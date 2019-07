10 sposobów, jak bezboleśnie oszczędzić 1000 dol. rocznie 0 15 lipca 2019

Jeżeli chcesz odłożyć tysiąc dolarów w ciągu roku, to powinieneś oszczędzić 83 dol. miesięcznie, 19 dol. tygodniowo albo 2,75 dol. dziennie. Małżeństwa powinny odłożyć dwa razy tyle. Przyjrzyjmy się, jak tego dokonać w bezbolesny sposób.

Zapisuj wydatki

Wraz z rodziną zacznijcie zapisywać każdy wydatek, bo to pomoże ci zobaczyć, jak rzeczywiście wydajecie pieniądze i porównać to ze swoimi założeniami. Nawet jeżeli uważasz, że gospodarujesz pieniędzmi roztropnie, to wcale nie znaczy, iż nie możesz niczego ulepszyć.

Notuj codzienne wydatki w różnych kategoriach. Stwórz ogólne kategorie, jak ,,żywność” oraz podgrupy, jak ,,restauracje”, ,,lunch w pracy”. Może się okazać, że jedna trzecia budżetu przeznaczonego na żywność wędruje do chińskiej restauracji, gdzie bierzesz obiady na wynos, gdy nie chce ci się gotować. Może w końcu rzucisz palenie, gdy podliczysz sobie, ile pieniędzy puszczasz z dymem?

Wymieniaj się z przyjaciółmi

Wymiana zabawek, książek czy odzieży dziecięcej może oszczędzić tysiące dolarów. Zorganizuj ze znajomymi mieszkającymi w innej części kraju wymianę domów (mieszkań). Oni przyjadą do ciebie na wakacje, a ty pojedziesz do nich. Mając zapewniony bezpłatny kwaterunek i możliwość przygotowywania posiłków, nie wydasz wiele.

Korzystaj z biblioteki

Oczywiście, wszyscy powinniśmy mieć w domu encyklopedie, słowniki i ulubione książki, niemniej warto pożyczać książki z biblioteki. To nic nie kosztuje. Ponadto możemy w bibliotece czytać liczne gazety i magazyny, wypożyczać filmy i muzykę. Dlaczego płacić za wypożyczenie filmu czy obejrzenie go w kinie, kiedy biblioteki mają ich duży wybór całkowicie za darmo! Pamiętajmy też, że częste wizyty w bibliotece wyrobią w naszych dzieciach nawyk czytania i szacunek do pisanego słowa.

Nie trać pieniędzy na telefony

Przyjrzyj się swoim rachunkom telefonicznym. Większość rodzin płaci za kilka telefonów, bo oprócz stacjonarnego – mają również „mądre” komórki dla każdego członka rodziny, z których każda kosztuje ponad sto dolarów na miesiąc. Niekiedy dochodzi jeszcze dodatkowa linia na faks czy telefon służbowy. W sumie – rachunki telefoniczne wielu rodzin przekraczają tysiąc czy dwa tysiące dolarów rocznie. Rodziny korzystają z usług różnych kompanii telefonicznych, z różnych planów. Płacą za rozmaite funkcje, często zupełnie niepotrzebne, tysiące niewykorzystanych minut. Sugeruję zrobić remanent, skomasować komórki w planie rodzinnym albo przenieść się tam, gdzie jest taniej. Cricket Wireless oferuje plan dla czterech osób i nieograniczone dane za 100 dol. miesięcznie.

Rada: Jeżeli ktoś używa komórki bardzo mało, to powinien zainteresować się ofertą firmy Tracfone (www.tracfone.com), która oferuje przedpłacone programy telefoniczne. Za 125 dol. można tam kupić serwis na cały rok, 1500 minut rozmoway i 1,5 Gb danych.

Pożegnaj się z kawą ze Starbucks’a

Nawet jedno cappuccino czy caramel macchiato dziennie ze Starbucks’a – to tysiąc kilkaset dolarów rocznie, a dwa razy tyle, jeżeli dołożysz do tego jakieś ciasto. Obniżysz koszt o połowę, jeżeli przeniesiesz się do Dunkin Donuts, który również ma ciekawe oferty.

