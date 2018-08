10 finansowych przykazań dla młodych rodziców

Pojawienie się dziecka przynosi olbrzymie zmiany w życiu i duże wydatki. Młodzi rodzice stają się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za drugą, całkowicie bezradną istotę. Department of Agriculture podaje, że wychowanie dziecka do 17. roku życia kosztuje przeciętnie 233 610 dol. Oto lista przykazań, których spełnienie pomoże w realizacji rodzicielskich obowiązków.

Dodaj dziecko do polisy zdrowotnej

Jak najszybciej zgłoś dziecko do firmy ubezpieczeniowej. Dział kadr w pracy (Human Resources Department) ci w tym pomoże. Nie licz na to, że skoro ubezpieczalnia zapłaciła za poród, to wie o dziecku. Narodziny dziecka, to jedno z tzw. kwalifikujących zdarzeń (ang. qualifying events), które pozwala na zmianę polisy ubezpieczeniowej w środku roku, niezależnie od tego, czy masz polisę z pracy, nabytą prywatnie, z Healthcare.gov czy giełdy stanowej. Typowy plan ubezpieczeniowy wymaga zgłoszenia dziecka w ciągu do 30 do 60 dni po porodzie i działa retroaktywnie, to znaczy pokrywa leczenie niezbędne od narodzin do daty zapisu.

Fundusz bezpieczeństwa

Młodzi rodzice powinni w pierwszej kolejności stworzyć fundusz bezpieczeństwa. Zadbać o to trzeba jeszcze przed pojawieniem się dziecka, choćby kosztem nowego telewizora, laptopa, wyjazdu na wakacje. Rodzina potrzebuje środków na tzw. czarną godzinę: gdybyś np. stracił pracę, musiał wymienić samochód itp. Poduszka finansowa powinna wynosić tyle, ile potrzebowałbyś na utrzymanie rodziny przez trzy miesiące. Im więcej, tym lepiej.

Sugestia: Pracujecie obydwoje z żoną i po narodzinach dziecka planujecie, że żona zostanie w domu jakiś czas, opiekując się maleństwem i będziecie musieli żyć z jednej pensji. Jak tylko dowiedzieliście się, że powiększy się wam rodzina, zacznijcie odkładać do banku wynagrodzenie żony.

Korzystaj z Health Saving Account

Health Savings Account (HSA) to uprzywilejowane podatkowo konto oszczędnościowe do płacenia dozwolonych wydatków medycznych. Stwarzają je większe zakłady pracy, jako dodatkowe świadczenie pracownicze. Jeżeli masz w pracy tzw. kwalifikujące się ubezpieczenie, to możesz wpłacić na HSA do 6850 dol. rocznie, a pracodawcy często dokładają coś ze swojej kieszeni. Wyznaczona kwota jest przelewana na HSA automatycznie z twojej wypłaty i jest odpisem od przychodu.

Pieniądze z Health Savings Account i z Medical Saving Account można użyć na opłacenie różnych kosztów medycznych właściciela konta i jego rodziny, które nie zostały zwrócone przez ubezpieczenie, a nawet na pokarm dla niemowląt.

Załóż Flexible Spending Account

Wiele dużych przedsiębiorstw oferuje pracownikom tzw. flexible spending account (FSA), czyli konto na różne wydatki. Jest ono podobne do HSA, a środki mogą być użyte na opiekę nad dzieckiem. Rodzina może tam wpłacać do 5 tys. dol. w 2018 roku. Skoro na konto FSA wpływają pieniądze przed podatkami, posłużenie się nim obniża koszt opieki nad dzieckiem.

Wadą FSA jest fakt, że wszystkie pieniądze należy wydać do końca roku na ściśle określony cel, w przeciwnym razie je stracimy.

Ubezpiecz się na życie

Każdy, kto ma na utrzymaniu dzieci i współmałżonka, powinien mieć ubezpieczenie na życie. Odszkodowanie musi być na tyle duże, żeby współmałżonek mógł spłacić pożyczki (hipoteczną, samochodową), wykształcić dzieci. Ubezpieczenie opiewać powinno na pół miliona czy milion dolarów, w zależności od sytuacji. Zastanów się, jakie są potrzeby twojej rodziny. Pomoże w tym Life Insurance Need Calculator. Znajdź go w internecie.

