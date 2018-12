10 pomysłów na tanie świąteczne prezenty

Warunkiem udanego prezentu jest nie jego cena, ale pomysłowość i osobisty charakter. Oto dziesięć pomysłów na niedrogie upominki, które z pewnością zadowolą najbliższych, a nie opróżnią twego portfela.

Smakołyki własnego wyrobu

Jadalny prezent jest znakomitym pomysłem na każdą okazję, szczególnie jeżeli zrobiony jest własnoręcznie: domowe ciasteczka, ciasto keks (dobrze się trzyma), swoje wino, nalewka. Duże pole do popisu mają właściciele ogródków, bo mogą wykazać się przetworami z własnoręcznie wyhodowanych owoców, warzyw czy ziół, takimi jak dżemy, marynaty, wysuszona mięta z własnego ogródka na herbatkę, suszone zioła. Pięknie wygląda (i smakuje) oliwa z ziołami w ładnej butelce.

W Stanach domowe wyroby to prawdziwy rarytas, który każdy doceni. Opakuj go ładnie, a zadowolisz najbardziej wybredną osobę. Te prezenty są dobre do rozdania w pracy. W wielu biurach jest obyczaj wymieniania się prezentami. Zamiast bezużytecznych (i wcale nietanich) drobiazgów, daj coś z własnej kuchni.

Słodycze inaczej

Koszyk ze słodyczami Godivy może kosztować ponad sto dolarów. Równie atrakcyjny i smaczny zastaw możesz zrobić sam za ułamek kosztów. W polonijnym sklepie kup czekoladki, ciasteczka, batony takich polskich firm jak Wedel czy Wawel. Dla każdego z nas te słodycze są specjalne, bo przypominają nam dzieciństwo. Zapakuj je pięknie w kosz, pudełko albo ułóż na tacy. Ozdób gałązkami świerka czy choinkowymi bombkami. Chcesz coś większego? Dołóż owoce albo butelkę wina, a szlagier gotowy, dobry nie tylko pod choinkę, ale i na każdą okazję.

Zestaw mini: Kup paczkę Mieszanki Wedlowskiej za kilka dolarów. Przesyp cukierki do słoika albo dużego kubka, przewiąż go wstążką i ozdób kwiatkiem czy gałązką świerka. Prezent gotowy za zalewie kilka dolarów.

Książki

Książka jest zawsze dobrym prezentem, pod warunkiem, że odpowiada zainteresowaniom odbiorcy. Wycieczka do Barnes and Noble albo do Amazon.com dostarczy pomysłów. Właścicielowi Kindle możesz podarować książkę w wersji elektronicznej za mniej niż $10. Popatrz w www.Amazon.com.

Oto kilka sugestii książek w języku polskim autorstwa niżej podpisanej: Jeżeli bliska ci osoba marzy o kupnie domu, spraw jej książkę ,,Jak kupić dom i nie przepłacić”. Przyjaciel myśli o założeniu biznesu – kup mu książkę pt. ,,Otwieram biznes”. Ktoś spodziewa się dziecka albo ma malucha, to przyda mu się ,,Jak ułatwić dziecku życiowy start”. Salwę śmiechu przy biesiadnym stole wywoła książka ,,Jak chować pieniądze przed fiskusem” – poważna publikacja o agresywnej grze podatkowej. Wujek przebąkuje o wyjeździe do ojczyzny – podaruj mu ,,Powrót do Polski” czy ,,Emerytura reemigranta w Polsce”. Masz gościa, który niedawno przyjechał z kraju i rozważa pozostanie w USA? Przyda mu się ,,Podręcznik nielegalnego imigranta”, „Amerykańskie początki” albo ,,Praca w Ameryce”. Te i inne książki są dostępne w polonijnych księgarniach oraz w witrynie www.poradniksukces.com.

Prezent na ostatnią chwilę?

Gdy święta już blisko, a odbiorca daleko, to powyższe książki możesz posłać w wersji elektronicznej, nawet w Wigilię czy w dzień świąt. Po złożeniu zamówienia w witrynie Poradnika Sukces odbiorca książkę dostanie mailem w przeciągu paru sekund.

Breloczek z pamięcią USB

Znakomicie w roli prezentu sprawdza się breloczek z przenośną pamięcią USB (USB flash drive). W dzisiejszych czasach niektóre dane musimy mieć ciągle przy sobie, by mieć do nich dostęp w pracy, domu czy podróży, a rozwiązaniem jest breloczek z pamięcią przypięty do kluczy.

Breloczki z pamięcią o niższej pojemności można kupić za kilka dolarów, ale bardziej przydadzą się te o pojemności 64 czy 128Gb. Przeszukaj Google Shopping; sprawdź też oferty www.newegg.com. Ten internetowy sklep ma znakomity asortyment sprzętu elektronicznego, niskie ceny i pobiera podatek od sprzedaży tylko od mieszkańców Kalifornii.

