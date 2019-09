Czego nie mówić swojemu szefowi 0 16 września 2019

Przebieg twojej kariery i podwyżki zależą od twego szefa. Warto przyłożyć starań, by zapewnić sobie dobre relacje z przełożonym i jego dobra opinię. Oto postawy, których absolutnie należy w pracy unikać.

„To nie moja działka”

W większej firmie pracownicy otrzymują na piśmie opis ich zakresu obowiązków. Ale zawsze zdarzyć się może, że zostaniesz poproszony o wykonanie dodatkowych zadań. Powinieneś je wykonać, bo w przeciwnym razie szef uzna cię za aroganckiego i będzie pomijał w awansach i podwyżkach.

Gdyby taka sytuacja powtarzała się regularnie, czy to z powodu reorganizacji, czy wyeliminowania czyjegoś stanowiska, to porozmawiaj z szefem na temat określenia nowego zakresu obowiązków i wyższego wynagrodzenia.

We współczesnym świecie dobry pracownik musi być elastyczny, dostosować się do zmieniających się sytuacji. Mądry szef potrafi to docenić.

„Tego się nie da zrobić”

Chińskie przysłowie mówi, że człowiek, który twierdzi: „tego się nie da zrobić”, nie powinien przeszkadzać temu, który to robi. Twój szef może się z tym zgadzać i promować pracowników, którzy są samodzielni i przedsiębiorczy, a eliminować z zespołu biernych i lekceważących.

Jeżeli rzeczywiście uważasz, że jakieś zadanie jest niemożliwe do wykonania, to rzeczowo wyjaśnij to szefowi i zaproponuj skuteczne alternatywne rozwiązanie problemu. Jeżeli jesteś obłożony pracą, a szef daje ci następne zadanie, to pokaż mu listę projektów z terminami i spytaj, który z nich masz odłożyć na potem albo przekazać komuś innemu.

„Kiedyś to próbowaliśmy, ale nie wyszło”

To odpowiedź niejednego starszego pracownika, któremu szef sugeruje nowe rozwiązania. Świat się zmienia, a firma musi dostosować się do nowej rzeczywistości, w przeciwnym razie przegra z konkurencją.

Poniosłeś kiedyś porażkę? Zastanów się, jak tym razem uniknąć błędów.

„Nie zrozumieliśmy się”

Niektórzy pracownicy argumentują niedoróbki czy opóźnienia brakiem komunikacji. W epoce Internetu i telefonów komórkowych jest to argument nie do przyjęcia.

Staraj się mieć polecenia i informacje na piśmie, a sam informuj szefa mailem o postępie pracy czy ewentualnych problemach. Natychmiast odpisuj na maile, w razie wątpliwości proś o wyjaśniania. Dobra komunikacja jest kluczem do sukcesu.

„To nie moja wina”

Nie zwalaj winy na innych. Dorosły człowiek przyjmuje odpowiedzialność na siebie i sam szuka rozwiązania problemów. Nie tylko w pracy, ale i w życiu osobistym. Gdy powiesz „Powinienem był to przewidzieć” – mądry szef przyjmie to wyjaśnienie z szacunkiem.

„Za mało mi tu płacą”

Nie skarż się szefowi i nie rozpowiadaj powszechnie, że twoje wynagrodzenie jest zbyt niskie. Narażasz się bowiem na odpowiedź, że powinieneś pójść tam, gdzie zapłacą ci więcej. Gdy czujesz się niedoceniany, najpierw staraj się wykazać dobrą pracą. Gdy nie dostaniesz podwyżki mimo szczerych starań, to naprawdę zmień pracę.

Przy okazji warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych wysokość zarobków jest tematem tabu. Możesz spytać kolegę, ile dał za samochód, ile zapłacił za wakacje, ale nigdy – ile zarabia.

„Jestem na wylocie”

Nie dawaj do zrozumienia, że na pracy ci nie zależy, bo wtedy szefowi nie będzie zależeć na tobie. Łaski szefa dostaną się lojalnej osobie, która traktuje swoje stanowisko poważnie i długoterminowo. Nie stawiaj też żadnego ultimatum, bo możesz się niemile rozczarować.

Gdy rzeczywiście chcesz odejść, to znajdź drugą pracę i powiedz o tym grzecznie szefowi. Jeżeli jesteś mu naprawdę niezbędny, może zaproponuje ci lepsze warunki.

„Mam problemy w domu”

Wszyscy mamy życie prywatne i własne problemy, ale żaden szef nie chce, by kolidowały one z obowiązkami służbowymi. Sporadyczna grypa dziecka – to normalna sprawa. Ale poważne problemy finansowe czy małżeńskie, nadużywanie alkoholu, itp., powodują, że pracownik staje się mało efektywny w pracy.

Wniosek: Nie szukaj w szefie przyjaciela, a rodzinne problemy zostaw w domu.

“Proszę o fikcyjne zaświadczenie o odejściu z pracy”

Ażeby dostać polską emeryturę ZUS, trzeba udokumentować, że się już nie pracuje. Nawet jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) emeryturę przyzna, to zawiesi ją do czasu, aż udokumentujesz, że rozwiązałeś stosunek pracy z pracodawcą, gdzie pracowałeś przed dniem przyznania emerytury. To stwarza problem, bo polski wiek emerytalny jest niższy od amerykańskiego, więc osoby uprawnione do polskiej emerytury w Stanach pracują jeszcze kilka lat. ZUS nie dba, co uczynisz po otrzymaniu świadczeń. Możesz nawet zatrudnić się ponownie – stąd mowa o zwolnieniu nawet „na jeden dzień”.

Ażeby dostać polską emeryturę bez zaprzestania zatrudnienia, niektórzy Polacy proszą szefa o wystawienie fikcyjnego zaświadczenia o odejściu z pracy. Jest to może wykonalne w kilkuosobowej firmie, gdzie szef zechce ci pójść na rękę, wystawi papier na firmowej papeterii i pozwoli pracować, jakby się nic nie stało. Ale taki numer jest nie do przyjęcia w większej firmie. Nie próbuj nawet, bo słysząc wzmianki o odejściu (jakkolwiek „na niby”), szef może uznać, że jesteś już na wylocie, po czym pominąć w promocji czy przyznaniu podwyżki.

Elżbieta Baumgartner



fot.Pexels.com