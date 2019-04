10 finansowych przykazań dla nowożeńców 0 29 kwietnia 2019

Zawarcie związku małżeńskiego oznacza, że młodzi małżonkowie wspólnie wyznaczać będą życiowe plany i podejmować decyzje, by je realizować. Na początek oblubieńcy powinni przyjrzeć się swojej finansowej sytuacji i wspólnie przedsięwziąć kroki, które pozwolą oszczędzić pieniądze i zabezpieczyć rodzinę. Oto kilka sugestii.

Rozmawiajcie otwarcie o sprawach finansowych

Jeszcze przed ślubem należy szczerze traktować sprawy finansowe. Narzeczeni powinni dowiedzieć się, jakie zobowiązania finansowe ciążą na partnerze. Ważne jest ustalenie, w jaki sposób każde z was podchodzi do oszczędzania i wydawania pieniędzy oraz jakie cele finansowe chce zrealizować. Dla większości narzeczonych formalizacja związku oznacza połączenie nie tylko serc, ale i funduszy, dlatego nieporozumienia dotyczące gospodarowania pieniędzmi mają ogromny wpływ na jakość relacji.

Zdeponujcie w banku gotówkę otrzymaną w ślubnym prezencie

Jeżeli na weselu dostaliście większą kwotę w gotówce (gratulacje!), to bez obaw zanieście ją do banku. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu, a bank nie musi zgłaszać depozytu gotówki do 10 tys. dolarów. Ale nawet jeżeli macie znacznie więcej, zdeponujcie pieniądze w banku i wyjaśnijcie, że są to ślubne prezenty. Pieniądze w banku przydadzą się na wypadek, gdybyście zechcieli zaciągnąć pożyczkę na zakup mieszkania czy domu. Potrzebne wam będą środki na wkład własny, a bank nie zechce uwzględnić gotówki trzymanej w domu.

Moje, twoje, nasze

Od was zależy, jak ustawicie swoje finanse. Dla wielu par wygodniejsze jest prowadzenie wspólnego konta, z którego opłacane są wydatki na prowadzenie domu i wyżywienie rodziny. Inni nowożeńcy wolą oprócz wspólnego rachunku mieć również własne konta, z których każdy pokrywa wydatki na ubrania, przyjemności czy hobby. Jeszcze inni dzielą się obowiązkami: na przykład “ty płacisz za żywność, ja za czynsz” itp. Ważne jest, by partnerzy rozważyli różne możliwości i wybrali najbardziej komfortowy dla siebie sposób prowadzenia rodzinnych finansów.

Porównajcie wasze ubezpieczenie zdrowotne

Zawarcie małżeństwa pozwala na zmianę polisy ubezpieczeniowej w środku roku, niezależnie od tego, czy masz polisę z pracy, nabytą prywatnie, z Healthcare.gov czy giełdy stanowej. Za dodanie żony do swojej polisy zapłacisz więcej, ale mniej niż za dwie indywidualne polisy. Porównaj koszt składek, jakość planów i udział własny.

Jeżeli wykupiłeś polisę na giełdzie ubezpieczeniowej (ang. marketplace), poinformuj ubezpieczyciela o zmianie statusu cywilnego, żeby uniknąć niespodzianek na koniec roku. Twoje subsydium może się zmniejszyć lub zwiększyć, zależnie od przychodów i składu rodziny.

Wykorzystajcie do maksimum świadczenia pracownicze

Upewnij się, czy twój pracodawca oferuje małżonkom pracowników świadczenia, takie jak ubezpieczenie dentystyczne czy okulistyczne. Rozważ ubezpieczenie od niepełnosprawności czy większe ubezpieczenie na życie, jeżeli żona polega na tobie finansowo. Jeżeli możesz, zapisz się do Flexible Spending Account i używaj oszczędności do bezpodatkowego pokrywania niezwróconych wydatków medycznych rodziny. Porównaj plan emerytalny w pracy twój i żony. Wybierzcie lepszy i tam odkładajcie jak najwięcej. Na przykład, twój pracodawca dopłaca 50 centów do każdego zdeponowanego przez ciebie na konto 401(k) dolara, a pracodawca żony – nie dopłaca nic.

Oszczędźcie na ubezpieczeniu samochodowym

Poinformuj swojego agenta ubezpieczeniowego, że się ożeniłeś. Twoje składki ubezpieczeniowe mogą spaść, bo się ustatkowałeś. Macie dwa samochody? Skomasujcie ich ubezpieczenie pod jedną polisą, co będzie tańsze niż dwie oddzielne. Przenieśliście się? Ceny ubezpieczenia samochodowego w nowej okolicy mogą być niższe. Warto sprawdzić.

Czy potrzebujecie ubezpieczenia na życie?

Polisa na życie męża bywa nieodzowna, gdy żona zarabia znacznie miej, albo nie pracuje, bo opiekuje się dzieckiem. W takim przypadku wykup polisę czasową (term life insurance) na czas, kiedy potrzebujesz zabezpieczenia.

Skorygujcie podatkowe punkty zaliczkowe w pracy

Skoro zmieniła się twoja sytuacja życiowa, skoryguj w pracy punkty zaliczkowe (ang. withholding allowences), by pracodawca odprowadzał do IRS odpowiednią kwotę podatków. W tym celu wypełnij formularz W-4 zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji najdziesz w sieci: http://www.irs.gov/Individuals/Employees/Tax-Withholding.

Stwórzcie budżet

Oblicz, ile powinieneś oszczędzić każdego miesiąca, by osiągnąć ustalony cel. Oblicz swoje koszty utrzymania, oszczędzaj co najmniej 10 albo 15 proc. zarobków. Pomoże ci kalkulator na stronie Bankrate.com (w sieci szukaj “savings calculator”).

Płać sobie najpierw, zanim rozdysponujesz wypłatę na inne cele. Najlepiej załóż sobie program automatycznego oszczędzania i spraw, by ustalona kwota była przez komputer przelewana na twoje inwestycyjne konto.

Zmieńcie beneficjentów na kontach

Każdy bankowy czy inwestycyjny rachunek powinien mieć wyznaczonego beneficjenta, który otrzyma środki na nim zgromadzone w razie śmierci właściciela. Po ślubie większość osób czyni beneficjentem swego małżonka. Jeżeli macie rachunek wspólny, to odziedziczy go osoba, która pozostaje przy życiu. Na wypadek waszej jednoczesnej śmierci warto zapisać rodziców czy rodzeństwo jako beneficjentów.

Omówiliśmy najważniejsze przedsięwzięcia, które pozwolą nowożeńcom na prawidłowe ustawienie finansów młodej rodziny. Powodzenia na nowej drodze życia!

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com



Czy pracowałeś kiedyś w Polsce?

Może należeć ci się emerytura od ZUS

Pomoże ci książka „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”. Wyjaśnienia, adresy, formularze itp. Cena $35 plus $4 za przesyłkę.

„Emerytura reemigranta w Polsce” porady dla seniorów powracających do kraju ($35+$4).

„WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”. Pobierasz ZUS czy KRUS? Przeczytaj przed złożeniem wniosku o SS! $30 + $4.

Również: ,,Powrót do Polski” ($30), ,,Ubezpieczenie społeczne Social Security” ($30), ,,Amerykańskie emerytury” (o indywidualnych programach emerytalnych $25).

Książki są dostępne w D&Z House of Books (5507 W. Belmont Ave. w Chicago) albo od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492. Spis treści wszystkich książek w Internecie: www.PoradnikSukces.com

fot.123RF