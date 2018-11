Przeprowadzka z dzieckiem – jak to zorganizować

Przeprowadzka to jeden z elementów naszego życia. Zmieniamy pracę, a z tym czasami wiąże się również konieczność zmiany miejsca zamieszkania. Powiększa się rodzina, a to również może wymuszać konieczność zamienienia mieszkania lub domu na większy. O ile dla dorosłych przeprowadzka to jednocześnie szczęśliwe i stresujące doświadczenie, dla dzieci może być wyjątkowo trudne.

Przeprowadzka z niemowlakiem

Niemowlę nie jest jeszcze przyzwyczajone do miejsca zamieszkania. Dla niego najważniejsi są rodzice, więc nie ma znaczenia, gdzie jest. Znaczenie ma to, by być z nimi. Jeżeli więc istnieje możliwość zorganizowania przeprowadzki póki dziecko jest jeszcze maleńkie, to nie jest ona dla dziecka wielkim przeżyciem. Dziecko będzie dorastać w nowym miejscu, które stanie się dla niego nowym domem.

Dorota Bajczyk

