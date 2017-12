Jak kupować tanio z drugiej ręki

Czy masz długą listę osób do obdarowania w te święta, a w portfelu niewiele? Czy dzieci spodziewają się pod choinką nowej elektroniki? Nie musisz wydawać fortuny na prezenty. Na amerykańskim rynku nie brakuje możliwości nabycia pełnowartościowego sprzętu na gwarancji po znacznie zredukowanej cenie. Tradycyjne i internetowe sklepy dają nam różne możliwości, o których warto wiedzieć nie tylko przed Bożym Narodzeniem, ale również cały rok.

Kiedy nienowe jest lepsze od nowego?

Kiedy używany towar jest lepszy od nowego? Wtedy, gdy jest znacznie tańszy, a wyglądem i jakością nowemu nie ustępuje. Jeżeli dobrze poszukasz, oszczędzisz setki dolarów.

Towar „z drugiej ręki” niekoniecznie znaczy stary i używany. Oto definicje:

– „Open box” to towar w opakowaniu, które zostało wcześniej otwarte. Klient towar zwrócił, bo sprzęt okazał się niekompatybilny z innym lub był niechcianym prezentem, itp.

– „Floor sample” to ekspozycja sklepowa

– „Refurbished” to towar odnowiony lub zreperowany przez sklep lub producenta

– „Preowned” to elegancka nazwa towaru, który miał innego właściciela. Najczęściej dilerzy samochodowi sprzedają auta „preowned”, które zostały gruntownie sprawdzone, naprawione i zabezpieczone gwarancją

– „Used”, „second-hand” – sklepy specjalizujące się w takim asortymencie nazywają rzeczy po imieniu: po prostu „używane”. W całym kraju znaleźć można sklepy organizacji charytatywnych Goodwill czy Salvation Army.

Z otwartego pudełka

„Open box” oznacza, że oryginalny produkt, który został zwrócony do sklepu w krótkim czasie po zakupie z powodów innych niż usterki techniczne. Sprzęt jest nowy, tylko niechciany, a zniżka wynieść może od 10 do 30 proc. od pierwotnej ceny. Czasami sprzęt „z otwartego pudełka” ma taką samą gwarancję, jak nowy, czasami – tylko 30 dni.

Sprzęt z otwartego pudełka kupiony w tradycyjnym sklepie jest pełnosprawny i nie ustępuje niczym nowemu. Jedyna różnica to ta, że ktoś dobrał się do opakowania przed nami. Jeżeli kupujesz w handlu detalicznym, sprawdź zawartość pudełka: upewnij się, że są tam wszystkie kable, akcesoria, instrukcje.

Trochę inaczej jest w sklepach internetowych. One mogą zastrzegać, że nie gwarantują kompletności wyposażenia. W takim przypadku sprawdź, jaka jest zasada zwrotu towaru. W renomowanych sklepach możesz bezwarunkowo zwrócić towar „z otwartego pudełka” w ciągu 30 dni. Zresztą, jeżeli brakować będzie np. kabla do komputera, to pewnie masz kilka zapasowych w domu. A instrukcje do każdego modelu twojego sprzętu znajdziesz w sieci.

Przyjrzyj się ofertom „open box” w renomowanych sklepach internetowych, takich jak Amazon.com, Newegg.com, TigerDirect.com. W przeszukiwarkach tych sklepów wpisz „open box” i nazwę produktu, np. „Open box HDTV”, a zobaczysz oferty na ekranie komputera.

Model powystawowy

„Floor sample”, czyli model wystawiony w sklepie, zostanie sprzedany po obniżonej cenie. Może on być w idealnym stanie, ale czasem lekko zabrudzony, trochę porysowany. Upust ceny zależy od jego stanu.

Można kupić okazyjnie powystawowy sprzęt gospodarstwa domowego czy elektroniczny, a także meble, narzędzia elektryczne i wiele innych. Spytaj sprzedawcę, kiedy zmieniana będzie ekspozycja.

Preowned certified

„Preowned certified”, to znaczy używany z gwarancją. Na przykład, używany samochód niekoniecznie jest ryzykownym gratem. Do dilerów wracają auta po trzyletnim okresie wynajmowania. Niektóre są w znakomitym stanie i nic im nie dolega. Diler poddaje je gruntownemu sprawdzianowi, reperuje i wymienia co należy, daje gwarancję, a następnie sprzedaje pojazd, żeby zwolnić miejsce na placu. Jeżeli dobrze poszukasz, znajdziesz zadbane trzy-, czteroletnie auto o umiarkowanym przebiegu za około połowę ceny nowego.

Niektórzy uważają, że oszczędzą jeszcze więcej, jeżeli kupować będą kilkuletnie auta od osób prywatnych, które lubią zmieniać samochody co parę lat. Jest to metoda dla odważnych albo znających się na rzeczy, bowiem indywidualni sprzedawcy nie dają gwarancji.

Towary używane

Czy wiesz, jak wystroić się w ciuchy Prady czy Armaniego, zdobyć torebki Burberry za grosze? Poszukaj sklepu z używanymi rzeczami w bardzo dobrej dzielnicy. Znajdziesz tam markowe ubrania nawet z metkami. Niektórzy ludzie szybko nudzą się najnowszymi nabytkami i oddają, zamiast trzymać je głęboko w szafie. Jest jeszcze jeden powód, o którym dowiedziałam się w Fifi’s Fine Apparel w Wenecji na Florydzie. Otóż nie brakuje żon milionerów, które mają znaczny budżet na stroje, ale niewiele gotówki. Kupują one drogie ciuchy na karty kredytowe mężów, ale oddają je zaraz w sklepach z odzieżą używaną za ułamek pierwotnej ceny, żeby uzyskać gotówkę. Jeżeli pojedziesz na wakacje czy służbowo w okolice Manhattanu, Miami Beach na Florydzie, Bel Air i Beverly Hills w Kalifornii, Greenwich w Connecticut, rozejrzyj się za za takimi sklepami.

Warto kupować używane książki. Na Amazon.com przeczytane powieści są nawet za centa!

Instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy dobrych marek warto kupować z drugiej ręki, niż nowy wątpliwej jakości. Jeżeli wkrótce okaże się, że dziecko zrezygnuje z nauki muzyki czy uprawiania sportu, będziesz mógł markowy sprzęt łatwo sprzedać.

Na koniec – ubranka i zabawki dla dzieci. Oszczędzisz tysiące dolarów kupując je z drugiej ręki albo biorąc od przyjaciół. Dzieci rosną tak szybko!

Co jeszcze?

W kolejnym artykule za tydzień omówię towary odnowione fabrycznie (ang. refurbished), ich gwarancje i miejsca, gdzie można je kupić. Wyjaśnię też, jak oszczędzać pieniądze, kupując na eBayu.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Pexels.com