Złap mnie, jeśli potrafisz. Garść porad od byłego oszusta 0 2 września 2019

Przedstawiciele BBB niedawno wzięli udział w bardzo interesującym wydarzeniu. Było to spotkanie z Frankiem Abagnale, znanym były oszustem, który dziś pracuje w FBI. To właśnie historia jego życia została przedstawiona w filmie Stevena Spielberga pt. „Catch Me If You Can” (polski tytuł: „Złap mnie, jeśli potrafisz”. Były fałszerz i kiedyś najmłodsza osoba w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, przedstawił najnowsze i najciekawsze informacje dotyczące oszustw oraz najlepsze metody obrony przed nimi.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że informacje skradzione w wyniku dużych wycieków danych często sprzedawane są jako towar na czarnym rynku internetowym, tzw. Dark Web. To właśnie w tym internetowym podziemiu przestępcy wymieniają się informacjami i oraz produktami.

Według Abagnale’a, skradzione dane dotyczące tożsamości są najcenniejsze po czterech-pięciu latach, kiedy ofiary nie spodziewają się już szkód i nie sprawdzają regularnie swojego raportu kredytowego. Dla odmiany, w roku bezpośrednio po wycieku danych, ofiary kradzieży zawsze zachowują dużą ostrożność.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, że dla oszustów najcenniejszy łup pochodzi z kradzieży tożsamości dzieci i nastolatków, gdyż w większości przypadków przez wiele lat nie będą oni interesować się swoim kredytem, ani starać się o pożyczkę. Szacuje się, że obecnie w Stanach Zjednoczonych co dwie sekundy ktoś kradnie czyjąś tożsamość.

Aby nie dopuścić do kradzieży tożsamości – czy to twojej, czy twojego dziecka, zastosuj się do następujących wskazówek:

– Co miesiąc sprawdzaj wyciągi z banku i dwa razy w roku sprawdzaj swój raport kredytowy. Po masowych wyciekach danych, z którymi mieliśmy to czynienia w ostatnim czasie, w tym w firmie Equifax, trzeba sobie uświadomić, że informacje większości z nas zostały narażone na szwank.

– Każdy ma prawo do bezpłatnego wglądu w swój raport kredytowy sporządzony przez trzy główne agencje kredytowe. W tym celu odwiedź stronę annualcreditreport.com

– Uważaj na to, co udostępniają twoje dzieci w mediach społecznościowych. Dzieci, a zwłaszcza nastolatki, są zapalonymi użytkownikami mediów społecznościowych. Udostępnianie tam poufnych danych to jak otwarta furtka dla hakerów. Naucz swoje dzieci, by nigdy nie włączały obcych osób do grona swoich internetowych znajomych.

– Traktuj swój adres e-mailowy z taką samą ostrożnością jak twój adres domowy. Podawaj go tylko osobom, które znasz i którym ufasz.

– Upewnij się, że zarówno ty, jak i członkowie twojej rodziny używają do swoich kont w internecie mocnych haseł, nie powiązanych z poufnymi informacjami, np. datą urodzin.

– Nigdy nie podawaj nikomu swojego numeru Social Security. To poufna informacja, która nie zmienia się przez całe życie. Gdy numer ten raz dostanie się w ręce hakera, zyskuje on klucz do sporej części twojego życia.

– Powstrzymaj się od używania karty debetowej przy dokonywaniu zakupów. Karta kredytowa oferuje najlepszą ochronę konsumencką, której nie dają inne formy płatności. Gdy raz numer twojej karty debetowej wpadnie w ręce oszusta, z twojego konta mogą zniknąć pieniądze, a inne ważne informacje finansowe – dostać się w niepożądane ręce.

Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę pod adresem www.ask.bbb.org. Znajdziesz tam wiarygodne firmy w twojej okolicy oraz cenne wskazówki dla konsumenta. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Igor Stevanovic/depositphotos.com