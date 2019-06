Jak latać tanio 0 24 czerwca 2019

W poprzednim numerze wyjaśniłam, jak znaleźć całkowicie bezpłatne noclegi dzięki różnym internetowym serwisom. Odszukaj w sieci artykuł ,,Jak tanio podróżować z darmowym noclegiem”. W tym artykule opiszę, jak latać po świecie za nieduże pieniądze, a przy okazji odwiedzić więcej niż jedno miejsce.

Szukaj biletów w sieci

Żeby Amerykanin mógł zwiedzać świat, musi lecieć samolotem, a bilety lotnicze są najdroższym elementem transoceanicznej podróży. Oto jak znaleźć najtańsze loty. Oprócz Orbitz, Expedia czy Google Flights, pomogą ci takie serwisy, jak SkyScanner, SecretFlying, a przede wszystkim ITA Matrix. Te ostatnie dają ci najwięcej opcji i pokazują połączenia, których nie widać w tradycyjnych przeszukiwarkach lotów.

Planuj wcześnie

Kupuj bilety wcześnie, nie później niż na półtora miesiąca przed odlotem. Wtedy zapłacisz najmniej. Nie licz na oferty ,,last minute”. Większość linii lotniczych podwyższa ceny w ostatnich dniach, wiedząc, że osoby będące w przymusowej sytuacji zapłacą każdą cenę.

Podróżuj poza sezonem wakacyjnym

Wszyscy wiemy, że najtaniej i najdogodniej podróżuje się poza sezonem. Unikamy wtedy tłumów, rozkrzyczanych dzieci, upałów, mamy wybór zakwaterowania i atrakcji, pomniejszamy koszty. Wiosna i jesień są najlepszą porą.

Poza tym bądź gotowy zmienić plany. Czasem kilka dni różnicy daje znaczne oszczędności na przelotach albo hotelach szczególnie wtedy, gdy unikniemy lokalnych świąt albo dużych sezonowych imprez. Przeszukiwarki lotów pokazują ceny na kilka dni przed i po wybranej przez ciebie dacie. SkyScanner pozwala widzieć ceny w ciągu całego miesiąca (wybierz opcję „Whole Month”).

Lataj wtedy, kiedy inni nie mogą

Linie lotnicze obniżają ceny, by wypełnić puste miejsca. A liczba pasażerów zależy od trasy, sezonu i pory dnia. Na trasach turystycznych najtańsze są wczesne ranki i późne godziny wieczorne, bo ludzie na wakacjach nie lubią zarywać nocy. Na trasach biznesowych najtańszy jest środek dnia.

Najbardziej opłaca się latać w środku tygodnia – we wtorek lub w środę, ale również w soboty. Dlaczego? Ludzie w delegacji lubią rozpoczynać podróże w poniedziałek i wracać w czwartki, a wakacjusze wyruszają w piątki i wracają w niedziele.

Leć tam, gdzie tanio

Gdy masz napięty budżet, wybierz się do tanich krajów. Za najtańsze dla podróżników w roku 2019 uznawane są: Kolumbia, Kambodża, Albania, Gruzja, Nepal, Boliwia, Armenia, Estonia, Argentyna, Filipiny i Turcja. Pojedź tam, a poczujesz się, jak król. Byłam właśnie w Portugalii – dla naszych amerykańskich kieszeni ceny są tam wspaniałe.

Podróżuj z kimś, bo pozwoli to na dzielenie kosztów. Na przykład, wynajem samochodu czy mieszkania kosztuje tyle samo, niezależnie od liczby osób.

Wybierz długie przesiadki

Staramy się unikać przesiadek, a przecież mogą być one bardzo pomocne. Oto sprytna metoda na zwiedzenie dodatkowego miejsca bez dodatkowego kosztu.

Wybierz długie przesiadki (layover), a będziesz miał dwie wycieczki za cenę jednej. Niektóre przeszukiwarki lotów pozwalają sortować loty według czasu podróży. Kilkunastogodzinna przesiadka stwarza okazję do zwiedzenia miasta, a nawet wyspania się w hotelu.

Znajdź lotnisko połączone z ciekawym miastem szybką kolejką albo metrem, by dotrzeć do atrakcji turystycznych tanio i szybko. Uważaj tylko na przepisy wizowe.

Lot z długimi przesiadkami uważany jest za niedogodny, więc najtańszy, a standardowe przeszukiwarki czasem ich nie pokazują. Posłuż się takimi serwisami, jak ITA Matrix czy SkyScanner.

Podróż z postojem

Witryna Airwanter.com pozwala zaprojektować podróż z punktu A do B przez punkt C z długimi przerwami na zwiedzanie. Różnica między przesiadką (layover), a postojem (stopover) jest płynna, ale w zasadzie polega na tym, że lecąc z przesiadką masz jeden bilet, a bagaż odbierasz w punkcie docelowym. Lecąc z postojem masz oddzielne bilety na każdą część podróży.

