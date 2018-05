Co warto wiedzieć o swojej punktacji ubezpieczeniowej 0 by EM 12 maja 2018

Chciałbyś płacić mniej za ubezpieczenie samochodu? Poznaj swoją punktację ubezpieczeniową i czynniki, które na nią wpływają.

We wszystkich stanach z wyjątkiem Kalifornii, Massachusetts i Hawajów firmy ubezpieczeniowe stosują ubezpieczeniową punktację (ang. auto insurance score) do oszacowania ceny polisy dla danego klienta. Niektóre firmy stosują zniżkę za finansową stabilność (ang. financial stability discount). Oto, co powinieneś o tym wiedzieć.

Co to jest punktacja ubezpieczeniowa

Punktacja ubezpieczeniowa (ang. insurance score, a w polskiej terminologii – scoring) służy ocenie ryzyka klienta i reprezentuje prawdopodobieństwo, że będzie on składał roszczenia z tytułu posiadania polisy w danej firmie. Wydawać by się mogło, że koszt polisy komunikacyjnej zależy od tego, jak jeździmy, jakim samochodem. Ale nie tylko.

Ubezpieczeniowy scoring bazuje przede wszystkim na twojej punktacji kredytowej (ang. credit score, przeważnie FICO), gdyż statystyka dowodzi, że osoby o wysokim FICO są odpowiedzialne, powodują mniej wypadków, składają mniej roszczeń, więc kosztują ubezpieczyciela mniej. Do tego uwzględniana jest historia roszczeń klienta, zawarta w którejś z dwóch baz danych: Automated Property Loss Underwriting System (w skrócie A-PLUS), albo Comprehensive Loss Underwriting Exchange (CLUE).

Poza tym, na cenę ubezpieczenia wpływa twoja historia kierowcy (ang. driver’s record): mandaty, wypadki z własnej winy lub niezawinione, przerwy w posiadaniu polisy itp.

Punktacja ubezpieczeniowa brana jest pod uwagę do ustalenia ceny nie tylko polis samochodowych, lecz również w pewnym stopniu do wyceny ubezpieczenia na życie, domu, czy polisy zdrowotnej.

Jak sprawdzić swoją punktację

W witrynie www.CreditCarma.com możesz zapoznać się zarówno ze swoją punktacją kredytową, jak i ubezpieczeniową. To nie kosztuje nic. Znajdziesz tam również sugestie, jak poprawić tę liczbę.

Punktacja ubezpieczeniowa naliczana przez Fair Isaak Corporation (FICO) waha się od 300 do 900, a za dobrą uważa się 700 punktów lub więcej. ChoicePoint stosuje przedział od 300 do 997.

Firmy stosujące zniżkę za finansową stabilność (financial stability discount) robią obliczenia same, bazując przede wszystkim na punktacji kredytowej.

Jak poprawić punktację ubezpieczeniową

Jeżeli masz niski scoring ubezpieczeniowy, przyjmij do wiadomości, że możesz go poprawić. Przede wszystkim, pracuj nad polepszeniem punktacji kredytowej (patrz poniżej), nie ubiegaj się o niewielkie odszkodowania, prowadź auto rozważnie, by nie zasłużyć na drogowe mandaty czy odebrania prawa jazdy. Jeżeli będziesz płacił rachunki na czas, unikniesz nadmiernych długów i drogowych wykroczeń, po kilku latach twoja punktacja się poprawi, a cena ubezpieczenia pojazdów spadnie.

Popraw punktację kredytową

Skoro punktacja kredytowa ma duży wpływ na scoring ubezpieczeniowy, to warto popracować nad jej poprawą.

· Płać rachunki na czas. Terminowość spłaty rachunków wpływa na 35 proc. punktacji FICO.

· Wykorzystuj mniej niż połowę dostępnego ci kredytu. Nadmierne zadłużenie pomniejszyć może twoją punktację nawet o 30 proc.

· Pozostaw stare karty kredytowe, bo długość historii kredytowej rzutuje na 15 proc. punktacji. Jeżeli chcesz mieć mniej kart, to zamknij te najnowsze.

· Różnorodność kont kredytowych i pożyczkowych stanowi o 10 proc. punktacji. Masz pożyczkę na dom, samochodową i kilka kart kredytowych – bardzo dobrze.

· Nowe pożyczki czy karty kredytowe mogą ci zaszkodzić. Otwieranie nowych sklepowych kart kredytowych, np. w okresie przedświątecznych zakupów, obniża twoją moc kredytową nawet o 10 proc.

Sprawdź swoją kartotekę kierowcy

Stanowy departament ruchu drogowego (Department of Motor Vehicles, DMV) odnotowuje wszystkie drogowe przewinienia i wypadki, które kierowca spowodował zamieszkując w danym stanie. Historia kierowcy (ang. driving record) zawiera listę drogowych wykroczeń, wyroków, wypadków oraz decyzji Urzędu Komunikacji dotyczących kierowcy w ostatnich latach. Kopia kartoteki nazywa się wyciągiem (ang. driver’s abstract).

Sprawdź prawidłowość swojej drogowej kartoteki. Witryna www.DMV.org pomoże ci znaleźć stanowy Department of Motor Vehicles w każdym stanie. Za niewielką opłatą natychmiast zobaczysz swoją kartotekę w sieci. Na przykład, mieszkańcy stanu Nowy Jork mają wgląd do swojej kartoteki w witrynie https://dmv.ny.gov za opłatą 7 dol.

Niekorzystne informacje pozostają w kartotece kierowcy trzy lata, a nawet dłużej, zależnie od stanu. Jeżeli zakradły się tam błędy, masz prawo je sprostować. W tym celu zwróć się z wnioskiem do stanowego DMV. Adresy, numery telefonów i linki do stanowych Departments of Motor Vehicles można znaleźć w www.dmv.org. Znajdź w sieci stanowy formularz zwany Request for Amendment of a Record albo Record Correction Request, wypełnij go i poślij zgodnie z instrukcjami.

O ile podrożeje polisa po wypadku

Jeżeli spowodujesz wypadek z własnej winy, za który firma asekuracyjna zapłaciła odszkodowanie tobie czy drugiej stronie, to odnawiając polisę, firma podwyższy cenę. O ile? Podwyżka zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od stanu, w jakim mieszkasz. Insure.com podaje, że najdotkliwsze podwyżki są w stanie Kalifornia (średnio o 92 proc.), Delaware (78 proc.) i Massachusetts (72 proc.). W większości stanów podwyżki podstawowej ceny polisy są niższe i wynoszą od 20 do 30 proc., na przykład 30 proc. w Illinois, 32 proc. w New Jersey, 24 proc. w stanie Nowy Jork.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe przebaczają wypadek wiernym klientom. Na przykład, State Farm nie ukarze za wypadek kierowcy, który był klientem firmy przez dziewięć lat i nie miał w tym czasie żadnego wypadku. USSA przebacza członkom raz na pięć lat. Progressive daje upusty za trzy lata bezpiecznej jazdy i pięć lat bez wypadków. O więcej spytaj swego agenta.

Elżbieta Baumgartner



fot.pxhere.com