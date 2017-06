Czy jesteś odpowiedzialny za długi kolegi na karcie kredytowej? 0 by EM 17 June 2017

Z wielu powodów ludzie mają wspólne karty kredytowe: małżonkowie, narzeczeni, rodzice z dziećmi i przyjaciele. Robią to dla własnej wygody lub w celu wyświadczenia przysługi. Młody człowiek czy świeży imigrant może nie mieć wystarczająco dużego dochodu lub oszczędności, żeby samodzielnie kwalifikować się do otrzymania karty kredytowej albo kredytu. Dopisując go do swojej karty, musimy być świadomi, że ze wspólnej karty mogą wyniknąć problemy.

Problem pana Olka

Napisał do nas pan Olek z Nowego Jorku: „Gdy przyjechałem do USA parę lat temu, kolega pomógł mi uzyskać moją pierwszą kartę kredytową, a konkretnie – dopisał mnie do swojej karty, żebym prowadził swoje sprawy finansowe i mógł wyrobić sobie historię kredytową. Po roku zdobyłem własną kartę i od lat tamtej karty nie używam, straciłem nawet kontakt z kolegą. Nagle agencja windykacyjna zaczęła upominać się u mnie o zwrot pieniędzy za długi na tamtej karcie. Ja próbuję agentom tłumaczyć, że to jest karta kolegi, ale oni powtarzają, że ja jestem odpowiedzialny i winny 2,5 tys. dolarów. Co mam robić?”

Użytkownik czy współwłaściciel?

Odpowiedź na pytanie, kto jest odpowiedzialny za długi, zależy od tego, w jaki sposób pan Olek był dopisany do karty kolegi. Czy był autoryzowanym użytkownikiem czy też współwłaścicielem. Autoryzowany użytkownik posługuje się cudzą kartą. Właściciel karty może autoryzować drugą osobę (członka rodziny, przyjaciela) do używania jego karty. Użytkownik otrzymuje kartę z jego nazwiskiem, ma prawo dokonywać zakupów, ale nie jest odpowiedzialny za płatności. On niczego nie podpisuje. Może dostać własny numer karty i otrzymywać własne raporty, ale nadal jest on tylko użytkownikiem karty innej osoby. Krótko mówiąc, użytkownik dostaje kawałek plastiku i przywilej jego używania, ale bez jakichkolwiek zobowiązań.

Natomiast współwłaściciel karty jest odpowiedzialny za długi, nawet poczynione przez drugiego właściciela. Współwłaściciel musi podpisać umowę pożyczkową i podać swój numer Social Security. Bank, który wystawił kartę, zgłasza transakcje do biura kredytowego na nazwiska obu właścicieli.

Jak pozbyć się agencji windykacyjnej

Jeżeli pan Olek nie przypomina sobie, że cokolwiek podpisywał, to prawdopodobnie był tylko autoryzowanym użytkownikiem karty, a teraz nie jest odpowiedzialny za długi kolegi. Jeżeli jesteśmy w sytuacji pana Olka, oto co powinniśmy uczynić:

1. Prosimy agencję windykacyjną o potwierdzenie długu (ang. verification of the debt). Poborcy długów w USA mają obowiązek pokazać dłużnikowi dowody na to, że jest on odpowiedzialny za długi. Zgodnie z ustawą Fair Debt Collection Practices, poborca długów musi w ciągu 5 dni okazać konkretne dokumenty oraz opis praw dłużnika i sposobu, w jaki może kwestionować swój dług.

2. Jeżeli agencja windykacyjna odmówi i straszy sądem, trzeba się zwrócić do banku, który wydał kartę i poprosić o kopię umowy pożyczkowej. Często po latach nie jest łatwo to uzyskać.

3. Gdy na umowie pożyczkowej nie ma naszego podpisu ani numeru Social Security, nie jesteśmy odpowiedzialni za długi. Trzeba wtedy napisać do poborcy długów list z wyjaśnieniem. Poborca długów musi nas zostawić w spokoju i usunąć negatywne informacje z naszej historii kredytowej.

4. Po jakimś czasie trzeba sprawdzić, czy informacje o rzekomym długu zostały usunięte z naszej historii kredytowej. Mamy prawo do bezpłatnego raportu kredytowego od każdego z trzech dużych biur kredytowych, czyli w sumie możemy zajrzeć do swojej kartoteki bezpłatnie trzy razy w roku. Pomaga w tym rządowa witryna pod adresem: www.annualcreditreport.com.

Wniosek: jeżeli naszego nazwiska ani podpisu nie ma na umowie pożyczkowej – nie jesteśmy odpowiedzialni za długi.

Historia kredytowa użytkownika

Pan Olek może słusznie zastanawiać się, czy niespłacanie długu przez kolegę – właściciela karty – nie odbija się negatywnie na jego historii kredytowej. Może tak, może nie.

Banki z reguły zgłaszają konto kredytowe użytkownika do biur kredytowych, bo uważają, że jest to życzeniem klienta, ale przestaną to czynić na życzenie.

Model VantageScore opracowany przez trzy największe biura kredytowe, uwzględnia tylko pozytywne informacje o użytkowniku karty. Natomiast firma Fair Isaac Corp., twórca punktacji FICO, uwzględnia zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o użytkowniku.

Experian, jedno z trzech największych biur kredytowych, automatycznie usuwa ze swoich rejestrów informacje o koncie kredytowym zawierającym negatywne informacje. Equifax i Transunion rejestrują zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje, chyba że użytkownik karty zgłosi życzenie ich usunięcia.

Pan Olek powinien sprawdzić swoją historię kredytową przy pomocy rządowej witryny www.annualcreditreport.com.

Jak wypisać się z karty

Jak widać, dodanie użytkownika czy współwłaściciela do swojej karty kredytowej może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich stron.

Właściciel karty może w każdej chwili usunąć użytkownika ze swego konta. Również użytkownik może sam się wypisać. Należy zadzwonić do swojego banku i spytać, czy można to zrobić przez telefon czy pisemnie.