Chcesz prezent uatrakcyjnić? Załaduj na niego jakiś ciekawy film czy zdjęcia (czytaj dalej).

Zdjęcia

Oprawiona fotografia – to tani, wspaniały i uniwersalny prezent. Dziadkom czy cioci można dać portrecik dziecka, mamie – zdjęcie rodzinne, właścicielowi kota czy psa – podobiznę jego pupila, znajomym – wspólne zdjęcie z nami, komuś, kto właśnie kupił dom – zdjęcie jego nieruchomości. Świeżo upieczonemu właścicielowi samochodu podaruj fotkę jego auta, a do tego mały drobiazg, który w aucie mu się przyda, np. szczotkę do zgarniania śniegu.

Fotografia może być umieszczona na kubku, termosie, kalendarzu, breloczku do kluczy, przywieszce do walizki (luggage tag) czy koszulce. Kilka firm wywołujących zdjęcia drogą pocztową sprzedaje różne przedmioty z nadrukami. Są to York Photo www.yorkphoto.com oraz Photo Works należący do American Greetings (www.photoworks.com). Można im posłać mailem zdjęcie w formie cyfrowej.

Kronika

Kronika – to wspaniały prezent dla mamy, taty, babci, dziadka, kochającej cioci czy wujka. Trzeba kupić nieduży album o formacie typowej kartki papieru, wkleić zdjęcia ze wspólnych imprez czy wycieczek i pokrótce je opisać. Może to być kronika całego życia, albo kronika z wycieczki (załącz wtedy widokówki, bilety wstępu, broszurki). Małe dzieci mogą pomóc w udekorowaniu stronic. Jeżeli babcia dostanie taką kronikę zatytułowaną np. „Lato z babcią” – to rozpłynie się z zachwytu. Gwarantowane.

Biżuteria własnej roboty

Jeżeli masz dryg artystyczny, to możesz za niewielkie pieniądze uszczęśliwić wszystkie krewne i przyjaciółki. Udaj się do sklepu, który sprzedaje półfabrykaty do wyrobu artystycznej biżuterii: półszlachetne kamienie, koraliki, rzemienie, sznurki, zapinki itp. Może to być artystyczny sklep dla majsterkowiczów (craft store) albo sklep specjalizujący się tylko w artystycznej biżuterii (bead store). Oto kilka przykładów: www.beadkraft.com, www.j-genuine.com, www.beadsworldusa.com. Sprawdź, może któryś ze sklepów na placówkę w twojej okolicy.

Kalendarz

Kalendarz jest tanim upominkiem, który przyda się każdemu. Można go stworzyć na komputerze przy pomocy MS Word, który jest na każdym komputerze z Windows. Każdy miesiąc zilustruj zdjęciem z obdarowaną osobą z odpowiedniej pory roku. Strony kalendarza wydrukuj na kolorowej drukarce albo w sklepie Staples czy w oddziale Fedex.

Opatrzony rodzinnymi zdjęciami kalendarz jest najmilszym prezentem, gdyż będzie wisiał przez cały rok i przypominał naszym bliskim o nas oraz o chwilach razem spędzonych.

Śpiewnik albo nagranie

Jeżeli twoja rodzina jest umuzykalniona, to znakomitym prezentem jest śpiewnik: skoroszyt ze słowami i nutami kilku piosenek bliskich sercu obdarowanej osoby. Gwoździem urodzinowego (świątecznego) przyjęcia będzie odśpiewanie (zagranie) tych piosenek przez całą rodzinę. (W międzyczasie robisz dyskretnie zdjęcia do kalendarza czy rodzinnej kroniki, które podarujesz przy następnej okazji). Jeżeli obdarowana osoba jest za oceanem, to ślesz jej taśmę video czy CD z rodzinnego koncertu.

Rodzinna książka kucharska

Zbierz ulubione przepisy kulinarne swojej rodziny i przy pomocy dzieci zrób „Książkę kucharską babci” albo mamy. Możesz ozdobić książkę rodzinnymi zdjęciami, szczególnie imprez, kiedy owe smakołyki były serwowane. Zrób kilka kopii. Nie tylko wzruszysz babcię do łez, to będziesz mieć najważniejsze przepisy pod ręką i zachowasz je dla przyszłych pokoleń.

Jak widać, trafiony podarunek nie musi być drogi – powinien wyrażać nasze ciepłe uczucia do obdarowanej osoby, odpowiadać jej zainteresowaniom, oraz… nie zalegać po kątach.

Wesołych świąt!

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

fot.Pexels.com