Dla przeciętnej osoby najlepsze jest ubezpieczenie tymczasowe (ang. term insurance) na czas, kiedy potrzebuje zabezpieczenia, a nie stałe (ang. whole life insurance i pochodne) na resztę życia, bo nie ma sensu ubezpieczać się na wypadek wydarzenia, które z pewnością nastąpi (wszyscy zejdziemy kiedyś z tego świata). Najbardziej stosowna jest polisa czasowa na 15 czy 20 lat (ang. term level) na pół miliona dolarów albo więcej. Gdy dziecko się usamodzielni, żona będzie pracować, wasze uskładane oszczędności staną się waszym zabezpieczeniem.

Skoryguj podatkowe punkty zaliczkowe w pracy

Skoro doszła ci osoba na utrzymaniu, skoryguj w pracy punkty zaliczkowe (ang. withholding allowences), by pracodawca odprowadzał do IRS odpowiednią kwotę podatków. W tym celu wypełnij formularz W-4 zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji najdziesz w sieci: www.irs.gov/Individuals/Employees/Tax-Withholding.

Od 2018 roku zniesione ulgi osobiste (ang. personal exemptions), ale będzie ci przysługiwał odpis od podatków wysokości 2 tys. dol. na dziecko.

Spisz testament, wyznacz beneficjentów

Nie tylko zamożni ludzie, lecz każdy z nas powinien mieć testament, szczególnie jeżeli mamy nieletnie dzieci. Małżeństwa często podróżują razem, co stwarza prawdopodobieństwo jednoczesnej śmierci obydwojga rodziców. Testament służy nie tylko przekazaniu majątku, lecz wyznaczeniu opiekunów nieletnich dzieci. Jeżeli tego nie zrobimy, to sąd za nas będzie musiał ustalić opiekuna sierot.

Przy okazji wyznacz beneficjentów swoich kont bankowych, funduszy powierniczych, kont emerytalnych, polis ubezpieczeniowych.

Stwórz budżet

Oblicz, ile powinieneś oszczędzić każdego miesiąca, by osiągnąć ustalony cel. Oblicz swoje koszty utrzymania, oszczędzaj co najmniej 10 albo 15 proc. zarobków. Pomoże ci kalkulator na stronie Bankrate.com (w sieci szukaj: savings calculator).

Płać sobie najpierw, zanim rozdysponujesz wypłatę na inne cele. Najlepiej załóż sobie program automatycznego oszczędzania i spraw, by ustalona kwota była przez komputer przelewana na twoje inwestycyjne konto.

Nie oszczędzaj na nazwisko dziecka

Korci cię, by otworzyć konto na nazwisko dziecka, może UGMA (od Uniform Gift to Minors Act) czy założyć plan 529, by składać tam pieniądze i prezenty od dziadków? Stop! Środki należeć będą do dziecka i znacznie pomniejszą jego szansę na pomoc studencką.

Jeżeli liczysz w przyszłości na pomoc studencką, to najlepszym miejscem na pieniądze od dziadków jest… ich własne (czyli dziadków) konto. Uczelnia prześwietla stan finansowy studenta i jego rodziców, ale nie dalszej rodziny.

Odkładaj na własną emeryturę

Młodym ludziom wydaje się, że starość ich nie dotyczy. Fakt, mają do niej bardzo daleko, ale powinni korzystać z programu emerytalnego w pracy, np. 401(k), szczególnie gdy pracodawca dokłada do każdego zdeponowanego dolara 20 czy 50 centów. Są to darmowe pieniądze, po które warto sięgnąć.

Elżbieta Baumgartner



jest autorką wielu poradników, między innymi książek pt. „Jak szczędzać na podatkach”, „Amerykańskie emerytury”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych. Są one dostępne w D&Z House of Books, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com

