Gdy dzwoni poborca długów 0 23 kwietnia 2019

Federalna Komisja Handlu szacuje, że windykacyjne oszustwa (ang. debt collection scams) należą do najczęściej występujących finansowych nadużyć i kosztują Amerykanów rocznie około 350 mln dol. Fikcyjne collection agencies masowo dzwonią albo rozsyłają listy, domagając się spłaty rzekomych zaległych długów, bo wiedzą, że wielu adresatów zapłaci dla świętego spokoju. Należy unikać oszustów udających poborców długów i znać swoje prawa, by nie dać się nabić w butelkę.

Co to jest collection agency

Collection agencies to firmy windykacyjne, czyli trudniące się ściąganiem długów. Można je również nazwać poborcami długów (windykatorami). Wierzyciele (banki, sklepy, placówki usługowe) najmują te firmy, by ściągnąć należności od klientów lub kontrahentów i uniknąć kosztownego postępowania sądowego. Poborcy długów zatrzymują sobie pewną część odzyskanych należności, co motywuje ich do „sprawnego” działania.

Ustawa zwana Fair Debt Collection Practices Act chroni dłużników i przed firmami windykacyjnymi, ale nie przed samymi wierzycielami. Jeżeli nie zapłaciłeś rachunku na karcie kredytowej Visa i została wynajęta collection agency, firma ta musi stosować się do przepisów Fair Debt Collection Practices Act. Jeżeli natomiast bank, który wydał ci kartę Visa, chce ściągnąć od ciebie należność sam, to ograniczenia dyktowane przez Fair Debt Collection Practices Act go nie dotyczą.

Twoje prawa jako dłużnika

Fair Debt Collection Practices Act jest prawem federalnym, które dokładnie reguluje procedurę ściągania długów przez agencje windykacyjne.

Najczęściej poborcy długów tylko dzwonią, wiedząc, że znaczna część ludzi się przestraszy i pospłaca należności. Ale sam kontakt telefoniczny nie wystarcza. Nie każdy dłużnik jest świadomy faktu, że w pięć dni po pierwszym kontakcie poborca musi dostarczyć list podający kwotę należności i nazwisko/nazwę wierzyciela (źródło: 15 USC 1692g, § 809). List ten musi wyjaśnić twoje prawa, jakie daje ci, Fair Debt Collection Practices Act. Masz prawo zakwestionowania długu w ciągu 30 dni. Gdy to czynisz, poborca ma zweryfikować informacje i przesłać ci potwierdzenie długu albo kopię orzeczenia sądowego oraz nazwę i adres pierwotnego wierzyciela, jeżeli jest on różny od obecnego wierzyciela, a w tym czasie nie wolno mu się z tobą kontaktować.

Wniosek: Jeżeli zadzwoni ktoś podający się za poborcę długów, to nie dyskutuj z nim, a zażądaj pisemnego potwierdzenia istnienia długu (ang. verification of debt, albo debt validation). W ciągu pięciu dni poborcy mają obowiązek posłać dłużnikowi dowód na to, że to on jest odpowiedzialny za zobowiązania.

Jak się pozbyć poborcy długów

Jeżeli rzeczywiście jesteś winny pieniądze, to je spłać. Postaraj się wynegocjować kwotę, powołując się na swoją trudną sytuację finansową. Może collection agency przyjmie część należności i sprawę zamknie.

Nawet jeżeli jesteś winien pieniądze, możesz powiedzieć czy napisać do agencji windykacyjnej, że nie chcesz, żeby się z tobą komunikowała. W tym przypadku prawo zabrania agencji dalszego kontaktowania się, z wyjątkiem posłania ci jednego listu, w którym poda kroki, jakie zamierza przeciwko tobie przedsięwziąć. Jest to blef, bowiem poborca, prawdę mówiąc, nic dłużnikowi zrobić nie może. Wierzyciel (bank) już dawno doniósł na ciebie do biura kredytowego i tylko on pozwałby cię do sądu, gdyby chodziło o dużą kwotę. Drobne długi spisywane są na straty.

Jeżeli zakomunikujesz poborcy, że jesteś reprezentowany przez adwokata, to musi się on kontaktować się tylko z prawnikiem. O przywilejach danych ci przez Fair Debt Collection Practices Act możesz przeczytać tu w witrynie Federal Trade Commission http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/credit/cre27.pdf. Jak walczyć z collection agency wyjaśniam w książce pt. „Życie od nowa, jak uporządkować zaległe sprawy w urzędach”.

Czego poborcom długów nie wolno

Znaj swoje prawa: Powiedzmy, że nie odpowiesz na list agencji windykacyjnej, co niedoinformowani dłużnicy czynią często w nadziei, że sprawa jakoś rozejdzie się po kościach. W tej sytuacji agencja może nadal komunikować się z tobą, ale tylko w wyznaczonym czasie i miejscach. Nie wolno poborcy długów kontaktować się z tobą w niedogodnej porze (godziny pomiędzy 8 rano a 9 wieczorem są uznane za dogodne), w miejscu pracy, jeżeli pracodawca sobie tego nie życzy, ani osobiście, jeżeli jesteś reprezentowany przez adwokata.

Sposób kontaktu poborcy jest też ściśle regulowany przez prawo. Oto co jest zabronione: stosowanie siły lub jej groźby względem dłużnika lub jego mienia, obraźliwe słownictwo, rozpowiadanie o długu, nękanie telefonami, anonimowe telefony, podszywanie się poborcy pod inne osoby, podawanie mylnych informacji dotyczących statusu długu i konsekwencji jego niezapłacenia, mylne podawanie celu rozmowy, wysyłanie odkrytych kart pocztowych, a nawet listów w kopercie, z nadrukiem wyjawiającym, że nadawcą jest collection agency.

Przestroga

Pamiętaj, że nie masz obowiązku negocjować spłaty długu z nikim, poza twoim pierwotnym wierzycielem, chyba że dostaniesz dowód na to, że wierzyciel sprzedał twój dług poborcy. Wszelka ugoda obniżająca dług zawarta między tobą a poborcą też nie jest wiążąca bez dowodu na to, że poborca jest właścicielem twego długu.

Pamiętaj, by nie dawać poborcy numeru twego konta bankowego, Social Security ani numeru karty kredytowej. Jeżeli jesteś rzeczywiście winny pieniądze, to wystaw czek (nie przekaz pocztowy ani kartę pieniężną – gift card). Jeżeli nie, to walcz o swoje. Nie brakuje oszustów, którzy próbują ściągać fikcyjne długi. Liczą na to, że wielu ludzi przestraszy się i zapłaci kilkaset dolarów, jakie są rzekomo winni. Nie bądź jednym z nich.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com



fot.Pexels.com