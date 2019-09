Zanim kupisz z mediów społecznościowych 0 30 września 2019

Reklamy w mediach społecznościowych to dla drobnych przedsiębiorstw skuteczny sposób na rozpowszechnianie informacji o swoich produktach. Niestety, podobnie dzieje się też w przypadku oszustów. Do naszej specjalnej jednostki Scam Tracker (BBB.org/ScamTracker) wpływają zgłoszenia dotyczące fałszywych reklam na Facebooku i na Instagramie, które wykorzystują wrażliwość konsumentów obietnicami przekazania zysków na cele charytatywne.

Jak działa oszustwo

Przeglądasz wiadomości na Facebooku lub na Instagramie i widzisz reklamę małej firmy sprzedającej śliczną biżuterię, fajne koszulki lub inny towar. A najlepsze jest to, że część dochodów ze sprzedaży firma przeznacza na organizację ratującą zwierzęta, pomagającą dzieciom itp. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych otrzymują nawet prywatne wiadomości od sprzedawców promujących swoje produkty i proszących o polecanie ich rodzinie i znajomym.

Zatem kupujesz i czujesz się świetnie! Nie dość, że otrzymasz wymarzony produkt, to jeszcze zrobiłeś dobry uczynek. Dni zamieniają się w tygodnie, a przesyłka nie nadchodzi. Zaczynają pojawiać się wątpliwości. Wreszcie kontaktujesz się ze sprzedawcą, który nagle jest niedostępny, a jedyna odpowiedź, jaką otrzymujesz, to automatyczny e-mail lub nagranie. Mamy dla ciebie smutną wiadomość. Produkt nigdy nie istniał! Wszystko było pułapką mającą na celu wyciągnięcie od ciebie pieniędzy.

Jak się chronić

Zrób rozeznanie. Zanim dokonasz zakupu, wrzuć nazwę firmy w wyszukiwarkę internetową. Czy podaje ona informacje kontaktowe? Nie daj się zmylić profesjonalnym zdjęciom czy opiniom użytkowników opublikowanym na jej stronie internetowej. Mogą być one „zapożyczone” z innych witryn. Sprawdź w bazie BBB Scam Tracker, czy są skargi konsumentów na daną firmę(BBB.org/ScamTracker) .

Poszukaj wcześniejszych skarg. Wrzuć w wyszukiwarkę Google nazwę firmy, a po niej hasło „complaints” (skargi), „reviews” (opinie) lub „scam” (oszustwa) i zobacz, co się pojawi. Jeżeli znajdziesz dowody na to, że inni zostali oszukani przez firmę, trzymaj się od niej z daleka.

Stosuj zdrowy rozsądek. Wielu oszustów wykorzystuje dobre serca konsumentów i ich chęć pomocy innym. Miej to na uwadze. Myśl głową, nie tylko sercem, kiedy wpłacasz pieniądze na cele charytatywne. Sprawdź daną organizację pomocową na stronie Give.org

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat. Więcej ważnych informacji dla konsumenta można znaleźć bezpłatnie pod adresem www.ask.bbb.org.

pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