Airwonder podaje ci jedną cenę za podróż od punktu A do B, ale wydaje oddzielne bilety na każdą część podróży przez punkt C. Na przykład, lecisz z Nowego Jorku do Warszawy za cenę niższą niż przelot bezpośredni, i zatrzymujesz się na 13 godzin w Brukseli, a wracając – na 22 godziny w Wiedniu. Robisz jedną transakcję, a Airwonder wystawia ci cztery bilety: z JFK do Brukseli, z Brukseli do Warszawy oraz powrotne: z Warszawy do Wiednia i z Wiednia do Nowego Jorku. Zamiast odwiedzić tylko Polskę, wpadasz również do Belgii i Austrii. Będziesz miał się czym pochwalić w pracy.

W drodze pomiędzy Stanami a Europą dobrym miejscem na postój jest Reykjavik, obsługiwany przez Icelandair. Lecisz do Australii? Zatrzymaj się w Kuala Lumpur, w Singapurze czy na Tajwanie. Na trasie wschód-zachód warto lecieć linią Emirates i zahaczyć o Dubaj, albo linią Cathay Pacific i odwiedzić Hong Kong.

Multi-city – przelot w trójkącie

Przelot w trójkącie polega na tym, że dodajesz drugi punkt docelowy. W przeszukiwarkach wybierasz opcję “Multi-city”. Na przykład, lecisz z Chicago do Warszawy, ale zatrzymujesz się na kilka dni w Lizbonie albo w Istambule. Cena może być nawet niższa niż typowy bilet LOT-em w dwie strony.

Gdy dwa lata temu leciałam do Batumi, w drodze powrotnej zatrzymałam się na tydzień w Rzymie, a przeloty NYC-Batumi, Batumi-Rzym i Rzym-Nowy Jork kosztowały mnie o dwieście dolarów mniej niż bezpośredni lot do Batumi i z powrotem.

Podróż z kilkoma przystankami jest szczególnie tania wtedy, gdy lotniskiem połączeniowym jest duży hub, np. Istambuł, Dubai, Hong Kong. Trzeba szperać w przeszukiwarkach lotów sporo czasu, gdy znaleźć ciekawe trasy po dobrej cenie.

Dyskontowi przewoźnicy

Jeżeli zechcesz pogodzić się z różnymi niedogodnościami, znajdziesz w Europie szczególnie tanie przeloty. Największym dyskontowym przewodnikiem jest Ryanair, po czym EasyJet, Wizz Air, Volotea, Eurowings, Wow Air i Condor. Media Hopper uważa za najlepsze: Norwegian Air Shuttle, Easy Jet, GermanWings, NIKI, Baltic Air, Wizz Air, Wow Air, Pegasus Airlines. Zapłacisz czasami tylko kilkadziesiąt euro, pod warunkiem, że podróżujesz lekko, bo za zdanie walizki na bagaż dużo się tam płaci.

Korzystaj alternatywnego lotniska

Przeszukiwarki pokazują ceny lotów z pobliskich lotnisk, a różnice bywają znaczne. Tańsze są również loty z przesiadkami na alternatywnych lotniskach. Sprawdź połączenia przez Manchester (w Wielkiej Brytanii) lub Kijów. Lecąc ze Stanów do Polski przez Kijów czy Szeremietiewo stracisz parę dodatkowych godzin, ale zapłacisz o kilkaset dolarów mniej, co dla kilkuosobowej rodziny daje duże oszczędności.

Większość tanich linii lotniczych korzysta z alternatywnych lotnisk, na przykład Modlin zamiast Warszawy, czy Stansted bądź Gatwick zamiast Heathrow. Warto mieć tam niedługie przesiadki, bo strategie opisane powyżej (layover, stopover, multi-city) tam nie wyjdą, skoro brak jest atrakcji w pobliżu, a dojazdy byłyby długie i kosztowne. Jednak na tych pomniejszych lotniskach panuje mniejszy ruch i są tańsze wypożyczalnie samochodów.

Tylko z bagażem podręcznym

Na koniec uwaga: Podróżuj lekko, najlepiej tylko z małą 20-calową walizeczką, którą możesz wziąć ze sobą na pokład samolotu (przeczytaj artykuł pt. „Przez świat z bagażem podręcznym”). Sprawdź, na jaki rozmiar i wagę pozwala twój przewoźnik. Z małym bagażem będziesz mobilniejszy, wyjdziesz z lotniska szybciej i nie narazisz się na zgubienie walizki, a także sporo oszczędzisz. Trzeba wiedzieć, że coraz więcej linii lotniczych pobiera opłaty już za pierwszą zdaną walizkę. Im mniej zapłacisz za bilet – tym więcej za bagaż, nawet do 100 dol. Sprawdź zanim kupisz bilet. Pomoże ci witryna www.cheapair.com/baggage-fees.

Udanych wojaży życzę!

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Pexels.com