Egzotyczne kawy można robić samemu. Zafunduj sobie ekspres do kawy i pij kawę w domu i w pracy. Tym bardziej samemu można zaparzyć zwyczajną kawę za ułamek ceny. Wiele firm zapewnia pracownikom bezpłatną kawę, w innych miejscach pracownicy składają się i kupują kawę i mleko do wspólnego użytku.

Bierz kanapki do pracy

Oszczędzisz dużo czasu i pieniędzy, jeżeli będziesz brał kanapki do pracy, zamiast kupował lunch na mieście. Poza tym będziesz jadał zdrowiej. Do kanapki można dołożyć pojemnik sałatki, owoce, czy pojemnik jogurtu. W wielu zakładach pracy jest to od dawna przyjęty zwyczaj. Oszczędzony czas przeznacz na energiczny spacer na świeżym powietrzu.

Unikaj przygotowanych produktów spożywczych

Jeff Yeager, autor „The Cheapskate Next Door” zauważył, że Amerykanie niepotrzebnie przepłacają za umyte, pokrojone warzywa, przygotowane do pieczenia mięso, gotowe sałatki. Badania Arizona State University wykazały, że przepłaca się astronomiczne kwoty, jeżeli nadwyżkę zapłaconą za wygodę przeliczy się jako stawkę godzinową pracy. Może ci np. wyjść, że szatkując ser czy tnąc sałatę oszczędzisz kilkadziesiąt dolarów na godzinę.

Unikaj napojów gazowanych

Unikaj coca-coli i słodkich soków. Są niezdrowe i kosztowne. Zawierają dużą ilość cukru, który powoduje nadwagę. Ludzie, którzy piją dietetyczną „sodę” mają zwiększone prawdopodobieństwo nadwagi o czterdzieści procent na każdą puszkę wypijaną dziennie. Rezygnując ze słodkich napojów oszczędzisz zdrowie i pieniądze.

Przerzuć się na czystą wodę, której galon można kupić za dwa dolary w supermarkecie. W wielu rejonach kraju woda z kranu jest równie czysta, jak butelkowana. Dodaj cytryny i mięty dla smaku.

Nie noś przy sobie kart kredytowych

Jeżeli jesteś rozrzutnikiem, to limituj okazje do wydawania pieniędzy. Zostaw karty kredytowe w domu. Płać tylko gotówką, a wtedy nie wydasz więcej niż masz w portfelu. Według badań, osoby płacące żywym pieniądzem wydają o trzydzieści procent mniej niż używające plastiku.

Kupuj tylko to, po co poszedłeś do sklepu i nie daj się kusić żadnym przecenom. Jeżeli lubisz wygodę, jaką daje plastik, to posługuj się kartą debetową, bo ona ściąga należność prosto z twego konta czekowego. Nie wydasz więc więcej, niż masz na koncie.

Wpłacaj do banku co najmniej 50 dol. co dwa tygodnie

Nie pozwól pieniądzom się rozpłynąć. Oszczędzone kwoty – co najmniej 50 dol. co dwa tygodnie albo 100 dol. dla małżeństwa – wpłacaj do banku na oddzielne konto. Wybierz konto money market, albo konto inwestycyjne w funduszu powierniczym czy domu maklerskim.

Lepiej: Załóż sobie program automatycznego oszczędzania. Niech komputer regularnie przelewa ci pieniądze na konto inwestycyjne.

Wniosek

Wydaje się, że takie drobiazgi, jak picie tańszej kawy czy wody, mało się liczą. Niekoniecznie. Jeżeli odkładać będziesz zaledwie 5 dol. dziennie i inwestować je na 6 proc., (np. w akcyjnym funduszu powierniczym – mutual fund) to wraz z żoną uskładacie w ciągu dwudziestu lat ponad sto tysięcy dolarów. To więcej niż emerytalna pula większości Amerykanów.

Elżbieta Baumgartner



