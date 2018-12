Stwórzcie własne ozdoby świąteczne

Sklepowe półki uginają się pod ciężarem różnego rodzaju świątecznych ozdób. Ale czegoś im brak… Niepowtarzalnego klimatu? Duszy? Oryginalności? Podpowiadamy, jak własnoręcznie stworzyć dekoracje jedyne w swoim rodzaju.

Renifer z rolek po papierze

Sanie Świętego Mikołaja ciągnie 9 reniferów, więc jeśli chcecie stworzyć cały zaprzęg, czeka Was dużo pracy! Do zrobienia renifera potrzebujecie przynajmniej dwóch rolek po papierze (18 – jeśli tworzycie cały zaprzęg), patyczki zebrane na spacerze, czerwony pomponik lub plastelinę, ruchome oczy lub czarną farbę do ich namalowania oraz farbę w kolorze brązowym. W pierwszej kolejności malujemy rolki na brązowo (nie jest to jednak konieczne). Za pomocą kleju połączcie dwie rolki, by powstał grzbiet i głowa renifera. Na głowie doklejcie ruchome oczy, z pomponów lub plasteliny zróbcie nos. Patyczki wykorzystajcie do zrobienia nóg, ogona i poroża.

fot.pxhere.com