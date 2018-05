Znajomy numer? To nie sąsiad, to oszust

Czy zaobserwowałeś w ostatnim czasie wzrost liczby dziwnych telefonów – do domu lub na komórkę? Nie jesteś sam. Ta nowa fala telefonów wyglądających na lokalne, zwana po angielsku neighbor spoofing, to najnowsza strategia oszustów mająca na celu nakłonienie konsumentów do odbierania telefonów.

W myśleniu oszustów aby można było kogoś naciągnąć, najpierw musi on odebrać telefon. W przypadku „neighbor spoofing” chodzi o przekonanie, że telefon jest miejscowy, może nawet pochodzi od kogoś, kogo znasz. Zdaniem ekspertów znajomy numer kierunkowy może skłonić konsumentów do odbierania telefonów.

Ta nowa technologia umożliwia oszustom, a także robotom telemarketingowym, modyfikację numerów telefonów, które wyświetlają się na identyfikatorze rozmówcy. Mogą one przypominać numery sąsiadów, znajomych oraz lokalnych biznesów – wszystko po to, abyś podniósł słuchawkę. W wielu przypadkach numer kierunkowy i pierwsze trzy cyfry są takie same jak w twoim numerze telefonu. Może się też zdarzyć, że numer należy do od lokalnego biznesu lub osoby, z którą się wcześniej komunikowałeś się telefonicznie.

Odebranie takiego telefonu wysyła naciągaczom sygnał, że masz aktywną linię telefoniczną. Dla oszustów to już cenna informacja. Teraz możesz się spodziewać fali telefonów – telemarketingowych lub od oszustów.

BBB podpowiada, jak zidentyfikować i radzić sobie z tego typu telefonami:

– Nie odbieraj telefonów spod nieznanych numerów – nawet jeśli wydają się one lokalne. Jeżeli to coś ważnego, rozmówca z pewnością zostawi wiadomość.

– Jest również szansa, że do spoofingu będzie wykorzystany twój numer. Wówczas ludzie mogą do ciebie oddzwaniać z zapytaniem, dlaczego do nich dzwoniłeś. Może to wprowadzić spore zamieszanie, lecz wiedza, że twój numer został użyty przez oszustów, może okazać się pomocna.

– Możesz też otrzymywać telefony spod numerów lokalnych biznesów, w tym gabinetów lekarskich czy firm ubezpieczeniowych. Jeżeli nie jesteś pewien, czy sprawa, której dotyczy telefon, jest prawdziwa, czy tylko masz do czynienia z naciągaczami, odłóż słuchawkę i wybierz numer, który wyświetlił się na identyfikatorze. Powinieneś zweryfikować numer w ten sposób zwłaszcza w sytuacjach, gdy jesteś proszony o swoje dane osobiste lub finansowe.

– Aplikacje blokujące mogą zredukować ilość oszukańczych telefonów. Podobną usługę może oferować twoja firma telefoniczna.

– Upewnij się, że twój numer wpisany jest do krajowego rejestru „Do No Call”. Choć nie zapobiegnie to wszystkim telefonom od oszustów, znacznie zredukuje liczbę automatycznych telefonów od telemarketerów, co pozwoli na łatwiejszą identyfikację telefonów od oszustów.

Więcej informacji na temat dokuczliwych telefonów dostępnych jest w Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission, FTC). Skargi składać można w specjalnej jednostce BBB pod nazwą Scam Tracker.

Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę firm wraz z oceną konsumentów pod adresem bbb.org, gdzie pod hasłem ScamTips znajdziesz więcej informacji na temat oszustw oraz jak ich uniknąć.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

fot.Breakingpic/Pixabay.com