sposobem na obronę przed nieautoryzowanym użyciem karty czy też powstaniem błędów jest regularne sprawdzanie rachunków. Najłatwiej czynić to przez Internet, bowiem wszystkie banki dają klientom wgląd w ich kredytowe konta i możność spłaty rachunków online. Banki umożliwiają też ustawienie odpowiednich alertów tak, żebyś dostawał maile natychmiast, gdy twoja karta zostaje użyta. Jeżeli natomiast przydarzy się przykra przygoda, to dobrze wiedzieć, że prawo jest po twojej stronie.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Pixabay.com