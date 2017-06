Zanim zatrudnisz wykonawcę, wykonaj swoją pracę

Sezon wiosenno-letni sprzyja rozmaitym projektom wokół domu. Zlecając upiększenie trawnika oraz naprawy wewnątrz i na zewnątrz domu, upewnij się, że zatrudniony wykonawca wykonuje pracę bezpiecznie i zgodnie nie tylko z twoimi pomysłami, ale również z obowiązującym prawem budowlanym.

Nie pozwól, by podekscytowanie związane z nowym projektem wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem. Zanim przystąpisz do projektu, zbierz informacje na temat wykonawcy, którego chcesz zatrudnić. W tym celu skorzystaj z następujących wskazówek zebranych przez BBB:

– sprawdź ocenę poszczególnych wykonawców w naszej bazie danych pod adresem ask.bbb.org

– porównaj ceny usług na stronach internetowych różnych wykonawców dla pełnego obrazu, co i za jaką cenę oferują

– sporządź szczegółową listę pytań do potencjalnych wykonawców

– trzymaj się wyznaczonego budżetu i postaw sobie jasne cele, aby uniknąć impulsywnych zobowiązań przy zatrudnianiu wykonawcy.

Zatrudniając wykonawcę:

– najlepiej korzystać ze sprawdzonych wykonawców poleconych przez znajomego, krewnego czy sąsiada, lecz sprawdzenie ich oceny na stronie www.ask.bbb.org wcale nie zaszkodzi

– zdobądź wycenę od przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców

– dowiedz się, jak długo wykonawca pracuje w branży, gdzie jest fizyczna lokalizacja jego firmy oraz jaka jest najszybsza i najpewniejsza forma kontaktu z nim

– zapytaj o licencję i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia prac. Dowiedz się, czy wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wypadków przy pracy oraz za uszkodzenie mienia

– dowiedz się, czy wykonawca będzie zatrudniał podwykonawców. Jeżeli tak, zadaj im te same pytania.

Wielu konsumentów nie rozumie prawa do unieważnienia kontraktów. Mimo powszechnie krążącego przeświadczenia, nie wszystkie transakcje mogą być unieważnione. Jednak prawo stanu Illinois gwarantuje konsumentom możliwość unieważnienia transakcji w wysokości powyżej 25 dol., jeżeli została ona dokonana poza stałą lokalizacją sprzedawcy. W praktyce oznacza to, że zakupy oraz umowy podpisane i zawarte w twoim domu kwalifikują się do trzydniowego prawa do unieważnienia.

Upewnij się, że zatrudniany przez ciebie wykonawca:

– ustnie poinformuje cię o prawie do odwołania transakcji w czasie sprzedaży

– przekaże ci dwie kopie formularza unieważniającego transakcję

– przekaże ci wypełnioną kopię kontraktu oraz paragon za wpłaconą zaliczkę.

Kiedy już wybierzesz wykonawcę, podejmij dodatkowe kroki w celu ochrony siebie i swojej własności:

– nigdy nie wpłacaj dużych zaliczek. Ogranicz wpłacaną zaliczkę do jednej trzeciej kosztu projektu. Ustal plan dalszych spłat na podstawie postępu w pracach

– nigdy nie zawieraj ustnych umów. Wszystkie szczegóły umowy zdobądź na piśmie. W świetle prawa w stanie Illinois wszystkie prace o wartości ponad tysiąc dolarów powinny być gwarantowane pisemnym kontraktem

– domagaj się, by wykonawca zadbał o odpowiednie pozwolenia budowlane. To dodatkowa ochrona przed zatrudnieniem wykonawcy bez licencji

– zanim podpiszesz kontrakt, upewnij się, że zawiera on szczegółowy opis prac oraz ich całkowity koszt. Domagaj się, aby obie strony podpisały dokument, zanim rozpoczęte zostaną jakiekolwiek prace.

Podjęcie powyższych działań zwiększy pewność oraz zaufanie między obiema stronami.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę jurora w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.