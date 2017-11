Dokumenty, o które musisz zadbać za życia

Pan Zbigniew zachorował niespodziewanie. Bolał bo brzuch, dołączyły się wymioty. Do szpitala trafił nagle, badanie miało się odbyć w piątek. Dostałam telefon od rodziny we wtorek i byłam w szpitalu w czwartek, aby przygotować dla pana Zbigniewa plan spadkowy. Wszystko miało być przekazane dla córki, która mieszka w Anglii, ale przyjechała na tydzień opiekować się ojcem. „Zabieg odbędzie się w piątek, nic poważnego, tylko sprawdzą co się dzieje” – mówił mi pan Zbigniew. Dokumenty zostały przygotowane bardzo szybko i dwa dni po zabiegu spotkałam się na podpisanie dokumentów. Niestety było już za późno.

Pan Zbigniew nie był w stanie nawet utrzymać długopisu; był pod wpływem silnych leków przeciwbólowych. Ciężko mu było rozpoznać osoby, które znajdowały się w pokoju. Odmówiłam zgody na podpisanie, ponieważ był pod wpływem leków, które go otumaniały. Pan Zbigniew nigdy już nie doszedł do siebie, zmarł tydzień później.

Dokumenty nie zostały podpisane, a rodzina została z wielkim problemem podziału majątku, który musi być rozporządzany według praw stanu Illinois i procedura sądowa musi być w tym wypadku wszczęta, aby spadkobierca dostał majątek pozostawiony po panu Zbigniewie. Majątek nie był duży: dom, samochód, pieniądze w banku. Mimo wszystko to nie jest ani prosta, ani tania sprawa, jeśli nie pozostawiamy planu spadkowego.

Podobne problemy można jednak rozwiązać stwarzając plan spadkowy, który składa się z następujących dokumentów.

– Fundusz spadkowy (Trust) jest dokumentem, który służy jako instrukcja woli zmarłego. Takie instrukcje są nadane wykonawcy funduszu i informują o tym, jak rozporządzić majątkiem po śmierci. Majątek może być rozporządzany natychmiast albo też służyć kilku pokoleniom, na przykład dzieciom czy wnukom. Dodatkowo fundusz zapewnia, ze twój majątek nie będzie obciążony żadnym podatkiem obowiązującym w stanie Illinois albo podatkiem federalnym. A co najważniejsze, majątek zostanie rozdany bez żadnej ingerencji sądowej. W stanie Illinois przekazanie nieruchomości (dom, mieszkanie, budynek) spadkobiercom odbywa się w trakcie procedury w sądzie spadkowym, chyba że legator zabezpieczy przez sądem stwarzając np. fundusz spadkowy, czyli trust. W innym wypadku, jak każda procedura sądowa, wiąże się to z ogromnymi kosztami oraz długim okresem do zakończenia sprawy.

– Testament (Will) wskazuje spadkobierców, którzy odziedziczą twój majątek. Testament również wyznacza osoby, które mają być opiekunami twoich małoletnich albo niepełnosprawnych dzieci w chwili twojej śmierci. Dokument zapewnia bezpieczeństwo, że twoje dzieci trafią do osób, którym ufasz, a nie które wybierze sędzia po twojej śmierci.

– Upoważnienie dotyczące decyzji zdrowotnych (Healthcare power of attorney)

Jeszcze za życia można sporządzić upoważnienie i wybrać osobę, która będzie podejmowała decyzje zdrowotne za ciebie w momencie, kiedy nie będziesz tego w stanie zrobić. Wybierając sobie takiego reprezentanta jesteś pewny, że lekarze oraz instytucje zdrowotne uszanują twoje decyzje. Na przykład, będziesz mógł wydać dokładne wskazówki lekarzowi, jak postępować w sytuacji, gdybyś był nieprzytomny, albo do którego momentu chcesz być podtrzymywany przy życiu. Jeśli zaś nie chcesz być sztucznie podtrzymywany przy życiu, taki dokument pozwoli, by twoje życzenie zostało uszanowane. W związku z nowymi zmianami w prawie Illinois, taki dokument ma moc wykonawczą, nawet jeśli ktoś inny odwoła się do sądu, by go poważyć. Sądy szanują wolę osoby, która wyraziła swoje życzenia w formie pisemnej. W przypadku pana Zbigniewa, nie zdążył on takiego dokumentu podpisać. W związku z tym, nikt nie wiedział jaka była jego wola.

– Upoważnienie dotyczące spraw finansowych (Property power of attorney)

A kto zajmie się naszymi sprawami finansowymi? Czasami można znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy jest się ograniczonym i niezdolnym do podejmowania decyzji czy to w wyniku wypadku, pobytu w szpitalu czy w wyniku zawału lub tymczasowej niesprawności. Dzięki takiemu dokumentowi osoba wyznaczona przeze ciebie może zapłacić twoje rachunki, otworzyć korespondencję, zająć się sprzedażą nieruchomości albo pojazdu, zapłacić podatki itp. Taki dokument jest niezbędny, aby powyższe czynności były wykonane w sposób legalny. Pan Zbigniew nie zdążył tego dokumentu podpisać. Chciał, aby córka była w stanie zapłacić jego rachunki, wypłacić pieniądze z konta, sprzedać firmę i samochód. Jednak córka nie mogła nawet wypłacić pieniędzy z banku, kiedy on leżał w szpitalu.

Warto pamiętać, że testament oraz fundusz są dokumentami, które nabierają mocy po naszej śmierci. Natomiast upoważnienia są ważne w trakcie naszego życia.

Kasia Kaczmarczyk



Kasia Kaczmarczyk jest adwokatem licencjonowanym przez stan Illinois. Jest także sekretarzem Zarządu Rady Adwokatów Polsko-Amerykańskich w Chicago.

tel. (773) 818-6655

fot.Gaj Rudolf/123RF Stock Photos