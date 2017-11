Bądźmy wdzięczni nie tylko w Dzień Dziękczynienia 0 by EM 24 listopada 2017

Na co dzień nie doceniamy tego, jak wiele posiadamy. Warto się nad tym zastanowić z okazji Thanksgiving – amerykańskiego Święta Dziękczynienia.

Jesteśmy wybrańcami

Otrzymałam niedawno e-mail, który kursuje po Internecie: ,,Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie, dach nad głową i łóżko do spania, to jesteś bogatszy niż 75 proc. ludzkości. Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, to należysz do 8 proc. najbogatszych ludzi na kuli ziemskiej. Jeżeli obudziłeś się rano bardziej zdrowy niż chory, to masz się lepiej niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia! Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności więzienia, tortur i głodu, to jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci, to masz więcej szczęścia niż miliard innych ludzi. Jeżeli możesz przeczytać tę wiadomość, to jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, którzy w ogóle nie umieją czytać (…).”

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że mieszkając w Ameryce żyjemy w świecie dobrobytu.

Doceniaj, co masz

W porównaniu z mieszkańcami innych krajów, jesteśmy w Stanach zamożni. Nie uważasz się za bogatego? Zmienisz zdanie, jeżeli pojedziesz do Afryki czy Azji. Porównaj swoją sytuację finansową nie tylko do innych, ale także w stosunku do własnej sytuacji w przeszłości. Wielu z nas zaczynało w Stanach od zera, od pracy za minimalną stawkę, bez znajomości języka. Teraz mamy większą satysfakcję ze swoich osiągnięć niż amerykańscy znajomi, którzy mieli ułatwiony start.

Pracujemy, odkładamy pieniądze, kupujemy domy, dążymy do tego, by żyło nam się lepiej. Nie ma w tym niczego złego, pod warunkiem, że w drodze do lepszego życia nie zatracamy radości z posiadania tego, co dotychczas udało się nam osiągnąć.

Doceniaj przyjaciół

Nie majątek daje najwięcej satysfakcji, lecz relacje społeczne, czyli przyjaciele, harmonijne małżeństwo, dzieci i dalsza rodzina. Chcemy kochać i być kochani, szanować i być szanowanymi. Człowiek, który nie kocha, nie ma z niczego radości, jak Ebenezer Scrooge, bohater ,,Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.

Bądźmy wdzięczni za ludzi, którzy nas otaczają. Kultywujmy przyjaźnie, bądźmy w kontakcie z rodziną. Nie bogactwo jest przyjacielem, ale przyjaciel bogactwem.

Doceniaj zdrowie

Wieszcz mówił, że zdrowie docenia się dopiero po jego utracie. Ciesz się więc dobrym samopoczuciem, doceniaj poczucie bezpieczeństwa, jakie daje wysoki poziom amerykańskiej medycyny. Nawet jeżeli czasem niedomagasz, wiesz przecież, że mogłoby być z tobą gorzej.

Bądź wdzięczny za to, że dzięki zdobyczom zachodniej cywilizacji masz przed sobą wiele dobrych lat. Średnia życia wynosi teraz w Stanach prawie osiemdziesiąt lat, a w roku 1900 – tylko 47 lat. W minionych wiekach ludzie umierali mając 30-40 lat, co w wielu miejscach na świecie nadal jest normą. Jeżeli nawet dożyją do czterdziestki, są to lata spędzone w biedzie, wśród głodu, chorób czy wojen. Uświadom sobie, że żyjąc w Ameryce czy w Europie, otrzymałeś wyjątkowy dar, którego znaczna większość ludzkości jest pozbawiona.

Doceniaj przykre wydarzenia

Uznaj znaczenie negatywnych wydarzeń, bo dostarczają ważnych życiowych lekcji. Miej satysfakcję z każdej próby, każdego potknięcia, podniesienia się i stanięcia na nogi. Bądź dumny z tego, że wobec trudności nie tracisz ducha i się nie poddajesz. Przezwyciężanie trudności uczy cię, wzmacnia, hartuje. Rozwijasz się, stajesz się lepszym człowiekiem, a porażki pozwolą ci docenić późniejsze osiągnięcia. Zalety trudności docenisz najczęściej dopiero z perspektywy czasu.

Mów „dziękuję”

Dziękuj innym za dobro jakie uczynili. Aby wyrazić swoją wdzięczność możesz złożyć podarunek, wysłać kartkę z podziękowaniami, napisać e-maila, sms-a lub zadzwonić. Zawsze podziękuj za zaproszenie, spotkanie, najmniejszą nawet przysługę. Napisanie maila zajmuje kilka minut, ale buduje mosty między ludźmi i zawsze wzmacnia obie strony: tego, kto jest obdarowany podziękowaniem oraz dziękującego.

Dziękuj, nie przepraszaj. Powiedz: ,,Dziękuję ci za cierpliwość”, zamiast przepraszać za spóźnienie. Podziękuj za poświęcenie ci czasu, zamiast kajać się, że zająłeś komuś czas. Podziękuj, że przyjaciel cię wysłuchał, zamiast czuć się winnym, że zawracasz mu głowę swoimi kłopotami.

Stwórz rytuał wdzięczności

Gdy wstaniesz rano, bądź wdzięczny za nowy dzień, jaki został ci dany, za świecące słońce. Bądź wdzięczny za dach nad głową (mógłbyś być bezdomnym), za pracę, do której pójdziesz (mógłbyś być bezrobotnym). Powiedz ,,dzień dobry” i uśmiechnij się do domowników.

W ciągu dnia dostrzegaj drobne miłe rzeczy. Zauważ kwiat w wazonie, zieleń za oknem, zachód słońca, czyjś uśmiech. Doceń smak herbaty, zapach trawy po deszczu. Dostrzeż piękno wokół siebie. Zrób pauzę. Zatrzymaj się na moment, wycisz, zrób głęboki wdech. Pozwól naładować się pozytywną energią, a życie stanie się lepsze.

Wniosek

W dniu Święta Dziękczynienia rozejrzyj się dobrze wokół siebie i bądź wdzięczny losowi za to, co masz, a czego miliony ludzi są pozbawione. Jeżeli uważasz to za trywialne, odpowiedz sobie na pytanie: jak wyglądałoby jutro moje życie, gdybym obudził się bez ludzi i rzeczy, za które dzisiaj nie okazuję wdzięczności?

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.123RF Stock Photos