Rysowanie – zabawa czy nauka? 0 24 lutego 2019

Spontaniczność, ekscytacja, zaangażowanie dziecka podczas rysowania sugeruje, że to tylko zabawa. Ale czy na pewno?

Ekspansywność tej aktywności w postaci rysowania również w miejscach zakazanych, takich jak ściany, meble, książki wskazuje na to, że to zajęcie „lekkie, łatwe, przyjemne” dla dziecka. To wszystko nie wyklucza jednak doniosłego charakterutej aktywności. Barwne i swobodne rysowanie dziecka to wstęp do bardziej precyzyjnego opracowywania graficznego wzorów, figur, kształtów. Rysowanie wspaniale rozwija koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną do opanowywaniaumiejętności pisania. Odwzorowywanie rzeczywistości w rysunkach pomaga też rozwijać i systematyzować wiedzę o świecie.

Więcej na portalu DzielnicaRodzica.pl oraz w wydaniu weekendowym “Dziennika Związkowego”.

Justyna Korzeniewska – doktor nauk humanistycznych – psycholog. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywa i wykorzystuje w pracy w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Kwalifikacje profesjonalne podnosiła również na rocznym stażu w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie interesuje się psychologią zdrowia, funkcjonowaniem mózgu i możliwościami stymulowania rozwoju dzieci zdrowych oraz chorych i niepełnosprawnych.

fot.Pixabay.com