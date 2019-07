Sąd spadkowy czyli Probate Court versus planowanie spadku czyli Estate Planning 0 29 lipca 2019

Często telefonujecie do mnie Państwo z zapytaniem: „Czy wystarczy tylko testament, aby uniknąć procedur w Probate Court i wydatków z tym związanych?”

Odpowiedź na to pytanie w dużej części zależy od tego, co spadkobierca po sobie pozostawił. Nie ma większego znaczenia, czy spadkobierca pozostawił po sobie testament (will) w przypadku, gdy majątek do rozporządzenia jest warty więcej niż 100 tys. dol., albo w jego skład wchodzi nieruchomość znajdująca się w stanie Illinois.

Czy majątek spadkodawcy można rozporządzić bez sądu spadkowego?

Jeśli majątek nie zawiera nieruchomości albo jest niższy niż 100 tys. dol. przekazanie spadku jest możliwe poprzez wypełnienie ,,Small Estates Affidavit”,

Sąd Spadkowy można również ominąć stwarzając fundusz spadkowy, czyli tzw trust. Fundusz spadkowy (trust) jest dokumentem, który służy jako instrukcja woli zmarłego. Takie instrukcje są nadane dla wykonawcy funduszu i informują o tym jak rozporządzić majątek po śmierci. Majątek może być rozporządzany natychmiast, albo też służyć kilku pokoleniom, na przykład dzieciom czy wnukom. W zależności od potrzeb, fundusz może być również spisany w celu ochrony przed kredytobiorcami. Przy stworzeniu funduszu spadkowego, rozporządzenie majątkiem nie odbywa się drogą sądową. W ten sposób spadkodawca stwarza plan spadkowy, wyraża swoją wolę rozporządzenia spadkiem na piśmie. Po śmierci spadkodawcy, osoba, wyznaczona przez spadkodawcę za życia w funduszu spadkowym, zajmuje się rozporządzaniem majątku bez żadnego wpływu sądu i w jak najszybszym czasie.

A co w przypadku, gdy mam tylko testament?

Jeśli spadkobierca pozostawił po sobie nieruchomość albo majątek powyżej 100 tysięcy dolarów oraz testament, niestety testament nie wystarczy w większości przypadkach, aby uniknąć drogi sądowej. Testament ułatwia proces bo wskazuje kto ma majątek dostać oraz kto ma majątkiem rozporządzać, ale dalej sąd musi zatwierdzić dystrybucję oraz potwierdzić, czy zmarły nie pozostawił żadnych długów do spłacenia.

Oczywiście ta procedura nie jest prosta i wymaga znajomości prawa spadkowego w Illinois. W przypadku, gdy spadkobierca zostawił tylko testament (will), ten dokument powinien wskazać wykonawcę testamentu (executor), który po zatwierdzeniu sądu zajmie się rozporządzeniem majątku. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, sąd wtedy wskaże wykonawcę, najczęściej członka rodziny. Osoba, która jest wykonawcą ma obowiązek powiadomić wszystkich spadkobierców o spadku oraz kredytodawców, jeśli zmarły pozostawił po sobie długi. Jeśli po 6 miesiącach kredytodawcy nie zgłoszą się po swój dług, taki dług najczęściej przepada. Oczywiście najczęściej odbywa się to z pomocą adwokata, który specjalizuje się w prawie spadkowym stanu Illinois.

Procedura spadkowa zazwyczaj trwa w powiecie Cook około roku. Po roku sędzia musi zatwierdzić administrację spadku i zamknie sprawę, kończąc oficjalne rozporządzenie majątkiem spadkodawcy. Także, warto zwrócić uwagę na to, że sąd spadkowy może być kosztowny i często spadkobiercy dostaną tylko część majątku.

Kiedy można sporządzić testament albo trust?

Ze sporządzeniem testamentu albo trust nie należy czekać do ostatniej chwili albo późnego wieku. Oba dokumenty są stwarzane po to, aby były ważne do końca życia. Dokumenty są tak przygotowane, aby służyć nawet pokoleniom. Nie należy odkładać tych spraw na później, bo czasami może być za późno. Wymagana jest prawna świadomość w momencie podpisywania dokumentów, co w wieku starszym czasami jest problemem z różnych względów, jak np. w przypadku Pani Heleny, która zachorowała nagle. Bolał ją brzuch i zaczęła wymiotować. Do szpitala trafiła nagle – na badanie, które miało się odbyć w piątek. Zadzwoniła do mnie rodzina i pojechałam do szpitala od razu, aby przygotować plan spadkowy dla tej pani. Wszystko miało być przekazane córce, która mieszka w Polsce i przyjechała opiekować się mamą na tydzień. „Zabieg odbędzie się w piątek, nic poważnego, tylko sprawdzą co się dzieje”, mówiła Pani Helena. Dokumenty zostały przygotowane bardzo szybko i dwa dni po zabiegu spotkałam się z panią na podpisanie dokumentów.

Niestety było już za późno. Pani Helena nie była w stanie nawet trzymać długopisu, bo była pod wpływem silnych leków przeciwbólowych. Ciężko jej było rozpoznać osoby, które znajdowały się w pokoju. Nie mogła podpisać ani testamentu, ani trust, ponieważ nie była świadoma, co się wokół niej działo. Pani Helena nigdy już nie doszła do siebie, zmarła tydzień później. Dokumenty nie zostały podpisane, a rodzina została z wielkim problemem dystrybucji majątku, która musiała się odbyć droga sądową.

Majątek nie był duży: dom, samochód, pieniądze w banku. Ponieważ nieruchomość była częścią jej majątku, bez podpisanego trust przekazanie domu dzieciom musiało się odbyć drogą sądową. Córka z Polski nie była przygotowana na tyle problemów zwłaszcza po śmierci mamy i byłam w stanie jej pomóc. Ale takiej sytuacji można było uniknąć poprzez sporządzenie planu spadkowego przed pójściem do szpitala.

Kasia Kaczmarczyk



jest adwokatem w kancelarii Foley & Mansfield PLLP w Chicago. Zajmuje się obroną firm przed odpowiedzialnością cywilną w prawie budowlanym oraz sprawami związanymi z ekspozycją na azbest. Dodatkowo, broni osoby indywidualne w oskarżeniach o jazdę pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Od wielu lat zajmuje się również prawem spadkowym sporządzając testamenty oraz fundusze spadkowe. Mecenas Kaczmarczyk przez ponad 10 lat pracowała w prokuraturze powiatu Cook, gdzie przeprowadziła setki rozpraw kryminalnych, skupiając się na oskarżeniach o jazdę pod wpływem alkoholu. Ściśle tez współpracowała z ofiarami zbrodni oraz wykroczeń kryminalnych.

55 West Monroe Street, Suite 3430

Chicago, Illinois 60603

312-254-3840

773-818-6655

fot.rawpixel.com/Pexels.com